El Jaque Mate de Diego Sánchez

Con tan sólo 12 años, el veguero Diego Sánchez apunta maneras en el ajedrez, siendo campeón de Canarias infantil en varias ocasiones. Un juego de verano que se convirtió en su pasión.

Fue una tarde de verano cuando José Miguel, inquieto por entretener a su hijo Diego en los largos meses de vacaciones, le propuso echar unas partidas de ajedrez. Una distracción que marcó la niñez de Diego, porque a partir de entonces no ha dejado de lado el tablero. Le picó el gusanillo, tal y como describen sus padres, y no dudaron en ponerse en contacto con el club de ajedrez de San Mateo, lugar en el que comenzó unos meses después, en octubre.

“Nos pusimos en contacto con los profesores que había en ese momento y nos dijeron que los niños primero empezaban en el colegio, y cuando alcanzaban un cierto nivel los pasaban al club”, explica Lucía González, madre de Diego. Sin embargo, sus partidas de ajedrez en el centro educativo no duraron mucho, pues rápidamente se dieron cuenta de su potencial y lo derivaron al club. Hasta ese lugar se desplazaba cada viernes, en el que pasaba entre una y dos horas aprendiendo. Unos meses después, en mayo, se enfrentó a su primer campeonato de Canarias, que se jugó de manera online debido a la pandemia por el coronavirus. Quedó campeón con tan solo ocho años.

Un pódium tras otro

Durante estos cuatro años, Diego ha participado en torneos internacionales, obteniendo pódium de las categorías en 40 ocasiones de las 45 que ha participado. Ha sido campeón de Canarias durante tres años, y el presente fue subcampeón, al igual que en el campeonato de España, que a pesar de que empató a puntos con el primero, se designó al ganador a través de un sistema de desempate.

A sus doce años, Diego Sánchez puede presumir del palmarés que lleva consigo, y es que desde que comenzó a mover fichas, su aprendizaje ha ido aumentando. Desde el año 2020 ha acudido a todos los campeonatos de España, así como al campeonato de España de selecciones autonómicas, de la que ha quedado campeón de Gran Canaria estos dos últimos años. Tal y como explican sus padres, Lucía y José Miguel, este año la selección de Canarias infantil en la que participó quedó novena, pero Diego consiguió la medalla de oro por defender su tablero.

“Este año por primera vez consiguió tres hitos nacionales. Medalla de oro en selecciones autonómicas de infantil defendiendo el mejor tercer tablero, plata en el campeonato de España categoría sub 12 rápida y medalla de bronce en el campeonato de España sub 12 de lenta”, explica con orgullo su madre. Este año, tal y como apunta, es la primera vez que Diego recibe una beca anual por parte de Panaderías Pulido y Star San Mateo por un importe de 2.000 euros para viajes, aunque asegura que "se sufre mucho económicamente" a la hora de hacer frente a los campeonatos.

Romper los cánones

A su padre José Miguel se le cae la baba con su hijo, y si tiene que describir de alguna manera lo que está viviendo es "orgullo de que no haya dejado lo que le enseñé una tarde de verano". Además, durante este viaje junto a los tableros de ajedrez, Diego Sánchez ha aprendido a romper con los cánones, pues son pocos los niños que deciden dedicarse al ajedrez. "Al principio se sentía apartado y le miraban raro, era la ovejita que iba sola pero un día nos sentamos a hablar con él y le dijimos que siempre hay que luchar por lo que uno quiere", dice José Miguel.

Con septiembre a la vuelta de la esquina, Diego hará frente a una nueva etapa escolar, comenzando Primero de la ESO. Aunque tendrá que apretarse un poco más el cinturón, sus padres comentan que los estudios no le han supuesto dejar los tableros a un lado. "Sacó todo sobresaliente en los tres trimestres", explican. Eso sí, si hay una cuestión que cueste más es la de como todo niño, sacrificar los juegos para dedicar tiempo "a lo que está metido en cuerpo y alma".

Un maestro FIDE

Ilusionado, contento y con ganas. Esas son las palabras que expresa Diego Sánchez al ser cuestionado por su futuro, aunque tal y como comenta su padre, hubo un tiempo en el que se sintió apartado. Sin embargo, eso ya se ha generalizado. "Ahora me llevo muy bien con mis amigos, me felicitan y celebran conmigo los triunfos", dice. "Algunos se han animado a que les enseñe, pero no hasta el punto de inscribirse", asegura. Entre sus objetivos está llegar a una puntuación de 2.000 en Elo, ser un jugador titular en la selección de España y ser maestro FIDE.

"¿Si tuviera que dar un consejo? Daría el que siempre me dieron mis padres, ir con ganas a lo que te hace sentir vivo y tirar para adelante", explica Diego. Un maestro que a sus doce años ya apunta maneras, dando una lección a todo aquel que tenga un sueño en el horizonte. Junto a sus padres, ha sido un ejemplo de lucha y superación, intentando llevar a San Mateo y a Gran Canaria a lo más alto.

