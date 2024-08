No hay carretas para tanta fiesta

Las romerías no son lo mismo sin carretas tiradas por animales, que aportan identidad y colorido. En esta época estival hay tantas fiestas repartidas por toda la Isla que los dueños de los animales tienen que elegir en qué yunta quedarse. La segunda romería de Tunte estaba prevista para hoy, pero la coincidencia con la del barrio Barranquillo Andrés, en Mogán, hizo que se suspendiera al no tener carros para el tenderete.

Las personas que tenían en su agenda asistir hoy a Tunte para disfrutar de la romería que se celebra en el pueblo de San Bartolomé de Tirajana en honor a su patrón tendrán que cambiar de planes.

La falta de carretas tiradas por animales, que además de aportar ambiente e identidad a este tipo de celebraciones populares sirven para cargar los alimentos que se dan en la ofrenda y buena parte del conduto que se ofrece para aprovisionar en el camino a los parranderos, ha obligado a la Concejalía de Festejos a tener que suspenderla. El resto de actos programados para las fiestas, que se prolongan hasta el domingo 25 de agosto, se mantienen sin cambios.

Entre las razones que argumentó la organización está que se trata solo de la segunda edición de la iniciativa, que se incluyó en el programa el año pasado, «por lo que no tiene el mismo arraigo que la de Santiago, por ejemplo», subrayó la concejala de Festejos, Yilenia Vega. En la primera solo participaron tres carretas, aunque lo que no faltó fueron los romeros y romeras que no se pierden una aprovechando las vacaciones y la época estival.

La Concejalía de Festejos informó ayer que «la ausencia de carretas participantes, tan solo una inscrita, que debían acompañar al patrón del municipio y a las agrupaciones folclóricas, es el motivo por el que la organización ha decidido cancelar la romería que celebraría este año su segunda edición».

Pero ni el calor frena las ganas de una buena parranda con vestimenta tradicional. Ni grupos de amistades que llegan al lugar con timples y bandurrias en mano dispuestos a ambientar el lugar hasta bien entrada la madrugada.

Coincidencias

Además, otro de los motivos es que este año la romería de San Bartolomé coincide con la del Barranquillo Andrés, en el municipio vecino de Mogán, y las carretas han preferido participar en esta. Solo una hora separaba a ambas. La de Tunte comenzaba a las 20.00 horas. La del Barranquillo Andrés, a las 19.00 horas.

Lo que no falta en ninguna de las dos es la verbena de la postromería. En Tunte, la noche continúa, a partir de las 23.00 horas, con los grupos D’Music, Leyenda Joven y Star Music. El pago de Mogán cuenta con La Tribu una vez que finalice el recorrido.

La concejala socialista, en la oposición, Conchi Narváez, manifestó que el hecho de suspender la romería «es de lamentar y refleja bastante que no está habiendo comunicación ni diálogo con los vecinos ni las comisiones de fiestas, y esto es un ejemplo más»

Narváez aseguró que le preocupa «no solo lo que está pasando en Tunte sino lo que va a venir después, es decir que las comisiones de fiestas, ante la falta de comunicación por parte del Ayuntamiento, dejen de colaborar con las fiestas de sus barrios».

El programa de fiestas de San Bartolomé de Tirajana continúa mañana, a las 20.30 horas, con el concierto Medianías del Timple, que tiene como protagonista a Germán López.

Pero no solo los municipios del Sur se disputan las fiestas. Otros también ofrecen hoy actos para público de cualquier edad con ganas de diversión. En Artenara, dentro de sus fiestas de La Cuevita, está Una noche en Artenara, con amigos de José Antonio Ramos; en las fiestas de San Roque, hoy también, feria de ganado y encuentro regional de solistas; en Carrizal de Ingenio, concierto de Manu Tenorio; en La Aldea, el festival Palmeras, con Yotuel y K-Narias y en Fontanales, dentro de sus fiestas de San Bartolomé. La feria Kilómetro Cero, en horario de 09.00 y las 14.00 horas, hoy y mañana domingo.