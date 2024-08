Carrizal fomenta su sopa de la Virgen del siglo XVIII con 2.300 platos gratis

La Banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio llena con más de 70 músicos el escenario del Parque del Buen Suceso, en Carrizal, este sábado desde las 21.00 horas con motivo de las fiestas. Ofrecen el espectáculo Get Lucky. Percusión, vientos y cuerdas aterrizarán con un repaso al pop internacional actual con el sonido de artistas como Dua Lipa y el de Pharrel Williams, The Weeknd, Daft Punk o Maroon 5, además del repertorio más conocido de Taylor Swift o Miley Cyrus. Al igual que en anteriores ocasiones, la Sociedad Musical Villa de Ingenio ha preferido unir a su repertorio un acompañamiento vocal. En Get Lucky pondrá la voz Fasur Rodríguez, cantante canario que añade a su trayectoria la versatilidad en estilos, capaz de encarnar con voz propia a Sinatra o Dean Martin.| P.P.