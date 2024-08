Un Míster de leyenda en Vecindario

Compositor, guitarrista, cantante deportista, curioso, lector, locuaz, con cultura general, cuerpo atlético, buenos modales, educado atractivo y algo más. Es el joven Kevin Matas, de Vecindario, en Santa Lucía de Tirajana, vocalista del grupo de música latina Leyenda Joven y acaba de ganar el certamen de belleza Míster Internacional Las Palmas tras entrar casi de casualidad. Ahora pide apoyo y muchos likes para ganar el nacional.

Estudió en el IES Vecindario técnico superior en Animación y Deporte. Se considera «amigo de los más de 40 que tengo», expuso bromeando. Pero ante todo, recalcó, aprecia el respaldo de su familia, «que son la base» en su vida. No dejó atrás a los incondicionales fans de la banda Leyenda Joven, en la que es vocalista junto a sus compañeros, entre ellos su hermano Brian. Llenan aforos en locales y escenarios de la isla con composiciones de música latina o versionando temas actuales de merengue o salsa con originales coreografías.

Kevin, tras proclamarse Míster Internacional Las Palmas. / La Provincia

A por el nacional

«Hace menos de un año ni me lo habría planteado, pero uno de mis amigos me enredó y me propuso probar suerte en el certamen de Míster Internacional. A la primera dije que no, pero me insistió». Ya casi fuera de plazo para optar a candidato se dijo «¿Y por qué no?». Se presentó y ganó. Subió el primer escalón en junio, al proclamarse Míster Internacional de la provincia de Las Palmas y el 8 de septiembre pretende alzarse con el premio nacional en el concurso que se celebra en Tenerife.

El vocalista de Leyenda Joven toca la guitarra y canta. / La Provincia

Kevin Matas Nació hace 30 años en Vecindario y a sus pies tiene con un atractivo muy particular su nueva meta. «Es el inicio de una experiencia tan inesperada como divertida», que ahora se plantea como «profesión en pasarelas de moda». «Nunca lo había pensado, pero ahora el reto que tengo delante es ganar», indica. Lo respalda su amigo y representante Cristo González, que organiza esta nueva senda de Kevin en la que participa como maquillador Yeray Medina.

Likes y patrocinador

El próximo paso lo dará en el nacional el 8 de septiembre para medirse en pruebas con el resto de candidatos del país a los que considera «competencia seria». Estudia y se prepara, pero necesita apoyo. Por eso, pide que le den me gusta o like en la página que activarán los organizadores días antes del nacional (misterinternacionalspain). Igualmente, busca patrocinador «para costear al menos gastos de traslados».

Mientras asimila lo que ha pasado en su vida, afronta con clases de modelaje su preparación para las diferentes pruebas a las que se enfrentará en el concurso de Míster Internacional, como locuacidad, habilidades o cultura general. Todo ello, lo compagina con sus actuaciones en directo durante todo el verano en su grupo Leyenda Joven.

Grupo Leyenda Joven Kevin, segundo por la derecha. / La Provincia

Entre risas y con su representante corroborándolo, afirma que «no, no tengo novia, pero ya hace tiempo». Después destacó como fortalezas ante el concurso «la fluidez al hablar en público por la experiencia ganada sobre los escenarios en los conciertos». También se defiende en inglés y en cultura general.

Le gusta leer, sobre todo el género thriller, y el último libro que ha leído es El día que se perdió el amor, de Javier Castillo, y «aunque por el título parezca una trama de amores, nada que ver. Es muy dinámico y de intrigas, un thriller» comentó.

El cine le gusta verlo en casa y sin cortarse reconoce que no tiene gusto para vestir. «Me pongo algo que me gusta y me mata mi estilista», dice riendo. Invierte muchas horas al día y reconoce que «todo consiste en trabajar mucho y creerlo».

De la playa a los libros

Entre sus hobbies se encuentran la música, ir a playas como Pozo Izquierdo, Playa del Inglés, Agaete y Arinaga y practicar snorkel. Es compositor, aunque sus temas son inéditos y celebra que su experiencia con la música le facilitará la prueba de talentos donde interpretará una canción.

Hace unos días, posando en Vecindario. / La Provincia

Entre sus amigos figura su hermano Brian, que también participa en Leyenda Joven, y «Cristo, Yeray, Rosendo, Jony, o Jonathan». Vive con su madre Mary en Vecindario y la adora, al igual que a su padre y a sus otros dos hermanos.

Kevin y su representante actualizan a diario las novedades en sus cuentas de Instagram Kevinmr1852 y mellyekev, respectivamente, y todo lo relacionado con su faceta musical, además de en la del grupo Leyenda Joven.