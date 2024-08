Diecinueve sentimientos convertidos en verso

"Hoy empiezan las fiestas de Artenara. Y nos dan el honor de pregonarlas. Y eso nos hace felices. Muy felices", comenzaron los 19 niños migrantes acogidos en Artenara, protagonistas durante la noche de ayer de dar el pistoletazo de salida a las fiestas de La Cuevita con el pregón. "Sabemos que ustedes viven estas fiestas con mucho amor. Y así las queremos vivir nosotros, porque ahora también son las nuestras. Porque ahora también este es nuestro pueblo. Porque ahora somos sus vecinos. Porque el mundo es uno solo y la vida es una sola también. Y porque queremos darles las gracias por abrirnos el alma. Porque este pregón es una oportunidad para darles las gracias", continúan.

Con un pregón enternecedor, que ha contado con la colaboración del verseador y oriundo de Artenara Yeray Rodríguez, el pueblo sintió el calor y el cariño de todos estos niños, que llegaron en mayo al Archipiélago después de superar un largo trayecto por el Atlántico, el que separa África de Canarias. Cuarenta minutos de sentimientos convertidos en verso, en el que los niños, con la ayuda de Yeray, han intentado explicar a los vecinos del pueblo la situación que han vivido y la que están viviendo ahora, cuando el miedo ya no existe en su máxima totalidad.

No saben hablar español bien, pero poco a poco están aprendiendo. "Ya sabemos que en español hay palabras muy hermosas como amor, familia, paz…. Y también hay otras palabras feas como guerra, hambre y olvido", señalaron. Arropados por todo un pueblo que no dudó en volcarse con ellos, estos 19 menores de entre 5 y 12 años sintieron que casa también es Gran Canaria, y en este caso Artenara. Una lección acompañada de un baño de nobleza e inocencia, que han llevado al municipio cumbrero a dar un ejemplo que necesita sentir toda una sociedad.

Una vida mejor

"Las palabras bonitas salen del corazón. No importa el idioma en el que se digan. Las palabras feas no salen de allí. Nosotros estamos aquí por esas palabras feas. Esas palabras hacen que la gente huya, que busque otros caminos. Casi nadie quiere irse de donde nació, pero casi todos se han ido alguna vez. Y la culpa la tienen casi siempre esas palabras. En África esas palabras son muy grandes. Más de lo que ustedes imaginan. Y nuestros padres quisieron que esas palabras no pudieran con nosotros. Y trataron de darnos una vida mejor. Como cualquier padre o cualquier madre del mundo", explican en el pregón estos niños, a través de un audiovisual que formó parte del pregón.

Yeray Rodríguez ha querido quitarse medallas. Asegura que no le corresponden a él los halagos hacia este pregón, a pesar de que ha sido el responsable de que todo esto salga adelante, junto a la ayuda del alcalde del municipio, Jesús Díaz Luján. Tres semanas en las que estos 19 niños y Yeray han sido uña y carne, días y horas en las que han intentado comunicarse y expresar sus sentimientos. Unas emociones que han ayudado a dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas, dar un mensaje al mundo, y la segunda, intentar que el pueblo se solidarice con ellos.

Ayuda del traductor

"Este ha sido el reto más difícil de mi vida", explicó Yeray Rodríguez. "Normalmente hablo por mi, pero esta vez he tenido que hablar por 19 niños", señaló. La lengua ha sido lo más complicado a la hora de preparar el acto, y en alguna que otra ocasión hizo falta tirar de la ayuda del traductor, aunque Rodríguez asegura que intentó en todo momento captar la situación por la que estaban pasando. "Me han transmitido que tienen sueños al igual que todos los niños del mundo, que tienen caracteres diferentes, y que también hacen travesuras, tienen ganas de jugar, de ser felices y de hacer muchas preguntas", dijo.

Casi cuarenta y cinco minutos de pregón que llevan a sus espaldas mucho trabajo, pues no solo se ha preparado a los menores, sino también a un equipo de músicos que pusieron todos sus medios para que nada saliera mal. "Algunas personas quieren buscar diferencias entre unas nacionalidades y otras, y la realidad es que nos parecemos más de lo que creemos", argumentó Yeray Rodríguez. Música en vivo, cantantes, niños oriundos del pueblo o incluso el artista plástico Felo Monzón protagonizaron una velada en la que Artenara volvió a vibrar y a llenarse de amor.

Pregón de las fiestas de la Cuevita. Se encargan del pregón los menores migrantes acogidos en Artenara | 14/08/2024 | Fotógrafo: Andrés Cruz / Andrés Cruz / LPR

Cambio de planes

El alcalde del municipio, Jesús Díaz Luján, aseguró que en un primer momento las fiestas no estaban previstas de esta manera, y que había otra persona encargada de dar el pregón de La Cuevita. "Los niños llegaron a final de mayo y teníamos un pregonero, pero viendo la situación, la crisis migratoria y la problemática en la isla se me ocurrió que por qué estos niños no hacían el pregón. El pregón es el anunciador de las fiestas, pero igual ahora lo que estamos anunciando es que hace falta humanidad y solidaridad para ayudar a que los que lo pasan mal, no lo pasen tan mal", explicó a este periódico horas antes del acto.

Cuando Yeray recibió la llamada de Díaz Luján la respuesta fue innata. Un sí inmenso y lleno de emoción. "Me pareció una genial idea, provechosa y necesaria y más en estos tiempos que corren", comentó Rodríguez. "La gente que no conoce la realidad de Artenara no le da valor, pero los que la conocemos la entienden y saben que el pueblo ha experimentado un cambio con ellos ahí, y todo esto hay que gestionarlo emocionalmente", señaló. Y es que a pesar de que tan solo han pasado tres meses desde que estos pequeños llegaron al municipio, la vida ha cambiado considerablemente.

Al Pino vestidos de canarios

Un verano en el que todos los niños de Artenara han jugado juntos sin importar de dónde son. En la piscina, haciendo scala-hifis, con las bicicletas y los muñecos por la plaza... Diecinueve almas más que ya conviven como si fueran canarios, con sus ropas típicas de la isla, en las fiestas de San Isidro, dando un pregón o acudiendo el próximo mes de septiembre a las fiestas del Pino en Teror, bien ataviados con la ropa de canarios y representando a Artenara antes de comenzar con su nueva etapa escolar.

Los vecinos no han sido menos, y han tenido un papel muy importante a la hora de acoger a todos estos niños. Según Díaz Luján todos se han volcado, quieren ayudar, donarles cosas y pagarles meriendas. "El albergue ya está colapsado de lo que nos da la gente y estamos buscando espacio para guardarlo todo", explicaba. "Más de uno me ha dicho que ha sido una excelente opción por parte del Ayuntamiento, y otros me preguntan que si se pueden quedar con algún niño", confesó entre risas.

Un inicio a las fiestas de La Cuevita que pasará a la eternidad, marcado como el día en el que Artenara volvió a demostrar que está a la altura, que la solidaridad debe estar presente y que humanos somos todos, sin importar el color, la raza o la nacionalidad. "Ellos me han puesto los pies en el suelo, me enseñaron a vivir un poco más", sentenció Yeray Rodríguez. La noche finalizó con todos los protagonistas sobre el escenario bailando al son del Waka Waka, porque la música también es un medio de comunicación.

