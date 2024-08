Renesito Avich: «La música cubana tiene muchos caramelos para el oído»

El cantautor, multi-instrumentista, arreglista y productor cubano Renesito Avich (1989), se presenta en la 35º edición del Encuentro de Música Teresa de Bolívar que organiza en Teror la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario, a través de la Fundación Nanino Díaz Cutillas, el día 14 de septiembre, compartiendo cartel con el trío colombiano Ácido Pantera y el cantador canario Abelardo el Tormento.

Avich, que vive actualmente en la ciudad de Sarasota, en Florida, estuvo nominado por su último trabajo discográfico producido, Tres (un proyecto en el que estuvo trabajando durante diez años) al Mejor Álbum de Banda Instrumental en los Latin Grammys de 2023 que se celebraron en Sevilla.

De la meteórica carrera del cubano conocido por su interpretación virtuosa del tres da cuenta su anterior nominación en 2022 a estos famosos galardones por Café con cariño en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional, o su participación interpretando a Eliades Ochoa en el musical Buena Vista Social Club que la compañía Atlantic Theater estrenó en noviembre del pasado año en Nueva York, con dirección de Saheem Ali. ¿Quieren más? Como instrumentista participó en el álbum Ámame como soy, con el que Niña Pastori ganó un Latin Grammy en 2016 como Mejor Álbum Flamenco.

«Comencé a tocar el tres a los 15 años cuando me enamoré de su sonido», cuenta el artista

«Crecí escuchando a Los Zafiros, Miguel Matamoros, el dúo Los Compadres, Adalberto Álvarez, Los Van Van y Son 14 y viendo a los viejos soneros por las calles de Santiago, a dos cuadras de mi escuela cantar las mismas canciones que ahora interpreto, entre las tradiciones de mi ciudad y las influencias de todo el Caribe. En cuanto a los treseros he admirado mucho a Pancho Amat, César Echevarría y Cotó, así como a los que conocí por información como El Niño Rivera, Chito Latamblé y Arsenio Rodriguez», detalla.

Estudié guitarra clásica durante nueve años, pero desde que tenía seis años cantaba Son de la loma (el conocido tema del santiaguero Trío Matamoros) y tocaba la clave», comenta Avich, que ha colaborado con Oscar de León, Gilberto Santa Rosa, Willy Chirino, Albita Rodríguez, Leoni Torres, Rafael El Pollo Brito, Paquito D’Rivera y muchos otros reconocidos artistas latinos.

Expandir el tres cubano

El santiaguero considera que con el tres ha tenido la oportunidad de «lograr combinaciones tímbricas que han expandido el repertorio sonoro del instrumento». Precisamente en su álbum denominado Tres, Renesito Avich celebra el sabor de su país y sus raíces. Grabado entre Miami, Tampa, Sarasota, Santiago de Cuba y Puerto Rico, en él ha incluido el sonido de cordófonos similares.

«Comencé a tocar el tres a los 15 años cuando me enamoré de su sonido y lo estudié en el Conservatorio de Música, situado a una cuadra de La Casa de la Trova», comenta. Para Avich, «el tres tiene un sonido distintivo producido por sus tres juegos de cuerdas dobles».

Todavía enamorado del instrumento, sin que el tiempo transcurrido haya acusado un desgaste en su relación, sino más bien todo lo contrario, describe con devoción que «posee una amplia gama de sonidos, desde brillantes y percusivos hasta suaves y líricos. Es un instrumento versátil que se puede utilizar para tocar una variedad de estilos musicales». Y continúa: «El tres también es un instrumento solista popular y muchos treseros han desarrollado sus propios estilos de interpretación únicos como Pacho Amat, una persona que es como un padre para mí, que ha contribuido a ser quien soy como ser humano y como músico». Asimismo, agrega que «la salsa surgió de los primeros acordes del tres cubano al igual que otros géneros más primitivos, y en él tienen su origen los diseños conocidos como piano montuno y las melodías más famosas de Cuba».

El santiaguero ha sabido incorporar a sus raíces elementos de la música clásica

No es extraño que la dimensión que le ha otorgado ese legado lo haya convertido en uno de los máximos representantes de una nueva generación de músicos cubanos que busca perpetuar y seguir trabajando con sus raíces, refrescándolas con estilo propio. «La música cubana tiene muchos caramelos para el oído y el sonido del tres es uno de ellos», sentencia.

De esa renovación habla Avich: «Cuando me mudé a EEUU tuve que replantearme mi música, porque mudarse es como volver a nacer. Siempre trato de establecer una conexión entre mi cultura y lo que aprendo de Estados Unidos. Es algo que la gente no ve a menudo en vivo», declara el músico, que ha sabido incorporar a sus raíces cubanas elementos de la música clásica, la brasileña, el jazz y la llamada World Music. «Mis raíces me llevan a recrear y desarrollar melodías, ritmos y estilos de la Trova, el changüí, la conga, rumba y el son santiaguero, realizando una especie de viaje por los diferentes estilos de ejecución del país oriental, mezclados con lo urbano. Trato de comunicarme con muchas culturas. Tengo un amor por los clásicos que son parte importante de mi repertorio», explica.

«Necesitamos la música para vibrar. Si dejáramos de escuchar vibraciones por un segundo todo cambiaría. Nos hace felices», concluye Avich.

Suscríbete para seguir leyendo