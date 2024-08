Jorge Bolaños, de utillero del Chelsea a conquistar los escenarios de medio mundo

El humorista grancanario Jorge Bolaños está viviendo un momento dorado en su carrera. Tras triunfar en América Latina con su show "Perreando", ahora se prepara para ser una de las estrellas del Festival de Humor Reíslas, que recorrerá las islas de Gran Canaria, TenerifeLa GraciosaLanzaroteFuerteventura y La Palma durante el mes de septiembre. Las entradas para sus funciones ya están a la venta y se agotan rápidamente, lo que refleja el creciente éxito de Bolaños, tanto en Canarias como en el extranjero.

Jorge Bolaños ha logrado lo que pocos comediantes canarios han conseguido: triunfar fuera de las fronteras españolas. Sus espectáculos en países como Uruguay, Argentina, Costa Rica, Chile, Colombia y México han sido un éxito rotundo, con todas las entradas agotadas en cada presentación. "Es impresionante ver cómo mi humor conecta con gente de culturas tan diferentes", comenta Bolaños, quien reconoce que nunca imaginó que su carrera tomaría esta dirección internacional.

Participación en el Festival Reíslas

En su tierra natal, Bolaños será parte del Festival de Humor Reíslas, un evento que reunirá a más de quince reconocidos humoristas españoles. El comediante presentará su show "Perreando" el 7 de septiembre en el Teatro Municipal de San Bartolomé en Lanzarote y repetirá el 22 de septiembre en el Auditorio de Adeje, en Tenerife. Este festival cuenta con una amplia representación canaria, destacando nombres como Omayra Cazorla, Kike Pérez, Pilar Batista y Darío López.

El humorista canario Jorge Bolaños presenta su show 'Perreando' / La Provincia

Tras el éxito de su anterior show, "Ate-risa como puedas", Jorge Bolaños vuelve a los escenarios con una versión más canalla e irreverente de su comedia en "Perreando". En este espectáculo, no solo cuenta con su particular estilo humorístico, sino que también comparte el escenario con su inseparable perra Risa, quien se ha convertido en una figura central de su propuesta artística. "Risa es la columna vertebral del espectáculo", afirma Bolaños, quien destaca la importancia de la conexión emocional que se genera con el público a través de sus vivencias personales con su mascota.

El camino hacia el éxito

Jorge Bolaños no siempre estuvo en el mundo de la comedia. Antes de dedicarse de lleno a esta profesión, trabajó en Londres como utillero del Chelsea mientras estudiaba Interpretación. Fue en esos momentos de soledad en los trayectos al trabajo cuando comenzó a perfeccionar sus imitaciones de famosos como Rajoy, Apu Nahasapeemapetilon de Los Simpson y Shakira. "Nunca pensé que llegaría a vivir de la comedia, y mucho menos que compartiría cartel con artistas tan grandes", reflexiona Bolaños.

El éxito de Bolaños no se limita solo a los escenarios. Su actividad en redes sociales ha sido clave para su crecimiento como comediante. "Sin las redes, no me conocería nadie", confiesa. Durante la cuarentena, se dio cuenta del potencial de los monólogos que subía a sus perfiles, lo que le ayudó a captar una audiencia mucho más amplia. Además, utiliza estas plataformas para promocionar sus espectáculos, aunque admite que nada reemplaza la experiencia de actuar en vivo y sentir el feedback inmediato del público.

Jorge Bolaños opina que la comedia en Canarias está viviendo una auténtica época dorada. "Hace unos años, solo estaba Manolo Vieira; ahora hay tanto donde elegir que el público tiene muchas opciones", señala. Esta diversidad en la oferta humorística es, para él, una señal de que la comedia está más viva que nunca en el archipiélago.