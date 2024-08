Oleada de críticas y odio a Aurah Ruiz por su última foto

Aurah Ruiz, conocida por su participación en 'Supervivientes' y 'GH VIP', ha vuelto a ser el foco de atención en redes sociales tras compartir unas fotos donde luce un atrevido trikini en blanco y negro. Acompañando las imágenes con un sutil guiño a su paso por el famoso reality show, la influencer no tardó en generar un intenso debate entre sus seguidores.

La serie de fotografías, que rápidamente se viralizó, mostró a Aurah disfrutando de sus vacaciones con un diseño de baño que muchos consideraron provocador. Sin embargo, las reacciones no fueron unánimes. Mientras algunos usuarios elogiaron su estilo y seguridad, otros se mostraron más críticos, calificando su elección como "vulgar" y "excesiva". Comentarios como "Enseñar menos te haría ver más elegante" o "Este estilo no te favorece, es muy ordinario" inundaron la publicación, dejando claro que su trikini no dejó a nadie indiferente.

Pese a la lluvia de críticas, Aurah no se quedó sola. Algunas de sus compañeras del reality salieron rápidamente en su defensa, elogiando su look y destacando su figura. Marta Peñate, ganadora de 'Supervivientes All Stars', no dudó en llamarla "pibón" y aplaudir su confianza, mientras que Blanca Manchón y Claudia Martínez también mostraron su apoyo, asegurando que no cualquiera podría lucir ese diseño con tanta elegancia. "Te lo tenías que haber llevado a 'Supervivientes', con ese trikini habríamos ganado todas las pruebas", bromeó Blanca, resaltando el espíritu competitivo de Aurah.

Por su parte, Aurah Ruiz no ha respondido directamente a las críticas, prefiriendo enfocarse en disfrutar de su tiempo en familia tras meses de separación. La influencer sigue compartiendo momentos especiales junto a su esposo Jesé y su hijo Nyan, dejando claro que, a pesar de las opiniones divididas, sigue siendo fiel a su estilo y disfrutando plenamente de sus vacaciones