El joven tetrapléjico Miguel Planas organiza un Motofest Benéfico

Miguel Planas, un joven que ha pasado casi cinco años viviendo en el Hospital Insular de Gran Canaria, ha decidido dar un paso decisivo en su vida y organizar un evento benéfico con el objetivo de recaudar fondos para adaptar su nuevo hogar. Después de años de lucha y perseverancia, está a un paso de cumplir su sueño: abandonar el hospital y vivir de manera digna en su propia casa.

Con la colaboración de su amigo @Uli.ttrs, ha puesto en marcha el Motofest Benéfico, un evento que busca unir a la comunidad motera de Gran Canaria en una causa solidaria.

El evento consiste en una ruta motera con una aportación económica, en la que se espera la participación de marcas, concesionarios, y agrupaciones moteras de toda la isla. La ruta concluirá en un espacio al aire libre donde se llevarán a cabo conciertos, se ofrecerá comida, y se sortearán premios donados por empresas colaboradoras.

Planas hace un llamado a marcas, empresas, entidades y cualquier persona que desee colaborar en esta iniciativa para ayudarle a cumplir su sueño de vivir en su propia casa. "Agradecería en el alma que contacten conmigo para ayudarme a conseguir mi propósito", expresó en su cuenta de Instagram.

Miguel Planas / LP/DLP

Accidente

El joven sufrió el accidente mientras practicaba parkour. "Caí con la cabeza en la colchoneta y automáticamente me quedé paralizado del cuello para abajo. Pasé de un segundo a otro a verme con mi total movimiento y mis sueños y aspiraciones a tener que empezar una vida totalmente nueva", relató Planas explicando el momento que sufrió el accidente que ha cambiado su vida.

Según ha relatado estos años atrás, los mil euros que recibe de su pensión de invalidez no le alcanzan para pagar el alquiler y adaptar su domicilio y, por eso, pide ayuda a todo aquel que pueda colaborar. Necesita no solo equipos médicos y cuidadores, también una grúa, una cama adaptada y medicación.

Miguel Planas / LP / DLP

"Lo único que quiero es vivir en una casa con unas comodidades como cualquier otra persona; aunque esté totalmente limitado, aún tengo ambiciones de seguir trabajando y aportando valor a la sociedad o inspirando a otros", agrega.

"He pasado momentos muy oscuros, he llegado a pensar que una vida en esta situación no tiene sentido pero, gracias a la ayuda y consejos de personas a mi alrededor y mucha fortaleza mental, he conseguido darle la vuelta a la tortilla", ha contado esperanzado de que la ayuda de la gente surja efecto.