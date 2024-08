Los socorristas de Maspalomas, al límite

Los socorristas de San Bartolomé de Tirajana vuelven a pedir que se den soluciones a sus demandas para poder mejorar sus condiciones laborales y además contar con infraestructuras modernas para desarrollar su labor de velar por las vidas de los miles de bañistas de las playas del municipio con garantías.

El portavoz de este colectivo en el municipio, Kevin Castellano, muestra un panorama muy negativo de sus condiciones de trabajo y unas estadísticas que inquietan. Con jornadas de nueve horas, «cubrimos 26 playas que tenemos en el municipio, desde el Castillo del Romeral al Pajar, con solo 16 socorristas», explica Castellano, que aclara que solo cinco playas cuentan con puestos fijos y las demás van por activación del 112.

El portavoz alerta de que solo en la playa de Maspalomas «pasan cinco millones de personas al año y la cubrimos con tres socorristas y un patrón de rescate. Si hacemos los cálculos, al día tocamos a más de 4.000 personas por socorrista, y esa cifra es inviable».

Cubren una jornada de nueve horas diarias y trabajan en instalaciones precarias y obsoletas

Kevin Castellano, quien recuerda que en estas islas el socorrismo acuático es un trabajo de 365 días al año, detalla las condiciones con las que se encuentran cada vez realizan su trabajo. Torres de vigilancia obsoletas y en mal estado, el puesto donde comen a menudo tienen plagas, además de ingerir alimentos al lado de garrafas de combustible de los recursos náuticos, tener las emisoras deterioradas, y unas infraestructuras que no son capaces de mitigar las inclemencias del tiempo forman parte del panorama laboral. A todo esto añade que tienen de sueldo el salario mínimo interprofesional, que no llega a los 1.200 euros, «lo que hace que varios de nosotros tengamos que ir a un banco de alimentos».

Castellano afirma que el municipio cuenta actualmente con una plantilla de 30 personas. «Al día estamos cubriendo los turnos 16 socorristas, y hay por lo menos ocho de baja porque con esta situación muchos acaban con depresión, crisis de ansiedad o lesiones por sobrecarga laboral», y añade que todas estas vicisitudes «nos está perjudicando a nivel personal y profesional, y también a los usuarios».

Convenio autonómico

El portavoz subraya que el principal problema es que hay una licitación caducada desde el año 2017, «y no se ha renovado desde entonces». Asegura que se han puesto en contacto con el Ayuntamiento en numerosas ocasiones «pero siempre nos dan promesas que nunca se cumplen». El portavoz ve la solución en crear un convenio de socorrismo «a nivel autonómico y que ese documento nos rija a todos. Que no estemos dentro de un convenio de instalaciones deportivas y gimnasios, como estamos ahora», y aclara que no están pidiendo solo que les suban los sueldos, «sino también medios para dar un servicio de calidad».

Castellano dice que esas posibles mejoras las quiere para todo el colectivo. «Las Canteras, en Gran Canaria, están en la misma situación, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife también, y al final lo que queremos es que den visibilidad a este oficio», afirma.

