El chipirón de Pancho Morales en Agüimes

El local, propiedad de su hijo José Luis, lleva casi 70 años sin apenas modificaciones y conserva su barra original de mármol. Ubicado en la vía principal que atraviesa el casco hacia Ingenio, hace esquina, con una terraza al borde de la vía y un interior que llenan clientes fieles de la segunda generación.

«Vengo todos los días. Mi tapita de chipirones es sagrada». Son palabras de un empleado municipal que acude a diario y espera a por su tentempié en el bar Pancho Morales de Agüimes, inaugurado por Francisco Morales en 1957 al borde de la carretera GC-551 que atraviesa el casco de Agüimes en una esquinita de apenas tres metros entre Agüimes e Ingenio en lo que fue la única herrería del pueblo. Hoy día su dueño es su hijo José Luis, que lo conserva casi intacto, con la misma barra original de mármol y, salvo retoques legales, lo único que ha cambiado es el nombre, de Morales pasó a llamarse Pancho Morales en memoria de su padre. Es famoso por sus bocadillos y tapas de chipirones, así como por una infusión de manzanilla pura y fresca que le llevan agricultores locales.

El bar Pancho Morales está en el borde de la GC-,551, con una terraza de lo más cotilla donde apenas caben dos mesas, pero está en el casco y en pleno paso de quien va y viene de Agüimes a Ingenio. Es un imán desde su apertura en 1957, cuando Francisco Pancho Morales, recién llegado tras emigrar a Cuba, compró la herrería del pueblo que estaba en venta. La reconvirtió en el bar Morales cuando la hoy GC-551 era un camino de tierra para tránsito de burros. Pancho experimentó antes con un pequeño negocio en Los Caídos, como tienda de aceite y vinagre, cerca de Ingenio, donde conoció a su esposa, Josefa Ruano y ambos emprendieron la aventura en la que fue herrería.

«Mira el grosor de estos muros», comenta orgulloso José Luis, el menor de cinco hermanos, al señalar las paredes exteriores del pequeño bar, de apenas 25 metros cuadrados en el interior que guardan la historia de sus clientes de aquel entonces y las de ahora. Hoy son las segundas y terceras generaciones las que acuden fieles y a diario a comer sus chipirones fritos en bocatas o en tapas. Hay que reservarlos o se agotan.

La hija del dueño limpia los calamares, que solo se fríen en sartenes y venden una media de 20 kilos a la semana

Tiene tres hijas de su matrimonio con Agustina Guedes: Lara, de 27 años y las gemelas Alba y Miriam de 18 años. La mayor se encarga de limpiar los chipirones, «que son con piel, porque los que vienen limpios no saben igual», indica como detalle José Luis, que puede ser el secreto del triunfo de su plato estrella aunque también ofrece unos ricos tacos de pescado. Otra de las claves del sabor es freír los chipirones en sartén, no en freidora. De media venden 20 kilos a la semana, y se quedan cortos, «porque siempre hay quien viene al final al y se queda rascao», comenta Águeda, que como anécdota relató que un día aparecieron unos clientes fijos con «hasta doce chinos de un negocio». «Como los hacemos en sartén y tardamos mucho, los chinos no volvieron. Los clientes de siempre sí», comenta riendo.

Sus infusiones de manzanilla natural cultivada por agricultores locales son famosas

Pancho, como se le conocía en el pueblo, falleció prematuramente con 42 años. «No sabemos bien por qué, antes no había los avances de ahora», expone José Luis, quien indica, con orgullo, que el bar antes se llamaba solo Morales. «Yo le cambié el nombre para rendir homenaje a mi padre», revela.

José Luis entró a trabajar en el bar con 20 años de freganchín, donde ya habían recogido el testigo otros hermanos. Hace 12 años compró la totalidad del negocio y desde entonces lo dirige con Águeda, que en breve piensa dejar el negocio. Además de los chipirones, es un referente con sus infusiones de manzanilla natural. Es un bar «donde venimos a charlar como antes lo hacían nuestros padres», comenta un cliente, mientras otro espera por su «sagrada» tapa de chipirones. El Pancho Morales no es gourmet ni invitado a eventos culinarios del municipio, «pero ni falta que le hace», apostillan.

