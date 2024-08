Chitón de Reyes se chulea en la pista de Pino Santo Alto

Con la barbilla pegada al cuello, la crin blanca recogida en pequeños moños a un lado, paso firme y mucha chulería, Chitón de Reyes se paseó con garbo por la pista habilitada en el barrio de Pino Santo Alto, en Santa Brígida, arrancando los vítores del público asistente. Este pura sangre español blanco de Santa Brígida y su jinete, Aridane Alonso, parecían uno mientras cumplimentaban las pruebas de la Competición Territorial de Doma, puntuable para la Liga Territorial de Canarias, que ser celebró este domingo en las instalaciones de Hípica Teodoro Torres con motivo de las fiestas en honor a la Virgen de la Salud.

Chitón de Reyes y Aridane Alonso fueron los últimos en competir, en la categoría San Jorge, y obtuvieron una puntuación de 64,461. «Esta es la segunda vez que hace esta prueba y hay muchos detalles que pulir, pero está bien para ser un novato», explicó el jinete tras terminar su actuación.

Junto a este caballo «muy noble», Alonso tiene otros dos en su cuadra, donde da clases a cinco alumnas. Liverpool y Pasquini son más hábiles que Chitón de Reyes, y precisamente con Pasquini se clasificó estos días para el campeonato nacional que se celebrará en octubre en Cádiz.

Él es, además, uno de los organizadores, junto a la asociación de vecinos La Caldera de Pino Santo Alto, de esta prueba que cada año reúne a deportistas hípicos y aficionados de toda Gran Canaria.

Especialista en salto

Cristina Santana, de 20 años, es de Telde y aunque su modalidad y la de su caballo Garabato es el salto, ayer quiso probar con la doma clásica. Ella participó en la categoría AP Preliminar y se hizo con el tercer puesto, detrás de Lucía Atta y Claudia Betancor.

Mientras refrescaba a su caballo tras competir, celebraba lo bien que lo había hecho «y eso que él es especialista en salto». Tan bien se le da, añade, «que salta más lejos de lo que se le pide; le gusta mucho y se nota que disfruta».

Empezó a montar cuando solo tenía dos años, aunque ella dice que lleva haciéndolo toda su vida porque su madre era jinete y solo lo dejó durante parte del embarazo, y lleva ocho años haciéndolo con Garabato. «Cumplimos el mismo día, el 7 de marzo», exclama. Afirma que el equino «es juguetón, en exceso, y muy obediente, pero es un poco torpe y a veces asustadizo». Como ejemplo, cita que no pisa los charcos y que si no tiene mucha visibilidad, tampoco camina hacia atrás.

Este domingo tenía previsto hacer una exhibición de salto después de que culminara la competición, pero un problema con el plan de seguridad del evento deportivo obligó a suspender esta parte de la jornada del Día del Caballo cuando se estaban colocando los obstáculos en el terreno.

Gran afición

Las altas temperaturas y la falta de sombra en las gradas no impidieron que decenas de personas permanecieran allí durante las cuatro horas que duró la Competición Territorial de Doma de Pino Santo. Algunas, como Miriam Medina, Silvia Morales, José Alberto Santana y Violeta Gándara, y sus hijos Enma, Sofía y Rubén, de dos años cada uno, que fueron preparados con sombrillas, comida y bebida que hicieron la estancia más cómoda.

Estas tres familias acudieron a este acto deportivo y festivo porque a los niños les gustan mucho los caballos. De hecho, había que vigilar bien a Enma que, ensimismada, se acercaba constantemente a la valla —que no superaba el medio metro de altura— para ver de cerca a los corceles que competían.

Chitón de Reyes y Aridane Alonso, ayer en la competición / Andrés Cruz

Cerca, una vecina de Teror que prefiere mantener el anonimato, disfrutaba también del espectáculo, aunque lamentaba que este torneo ha perdido mucho esplendor en los últimos años. Mientras su hija correteaba en los alrededores (a ella no le gusta la hípica), explicaba que antes un vecino que se llama Cristóbal hacía de speaker e iba explicando en qué consistían los ejercicios que los jinetes y los caballos realizaban. «No venía desde hace cinco o seis años y la verdad es que el espectáculo ha desmejorado mucho».

En aquella época, decía, «venían hasta de la Península vestidos de flamenco y hacían varios tipos de doma, no solo la clásica, y por las noches encendía faroles en el suelo para iluminarlo todo y se hacían exhibiciones».

Menor participación

De hecho, los jueces del torneo, Rosa Cigala, Rafael Gómez y Lucas Gil, y la delegada del evento, Magaly Cruz, confiesan que tanto la participación como el público ha ido menguando a pesar de que la hípica, después de un bajón, tiene cada vez más adeptos en el archipiélago canario.

