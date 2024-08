Viñedos de Gran Canaria que crecen al paso de Javier Ventura

Es el gran triunfador del Concurso Oficial de Vinos de Gran Canaria de 2024, con tres de los diez premios concedidos, y raro es el año en que alguno de los caldos elaborados por Javier Ventura no logra algún galardón, tanto con los de la marca Eidan que elabora en la finca familar de Los Olivos como con los de otras bodegas a las que asesora y ayuda para mejorar la calidad y la cantidad de los vinos de la Isla.

De niño ayudaba a sus abuelos en la vendimia, más que nada porque así podía comer «las uvas más dulcitas», las moscatel. Ahora, a sus 47 años, bien podría representar la evolución de la viticultura en la Isla durante las últimas cuatro décadas, desde el vino a granel del Monte Lentiscal que no despertaba mucho interés hasta los premios internacionales y el reconocimiento de que Gran Canaria, ahora sí, produce vinos de calidad.

Sentado en uno de los toneles de su bodega, en la carretera de Los Olivos, Javier Ventura relata que la finca es familiar y él es la tercera generación que se dedica a la elaboración de vinos. Las tierras las heredó su abuela, María Teresa Cruz Naranjo, y su abuelo, Alfonso Ventura, empezó a plantar viñas junto a los cultivos tradicionales de esa zona de Santa Brígida, como papas, calabazas y otras hortalizas.

Al envejecer sus abuelos, su padre, también llamado Alfonso Ventura, siguió con la finca pese a ejercer de profesor de autoescuela. «Mi padre nunca dejó que se perdieran las viñas; yo le ayudaba cuando salía del colegio y los fines de semana, y como se suele decir, al final el roce hace el carino», recuerda. Así, desde muy joven aprendió a elaborar vino con un tío de su padre, Pepe Cruz, en la bodega de la Venta del Mocanal.

Y una vez entrado el gusanillo de la viticultura, con unas barricas de madera que había dejado su abuelo y unos depósitos de acero inoxidable que compró con sus ahorros, se lanzó a producir sus propios vinos. «Lo hacía a granel y tuvo éxito, a la gente le gustaba mi vino, hasta que un grupo de amigos que se dedicaban al turismo rural me comentaron que por qué no lo embotellaba», rememora.

Esos colegas le ayudaron y uno de ellos, Alvaro González, incluso le diseñó la primera etiqueta. Con todas esas facilidades, ya no tuvo excusas para no salir al mercado. Y con tan buena suerte que ese mismo año le dieron un premio. Creció la demanda y el vino ya se le hacía poco, por lo que emprendió un aumento de los viñedos y de la producción, un proceso que aún no ha acabado.

La finca de Los Olivos aumenta hasta las 2,8 hectáreas de vides para producir unas 14.000 botellas al año

Los cercados de papas que están frente a la bodega se han ido convirtiendo en más viñedos, una tarea en la que Javier Ventura está involucrado estos días, con un pequeño tractor y bajo la atenta mirada de sus dos mascotas, dos perras de color blanco de la raza bodeguero andaluz.

Preparación de nuevos terrenos en la finca de Los Olivos para la plantación de más viñedos / Juan Castro

Con las ayudas que ha estado ofreciendo el Cabildo y el Consejo Insular de Aguas a los viticultores ha ido ampliando la finca hasta las cinco hectáreas, de las que más de la mitad, 2,8 hectáreas, ya están plantadas de viñas. Entre ellas se conservan las de la variedad de uva listán negra, parras octogenarias cultivadas con el método tradicional.

«Aquí se pueden ver los parrales como hace casi un siglo, con viñas rastreras o de vaso, como se las conoce, mientras que las nuevas ya son en espaldera y mecanizadas, para poder entrar y salir con el tractor por las calles», explica. Esas plantaciones más recientes son de vijariego blanco, albillo del Monte, una variedad propia de esa zona, babilla negra y moscatel, esta última heredada de su abuelo.

