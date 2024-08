Una piscina en las alturas

El verano es sinónimo de playa, calor , comilonas y de pasar tiempo con la familia y los amigos. Los días de piscina se han convertido en una de las actividades favoritas para los pequeños de la casa, pero también es una vía de descanso y desconexión. Una nevera llena de refrescos y bocadillos y un una silla bajo la sombra son los elementos que hacen falta para disfrutar de un día diferente durante los meses de verano en la Isla.

«Pasar tiempo junto a mi familia y disfrutar en la piscina todos juntos es una de mis actividades favoritas durante el verano», explica Yeray Santiago mientras acomoda su silla bajo la sombra de un árbol. «La sombrilla no me la traigo», argumenta, «porque aquí hay muchos huequitos con sombra y no me hace falta». Santiago es de Vecindario pero cada vez que tiene un día libre se traslada hasta la piscina municipal de Santa Lucía de Tirajana para refrescarse durante los meses de verano. Aunque el municipio está situado en la parte alta de la isla, es muy fácil disminuir el sofoco en los días calurosos de la estación «Hoy he venido con mis hijos y sobrinos, un poco de todo», recalca.

José Santiago, uno de sus acompañantes durante esta actividad «tan divertida» subraya que le gusta «mucho más» la piscina que la playa porque el agua está «más caliente» y, encima, no se le «ensucian» los pies. Una nevera cargada de refrescos, zumos y bocadillos es «fundamental» para poder disfrutar al máximo de la experiencia.

Hugo Matos hace volteretas y acrobacias dentro del agua. «Me he comido un helado antes de venir, porque si no se derrite dentro de la nevera, y pretendo comerme otro cuando salga, porque el helado es lo que más me gusta comer durante el verano», subraya. Hacer amigos nuevos con los que divertirse durante la jornada veraniega es su «plan favorito». «A veces vengo sólo con mis padres, pero luego aquí conozco a niños nuevos con los que me lo paso muy bien, y después me da mucha pena irme», lamenta. Para Matos, pasar un día en la piscina es lo que le da «significado» al verano. «Me encantaría tener una piscina, aunque sea pequeña en mi casa, y me bañaría hasta en el mes de Navidad», asegura con una sonrisa.

Una piscina en las alturas. / | JOSE CARLOS GUERRA

«Para ir a la playa, que es todo arena y muchos niños, prefiero venir a aquí, que es más tranquilo», destaca Lourdes Cabrera mientras disfruta de un aperitivo a media mañana. «Yo sí que me traigo sombrilla porque así me protejo del sol y también del calor, y me sirve para colgar el bolso y que no vengan hormigas hacia la comida», argumenta. Cabrera está muy bien acompañada. «Hoy he venido», continúa, «con mi marido, pero también he traído a mi nieto, que me hace mucha ilusión».

Kenay Rosales, «el niño de sus ojos», es de Bañaderos pero durante los meses de vacaciones pasa mucho tiempo con sus abuelos. «Aunque tengo la playa del Puertillo justo al lado de mi casa, a veces también me gusta cambiar un poco la ubicación y venir a la piscina con ellos», acentúa mientras corre a lanzarse de bomba en el agua. «A mi me gusta», concluye Cabrera, «pasar tiempo con Kenay porque nos transmite tanto al abuelo como a mí, mucha felicidad».

Hacer nuevos amigos es la actividad favorita de los más pequeños de la casa en los días de vacaciones

«Yo suelo venir una semana sí y una semana no», explica Pepi Morales, mientras se refresca en el agua junto a una de sus amigas. «Hoy he convencido a mi compañera Margarita para que venga de relax conmigo». Para Morales, pasar un día de tranquilidad en la piscina municipal de Santa Lucía de Tirajana le da «sentido» al verano. «Yo vengo por la mañana», argumenta, «y desde que coloco mi toalla desconecto de todo».

Su acompañante, Margarita Domínguez, afirma que no frecuenta «demasiado» las piscinas en esta época del año, pero que le está «cogiendo el gustillo». «Hoy me tomaré una cervecita, o quizás dos», recalca con una sonrisa. Ambas pretenden quedarse en la piscina hasta que sea la hora de cerrar. «Ya que venimos, intentamos disfrutar el máximo tiempo posible de esta tranquilidad», resalta Morales.

Una piscina en las alturas. / José Carlos Guerra

Marta González está triste porque no quiere que se acabe el día. «Siempre le pregunto a mis padres que cuándo volveremos». Aunque todavía quedan muchas horas de diversión por delante, ya está pensando en el próximo día «entretenido» de verano. «Aquí estoy tranquila porque no hay olas que me muevan para los lados», acentúa. Agarrada a la mano de su madre, González sumerge la cabeza en repetidas ocasiones y explica que «se siente como una sirena». «No quiero salir a comer», continúa, «porque de esa forma pierdo tiempo de diversión, y en mi casa no tengo piscina para recuperarlo», lamenta. Asegura que hacer amigos, es su «plan» favorito durante las vacaciones de verano.

Suscríbete para seguir leyendo