En esta ocasión solo participaron en la Competición Territorial de Doma 17 caballos en nueve categorías, algunas de ellas con solo un aspirante.

Con todo, el público que se acercó a Pino Santo Alto pudo disfrutar del espectáculo y la destreza de los equinos y sus jinetes.

Uno de los competidores de ayer en Santa Brígida / Andrés Cruz

Rafael Gómez explica que estas competiciones «consisten en una serie de ejercicios programados se puntúan en los que se puntúan el grado de doma del caballo y la forma de monta que tiene el jinete» y pone como ejemplo el galope, donde se mira si va en tres tiempos, si es rítmico y si el equino va recto. Las pruebas, dependiendo de las categorías pueden tener entre 18 y más de 30 ejercicios, y se puntúa hasta la forma que tiene el caballo de coger las esquinas, que debe ser fluida y cerca de la valla.

Un deporte costoso

Asegura que iniciarse en la doma clásica es relativamente sencillo porque se hace con «caballos maestros» y poco a poco, dependiendo de la maestría del jinete, se va evolucionando. Eso sí, requiere mucho tiempo e inversión.

Los precios de los caballos parten de los 8.000 euros, aunque también existe la posibilidad de compartir los gastos de mantenimiento de uno, que puede rondar los 450 euros mensuales. Además, cada clase suele costar unos 20 euros.

La pequeña Ainara y su pony Pitufina, ayer en Pino Santo Alto / Andrés Cruz

Pero compensa, asevera este juez grancanario.

También parecen satisfechas Kimberly y Jennifer Penichet, sobrina y tía que este domingo participaron por primera vez en una competición con Talento y Reyhan, respectivamente.

A la primera de ellas, los nervios le jugaron una mala pasada y se quedó en blanco al inicio de su pase, «pero los jueces se portaron muy bien y no solo me dejaron volver a intentarlo, sino que me tranquilizaron y me dijeron qué era lo que debía hacer».

Hace solo un año que retomó la hípica, una afición que había dejado once años antes y lo ha hecho con un equino de seis años «muy bueno, pero un poco relinchón».

Su tía, por su parte, montaba a una yegua que nació en su casa —su madre es suya también— y la ha domado ella misma, así que la conexión es excepcional.

Descansando a la sombra de un árbol / Andrés Cruz

Reconocen que es un deporte sacrificado porque hay que entrenar muchas horas, pero no más que otros, y las ventajas de trabajar con un caballo, que «da un montón de tranquilidad, te relaja e, incluso, te ayuda a aprender la frustración y la paciencia».

Y con calma se paseaba Ainara Hernández, de cinco años sobre Pitufina, una pony blanca y negra. Sabe que es afortunada porque tener un animal como este es el sueño de muchos niños y asegura que no tiene «nada, nada de miedo» cuando pasea sobre ella. Cuando sea mayor, quiere montar en caballos y aprender doma.

Ganadores

Los ganadores de las nueve categorías de la Competición Territorial de Doma celebrada en Pino Santo Alto fueron Aridane Alonso y Chitón de Reyes, en el nivel San Jorge (el más alto); Sofía Aragonés y Helio de Equumas, en Juvenil 1 Equipos; Jacobustheodoor Wagenaar y Cadfael, en Clásica 1; Samuel Miguel Araña y Jícara, en Rider 3A; Daniela Palmés e Indira Z en Infantil Equipos; Francisco Estupiñán en Preliminar 5 años; Teresa del Carmen Quesada y Palmera XXXIX en Rider 1A; Jennifer Penichet y Reyhan en Preliminar 4 años; y Lucía Atta con Alto Du Plan, en AP Preliminar.

La jornada incluyó, además de la competición y la entrega de premios, la procesión de la imagen de la Virgen de la Salud, una comitiva en la que hasta hace unos años participaban los jinetes montados en sus caballos, pero que tras las nuevas normativas y las exigencias de los planes de seguridad ha perdido esta peculiaridad.

Cristina Santana y Garabato, un caballo especialista en salto / Andrés Cruz

El presidente de la asociación vecinal, Cristian Ortiz, manifestó su contento con el resultado general de la prueba, a pesar de los inconvenientes como la suspensión de la exhibición de salto.

El éxito de estas fiestas, asevera, se debe al «apoyo y la unión» de los vecinos, que incluso aportan económicamente para garantizar el adecuado desarrollo de las mismas. En ese sentido, reclama una mayor implicación de las administraciones públicas para potenciar eventos como este «que ya tiene un nombre en toda la isla», no solo económico, sino también con los trámites y el plan de seguridad.