Con esas uvas elabora hasta seis tipos de vino. Los de la gama Eidan son el tinto joven, el blanco seco, el blanco afrutado y el dulce. En homenaje a su abuela embotella otro caldo con el nombre Cruz, de una parcela de listán negra cien por cien. Por último, también de listán negra, ha sacado la marca Algolpito, un reconocimiento a los amigos que le ayudan cada año a vendimiar. Los nombres de todos ellos aparecen en la etiqueta.

Los caldos de las marcas Eidan, Cruz y Algolpito acumulan premios en catas ciegas desde 2016

Con tantos colaboradores ocasionales, en una sola mañana completan la recolección, algo que harán la próxima semana porque el cambio climático también está afectando a la viticultura en Gran Canaria y las vendimias se adelantan al mes de agosto.

«Ya no llueve como antes y los inviernos ya no son inviernos; por ejemplo, este año ha sido fatal, no ha hecho frío y las hojas se han caído de tostadas, no por el frío, algo que en variedades como la moscatel afecta mucho», apunta. La vendimia también se adelanta por la demanda de los clientes, pues hay tendencia a beber vinos con menos grados de alcohol.

La producción, por tanto, varía cada año en función de la meteorología y otras variantes, como las plagas. En la bodega Ventura se suelen recoger entre 10.000 y 15.000 kilogramos de uva entre blanca y tinta, lo que permite sacar al mercado unas 14.000 botellas anuales.

Javier Ventura, en el interior de las bodega / Juan Castro

Tres de esas botellas lucieron el pasado 19 de julio en el podio del XXVII Concurso Oficial de Vinos de Gran Canaria, con la Medalla de Oro para el Eidan blanco dulce, la Medalla de Plata para el Eidan semidulce y el premio a la mejor imagen y presentación para la marca Algolpito.

En 2019 también hizo un triplete en el principal certamen de vinos grancanarios, ganador en tinto joven y segundo y tercer premio en blancos. El año pasado ganó una plata y un bronce. Desde 2016, en que empezó a participar, no solo acumula galardones de las catas ciegas que organizan el Cabildo o los ayuntamientos grancanarios, sino que también ha obtenido medallas en concursos internacionales celebrados en la Península o en Italia.

Y cuando no gana con los caldos de la bodega Ventura lo hace con otros vinos en los que también está detrás su sabiduría, como los Señorío de Agüimes o Vega de Acusa. Tras el asesoramiento a otros productores para mejorar la calidad, confiesa que no pudo negarse a la petición de sus colegas para que asumiera el cargo de vicepresidente de la Denominación de Origen Protegida (DOP), aunque eso le reste algo de tiempo de atención a la finca.

Javier Ventura sostiene que los vinos canarios son baratos si se tiene en cuenta que son artesanales y de autor

El secreto para que una bodega sea rentable, opina, es «tener bastantes parras y botellas a la venta», aunque admite que la cultura del vino ha cambiado en las últimas décadas y cada vez hay más gente joven y emprendedora que está interesada en plantar o en recuperar las viña s de sus familias.

En el eterno debate sobre si los vinos de Gran Canaria son caros, recuerda que la mayoría son de autor y casi artesanales, no industriales, por lo que incluso podrían considerarse baratos. «Hace unos días estuvo de visista en la bodega una sumiller inglesa, con estrella Michelin en Londres, y se quedó encantada con la listán negra, pero también sorprendida por el precio, pues cree que debería ser el doble; según ella, un vino tan personalizado como éste, casi hecho a mano, en cualquier región de España o de Italia es mucho más caro que los canarios», subraya.

El viticultor analiza un racimo de uvas para la inminente vendimia / Juan Castro

Javier Ventura no tiene una respuesta para explicar por qué en muchos restaurantes de Gran Canaria no ofrecen vinos de la propia isla, sino riojas, riberas o de Lanzarote. «No sé si fallamos nosotros o ellos, pero la verdad es que es triste que eso ocurra, incluso en estas zonas de viñedos», lamenta.

