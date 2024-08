Bombas de felicidad en Guía

Los vecinos de Guía vivieron ayer su tradicional batalla de flores. Bombas de felicidad cargadas de confeti, en realidad. Como marca la tradición, la procesión trajo consigo la carrera de cintas y la posterior batalla, en la que participan personas de todas las edades y de todos los rincones

No es la batalla de la felicidad, pero cualquiera que venga de fuera podría suponer que sí. Su nombre coloquial es la batalla de las flores, y cada año reúne en el marco de las fiestas de Guía a vecinos y foráneos con ganas de diversión. Es un día especial para todos los públicos. Para los niños que lo viven con la misma ilusión que si fuera el Día de Reyes, para los adultos, que ven en sus pequeños la niñez que dejaron atrás, y también para los más mayores, que con la cita con la tradición vuelven a ese pasado tan querido.

Las calles de Guía desbordaron alegría durante todo el día de ayer. A primera hora con la misa seguida de la procesión, y ya por la tarde con la carrera de cintas, la batalla de flores y el concierto de Carlos Baute y Aseres. Un día en el que las familias se volvieron a encontrar, daba igual si vivían en la isla o no. Bullicio por todas las esquinas, los más privilegiados desde sus balcones, y las bolas llenas de confeti preparadas para la gran cita. Los papagüevos bailaron al son de la música que vibraba, y en los rostros de los ahí presente solo se dibujaban sonrisas sinceras.

Bajando por la calle Médico Estévez está el hogar de los Alduán. Una casa familiar en la que cada 15 de agosto se reúnen todos los miembros, desde los bisabuelos hasta los nietos. Cuatro generaciones que comparten vivencias. Nora Alduán sube las escaleras de la casa de su abuela, ahí presente para su fortuna y se le nota en la voz la emoción. «A mí me traían de pequeña mis abuelos, que nacieron en esta casa, y yo ahora me encargo de traer a mi hija. Todos mis recuerdos en esta casa son muy bonitos, esto es la identidad de nuestro pueblo», apunta.

Momento de unión

Su padre, Marino Alduán, explica que en ese espacio se juntan muchas generaciones. «Salen de la calle y suben al balcón, aquí vienen hasta los amigos de mis hijos», señala mientras mueve tímidamente su esqueleto al son de la música. «Bailar con los papagüevos es una señal de la fiesta, y todo esto se resume en un momento de unión», relata Alduán.

Pegadita a la iglesia, Fabiola García teclea en su teléfono móvil. Quiere pasar desapercibida en la batalla, motivo por el que ha encontrado su lugar perfecto, justo detrás de las vallas de seguridad. Aunque antes sí que participaba en la guerra del confeti, este año ha decidido mantenerse al margen, al contrario que su hija de nueve años, también Fabiola. «Lo vive tanto que incluso ha preparado una mochila con una bolsa de plástico para tirar sus bolas y guardárselas», apunta García.

Fiestas equilibradas

La ilusión del día se resume en esas bombas de confeti, y el objetivo es llenarse de papelitos y pasar un rato en el que los problemas desaparecen. Una batalla que muchos la definen como «sanadora», debido a que tirando las bolas logras sacar las malas energías. «Lo mejor de las fiestas para mí es que tiene un equilibrio para los creyentes con la procesión y las actividades para todos los gustos, como la batalla de flores, y al final la esencia es que todo se ha logrado mantener en el tiempo», asegura Fabiola García.

Este año, los negocios de la zona se han animado a vender estas bolas de confeti –aunque a veces la organización de las fiestas prepara talleres para aprender a hacerlas, este año no se llevó a cabo–. Es el caso de la tiendita de Carmensa, que a punto estuvo de no abrir en un día tan señalado. «Este año he notado poca gente, antes era todo diferente, pero ahora la juventud busca otras cosas y se van desilusionando», explica con pena Carmensa.

Sabrina Tacoronte: «Yo hablo de esta fiesta y me emociono, me encanta y no lo puedo explicar con palabras»

En el polo opuesto está Sabrina Tacoronte, que visita la tienda de Carmensa en busca de botellas de agua y unas papas Munchito. «Yo hablo de esta fiesta y me emociono. Me encanta, no lo puedo explicar con palabras porque este día es maravilloso», comenta visiblemente feliz. Su juventud la recuerda por las calles de Guía, y echando la vista atrás solo le viene a la memoria una edición a la que no pudo acudir. «Me sentí vacía, pero al año siguiente volví», dice Tacoronte.

Zonas calientes en la batalla

En una palabra, María José describiría la batalla de flores como «diversión». Natural de Guía, recuerda su adolescencia brincando y tirando bolas a todo el que se encontraba. Para los del pueblo, hay zonas más calientes, donde la batalla alcanza su máxima expresión, y la zona más tranquila, donde se puede mirar al frente sin el temor a que una bola impacte en un ojo. «Hay gente que se lo toma muy en serio y las bolas llueven como piedras, por eso ahora que vengo con mi hija intento protegerla un poco», comenta. Su pequeña Irene y su marido Carlos la acompañan, aunque la que realmente lo vive con pasión es ella. «El que no es del pueblo no lo vive igual», sentencia.

Un poco retirados o en medio de la guerra, en carrozas o desde los balcones, oriundos del municipio o de fuera, ayer Guía volvió a llenarse de colores, música y diversión. Un encuentro que todos viven con emoción y que no se quieren perder ni los animales de la casa, como es el caso del nieto perruno de Rita Rafaela. Una batalla que es conocida popularmente por la batalla de flores, pero que perfectamente podría ser la batalla de la felicidad.

