El Festival Beñesmer arranca mirando al cielo, al pasado y al presente de la cultura canaria

El Festival Beñesmer ha iniciado con éxito, este viernes en el barrio de El Agujero celebrando la ancestral fiesta de la cosecha, con una degustación de gofio de cebada de origen canario, la presentación del documental 'Memoria indígena, tradiciones ancestrales canarias' y una actividad de observación astronómica. El programa se desarrolló en la Plaza Mr. Leacock y en la playa de Bocabarranco, donde se conjugaron tradición y cultura en un esfuerzo por preservar las costumbres ancestrales.

Durante la jornada inaugural el cultivo de la cebada fue presentado como una analogía de la pérdida de las tradiciones ya que fue un cultivo fundamental en la dieta de los antiguos canarios, y representaba un elemento esencial de su cultura y modos de vida. Sin embargo, al igual que muchas tradiciones y costumbres, su cultivo cayó en desuso con el tiempo, reflejando cómo las prácticas ancestrales se han ido olvidando o desplazando en la sociedad moderna. Esta primera parte de la jornada fue presentada por María Isabel Quintana González, del proyecto Temosen, quien ofreció a los asistentes una muestra de productos elaborados a base de gofio de cebada y esbozó las dificultades para reintroducir este grano en la Vega de Acusa, a través de una inicitavia que busca rescatar y promover el cultivo de la cebada ecológica de origen canario.

La reedición de este evento, organizado por la Asociación Patrimonial Attidamana y el Ayuntamiento de Gáldar, a través de la Concejalía de Identidad dirigida por Carlos Ruiz Moreno, subraya el compromiso continuo con la protección y promoción del legado canario, tanto desde la ciudadanía como la Administración. El concejal Ruiz Moreno, resaltó la importancia de que las nuevas generaciones conozcan y aprecien el legado canario. "Para el Ayuntamiento, es fundamental que no se pierdan nuestras tradiciones. Lo mínimo que podemos hacer desde las administraciones es apoyar para que esto siga adelante", afirmó.

Diana Palenzuela, presidenta de la Asociación Attidamana, durante el acto de inauguración, apuntó la importancia de revivir y mantener viva esta celebración que, según las crónicas, tenía una duración aproximada de nueve días. "Hemos decidido recuperar el Beñesmer porque vemos que nuestra cultura y nuestras tradiciones se están olvidando", afirmó Palenzuela, tras explicar el trabajo de la Asociación en la divulgación y preservación del patrimonio canario, como método de denuncia.

La programación continuó con la presentación del documental "Memoria indígena, tradiciones ancestrales canarias", que contó con la participación de uno de sus protagonistas, José Guedes, conocido popularmente como Pepe Guedes; un referente en el mundo de la conservación de las tradiciones. La pieza audiovisual fue grabada en diferentes islas y hace un recorrido a profundidad por el pastoreo, la agricultura, la recolección de sal, la alfarería, la cestería, la música, el tambor gomero, los juegos de inteligencia, el silbo, la lucha canaria, el garrote y el salto del pastor.

A continuación, la playa Bocabarranco fue el escenario de una actividad astronómica interpretada por el astrónomo Frank Rodríguez, de Astroeduca, y el arqueólogo e historiador David Naranjo Ortega. Los asistentes pudieron disfrutar de una velada que combinó la ciencia astronómica moderna con la visión del cielo de los antiguos canarios, todo en un entorno natural que, pese a la "panza de burro" permitió la observación, a intervalos, de la luna, algunas estrellas y Saturno.

"La comunidad científica está completamente segura de que cada uno de esos indígenas o de habitantes que vivieron en esta isla hasta antes de ayer, y que no tienen nombre y apellido sabían en todo momento cuál era la posición del del celaje, cuándo había que plantar, cuándo no había que plantar; cuándo había que echarle el macho a las cabras, cuándo no; cuando había que regar, o cuándo no. Fíjense, incluso, hasta aspectos tan importantes como lucero del alba, una de las últimas estrellas que se ve indicaban a la población, sobre todo agricultores y ganaderos, que era más o menos las cinco de la mañana cuando aparecía", explicó David Naranjo.

El festival Beñesmer, que este año se extiende durante tres días, comenzó semanas atrás con un curso de introducción al amazigh, impartido por el historiador Rumén Sosa, y continuará éste sábado y domingo con diversas actividades que celebran y honran la cultura y tradiciones canarias.