El cardón de la Aldea de San Nicolás, protagonista del cupón de la ONCE

El cardón se puede encontrar a bajas latitudes en buena parte de las Islas. Con aspecto similar al cactus, la Euphorbia canariensis es una especie emblemática que puede vivir más de 100 años. Por ello, la ONCE ha querido homenajearla en su cupón diario del próximo lunes, 19 de agosto, perteneciente a la serie 'Abraza tu árbol'. La iniciativa comenzó su andadura en marzo de 2023, tras el inicio de la primavera, y muestra la diversidad ambiental de toda España.

Durante la mañana de este lunes, el vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, el alcalde de la Aldea de San Nicolás, Víctor Juan Hernández, el delegado de la ONCE en Canarias, José Antonio López, y la gerente del Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, Nieves González, han presentado el diseño final de este cupón limitado, en la entidad insular.

La fotografía escogida "es una imagen real, verdadera", puntualizó Sosa. Fue tomada por la bióloga y administradora de la Reserva de la Biosfera, Pilar Pérez Suárez, que "un día, simplemente, sacó la foto porque le llamó la atención", aseguró Hernández. El vicepresidente segundo también quiso "agradecer la propuesta que tenemos en marcha a través de medio ambiente", pues espera que "la zona sea declarada Parque Nacional".

El cupón no solo pone en valor "la labor social que han desempeñado durante años las personas con discapacidad visual", sino que también es "una forma de reconocimiento al trabajo que se lleva realizando en casi 20 años de constitución de la Reserva Natural de la Biosfera de Gran Canaria", afirmó Sosa.

Para José Antonio López, en Canarias, "esta casa -el Cabildo- gestiona nuestro patrimonio natural para que cada día podamos seguir disfrutando de esta certificación". El Cabildo insular "sigue resguardando, casi 20 años después, nuestro atractivo tan diverso", construyendo, de esta manera, "la promoción y el conocimiento de nuestro patrimonio".

Presentación del cupón de la ONCE de Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. / Andrés Cruz

Todo ello supone "devolver a la sociedad canaria todo el apoyo al Grupo Social ONCE". El delegado aseguró que "nosotros también tenemos importantes proyectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030".

Nieves González declara que, desde la ONCE "nos solicitaron una colaboración, a ver si de alguna manera podíamos participar en esta iniciativa". Por tanto, el Instituto del Patrimonio Mundial, no dudó en considerar que, al ser el cardón canario "un elemento que nos representa, podía tener sentido que formara parte de esta secuencia de sellos que está sacando la ONCE". "Estando el cardón canario dentro de la Reserva de la Biosfera, entendimos que era una manera de ponerlo en valor y que tuviera la difusión que yo creo que le corresponde".

Por el momento, González asegura que la colaboración "ha tenido mucho éxito y estamos muy contentos". Sobre la elección de la fotografía de Pilar Pérez, asevera que "cuando empezamos esta colaboración, entendimos que era perfecta para lo que nosotros queríamos trasladar".

El Cupón Diario de la ONCE sortea medio millón de euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas cifras; 9.000 premios de 25 euros en el caso de las tres primeras o tres últimas cifras; exactamente lo mismo para las dos primeras y últimas (en este caso, la recompensa es de seis euros) y reintegro de dos euros a la primera o última cifra del boleto premiado.

El nuevo billete de la serie 'Abraza tu árbol', ya está a la venta por los más de 20.000 vendedores y vendedoras del Grupo Social ONCE. También se pueden adquirir desde el sitio web www.juegosonce.es y en comercios colaboradores autorizados.