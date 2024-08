Muere Pedro Sanchez Martell, el camarada Kiko

Lloramos muchas derrotas y decepciones, pero celebramos grandes victorias y siempre le recordaré dando ánimo y diciendo: “Hay que contagiar la ilusión de la unión, Marrero, esta vez si va a ser.”

Kiko, en la clandestinidad junto a su entrañable amigo y compañero de luchas Juan Cabrera Almeida, que se conocieron en el Sindicato Vertical, pasaron a trabajar duramente por la construcción de las Comisiones Obreras en Canarias y luego siguieron juntos en la etapa de la llamada transición en la lucha por los derechos y libertades.

Desde la creación del Frente Polisario fue un firme defensor de la independencia del Sahara Occidental, luchador por un Sahara Libre, presente en todo acto en defensa de la causa.

Como el le llamaba, junto a muchos camaradas, estuvo en primera línea en la Lucha por las Pensiones.

Siempre combatiente, acudía a todas las convocatorias en la defensa del Pueblo Palestino en solidaridad con su Resistencia.

Creyó y trabajó por lo público, por la enseñanza pública, por la sanidad, tenía el sueño de que las viviendas públicas diera respuesta al derecho de las trabajadoras y trabajadores de tener una casa digna.

Junto a su compañera Mary y sus hijas Pino y Montse luchó por la Igualdad. Su espíritu feminista, que junto a ellas, llevó como baluarte de la lucha de clases.

Una vida dedicada a la lucha antifascista, por la igualdad y la libertad, por la solidaridad entre todos los pueblos.

Tras las reuniones o las concentraciones me decía, ahora para casa, a trabajar por mis hijas, una por la mañana y otra por la tarde. Me consta que era a las dos y a todas horas. Su hija Pino, la que fuera Secretaria de Organización de Podemos en Canarias,recibió siempre su apoyo y fue para él y su familia un gran palo cuando falleció a causa de una enfermedad. La eterna sonrisa y la solidaridad infinita caracterizaba a Kiko, que es señal de esta familia, no se si heredada o construida entre ellas.

Como siempre decías, hoy me toca a mi decirlo: “Levanto el puño y canto La Internacional por ti. Hasta siempre camarada”

Su cuerpo se encuentra en el Tanatorio de San Miguel en la Sala 103.