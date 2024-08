Plante de jubilados en Arinaga: "Solo queremos jugar al dominó"

El Club de Amigos de Arinaga ha ganado premios para Agüimes y visto ‘mover ficha’ a 300 mayores desde que se fundó en 1984. Hoy le quedan 30 socios y en cuatro meses no podrán pagar el alquiler del local. Piden un lugar para seguir. «Nos ayuda a pensar. Somos mayores y nos da vida», dice el único fundador que queda

Eran 300 y quedan 30. Son los socios casi todos jubilados de 60 a 90 años, que aún mantienen vivo el Club de Amigos Playa de Arinaga, fundado en 1989, y por el que han pasado varias generaciones. Único federado en la liga de dominó y que ha cosechado campeonatos regionales con el nombre de Agüimes y Arinaga por bandera. Ahora no pueden afrontar el pago del alquiler y los gastos del local, 700 euros, que costean con las cuotas por socio de 10 euros al mes. Imposible afrontarlo.

Hasta 90 años

Han solicitado un pequeño local al Ayuntamiento de Agüimes, que alega que «hay muchos clubes haciendo cola». La asociación desaparecerá en cuatro meses, que es el tiempo en que agotarán el remanente económico que les queda. No solo se desvanecería el club, sino la historia del lugar que dio y da vida hoy a los jubilados del pueblo, donde ejercitan la mente, socializan, ríen o cuentan sus anécdotas de cuando eran niños o cómo era antes Arinaga. Entre ellos, Fernando Artiles Mena, el más veterano con 90 años.

«Si cierra el club iré a sentarme en un banco a ver subir y bajar la marea hasta que me llegue la muerte» Francisco Marrero Reyes — Fundador del club Amigos Playa de Arinaga

Todos se conocen y tienen sus apodos, como en un buen grupo de colegas de toda la vida. «¿Que a dónde voy si este club desaparece? A sentarme en un banco a ver subir y bajar la marea como un bobo y morirme», resalta el único fundador del club que sigue en vida, Francisco Marrero Reyes, de 84 años, que pide a gritos no dejar morir al club, ni a ellos.

Imagen de la 'orla' de los socios del club y fundadores. Eran 300 y quedan 30. / La Provincia

El Club de Amigos de Arinaga tiene una historia que conocen los vecinos de la localidad costera y de fuera. Eran 300 socios en sus inicios y han cosechado premios regionales, individuales o en grupo en torneos oficiales organizados por la Federación de Dominó.

Está conformado en un 95% por jubilados y desde su fundación hace 35 años costean un local con el pago de la asignación mensual de los socios. Lo han ido adaptando y mejorando con el tiempo. Pero también ha mermado el número de afiliados. Algunos han fallecido, pero en buena parte lo han abandonado porque el coste de los 10 euros al mes les parece excesivo. «Son diez euros. Quien lo ve desde fuera le parecerá poco dinero, pero para una persona jubilada puede suponer mucho. No todo el mundo puede pagarlo» comenta.el presidente del club, Óscar Cambeiro, jubilado y campeón de España por parejas en este deporte. «El club es un orgullo para el pueblo y para Agüimes, porque ha ganado campeonatos regionales haciendo publicidad de Agúimes y Arinaga», subraya.

Un grupo de socios, en el local de la calle Colón de Arinaga que no pueden pagar. / La Provincia

Calcula que «como mucho, en cuatro meses ya será imposible» continuar haciendo frente al pago del alquiler de los 600 euros por el local, en un garaje acondicionado en la calle Colón, cercano a la iglesia. Además, «hay que sumar otros 100 euros de las facturas de agua y luz», añade. «Echando cálculos, está claro que con el pago de la cuota mensual obtenemos 300 euros, ¿Y el resto de dónde sale? A partir de ahí, a la calle», apunta apenado.

Argumenta que también está relacionado con el elevado coste de los alquileres de cualquier local en Arinaga, que «imposibilita encontrar otro lugar». Agrega que todo lo que está aquí es del club», en referencia al mobiliario, la barra y electrodomésticos con los que han ido dotando al centro de encuentro de juego.

El presidente del club, a la derecha, Óscar Cambeiro, con Marrero, delante del local. / La Provincia

El presidente del club afirma que en varias ocasiones han solicitado al Ayuntamiento de Agüimes que les ceda uno de los dos espacios de la planta baja del centro de mayores de Playa de Arinaga, «pero no ha habido respuesta», constata. «Solo lo tienen lleno de herramientas, eso lo pueden guardar en otro sitio», añade a modo de apunte Moreno Reyes, mientras asienten con la cabeza otros compañeros del club centrados en una partida.

Lo más importante y la base en la que coinciden todos es que el Club Amigos Playa de Arinaga no constituye solo un lugar de juego. Es donde los mayores «podemos ejercitar y activar la mente, tener motivación o socializar», apunta el portavoz del club, que no olvida el punto de vista de los familiares. «Se quedan tranquilos cuando salen de casa porque saben que están aquí», aduce.

Recuerda que para no perder socios, el abono se rebajó de 15 a diez euros. «Pero aun así, para que el club pueda costear estos precios, el número de socios debería crecer muchísimo y no llegamos», constata.

Hay cola de clubes

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Agüimes, Alberto Santana, confirma que el Club Amigos de Playa de Arinaga ha realizado la petición de un local, pero también que, «al igual que ellos, hay otros muchos clubes deportivos en el núcleo costero solicitando un espacio que no hay». Aclaró que el centro de mayores donde este club pide un local es un centro polivalente, lo que supone que no puede cederse. Igualmente, recordó que el club pudo acogerse a la ayuda de 800 euros que anualmente reparte el Ayuntamiento entre sus clubes y que ellos no la solicitaron.

Al respecto, el presidente del club de dominó alegan que es cierto que se pasó el plazo, «pero aún así, son 800 euros al año y nosotros pagamos 700 mensuales».