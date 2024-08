Escalinata de vértigo sin barandilla, desnivelada y destrozada desde las que se ve mar que baña la mal llamada avenida de Las Gaviotas, donde se alinean las viviendas al norte del barrio de Pozo Izquierdo. Carece de accesos en condiciones y menos accesibilidad para personas con movilidad reducida. No hay muros de contención, la caca flota en el mar porque aunque triste, también carecen de alcantarillado y no tienen alumbrado público.

Es la otra cara de Pozo Izquierdo, la cruz de los vecinos de una localización de Santa Lucía de Tirajana que al sur brilla por estar mimada, pintada, accesibilidad, avenida con locales de restauración, aguas nítidas y salubres. Este área está incluida en el circuito de los campeonatos mundiales de windsurf y es la imagen del municipio. A escasos 300 metros se esconde este barrio señero, donde sus vecinos mayores pagan lo mismo pero están enjaulados por no poder salir o han huido sin querer de sus casas que construyeron a mano hace décadas. Muchas de ellas hoy están alquiladas.

La cruz de Pozo Izquierdo

Las casas de La Gaviota se acceden por estas raras escaleras por estrechos callejones desde una carretera asoma como la cara oculta del municipio, la que casi nadie ha visto. Es lo que denuncian hace años sus residentes al Ayuntamiento a través de la plataforma Ciudadana El Yodo, dedicada a elevar oficialmente esta constante en denuncias al Ayuntamiento y por vía judicial . También se han hecho su sitio en la Dirección General de Costas, organismo del que forma parte y que ha dado el beneplácito para actuaciones que no se han plasmado.

El afán de los vecinos por dar a conocer lo que pasan es notorio y público. Se han hecho ver en redes sociales con post, fotos o vídeos en los que incluso arriesgan el tipo. No lo hacen por postureo, sino para sacar a la luz la realidad que viven hace años. Claman algo acorde al siglo. Que este barrio necesita ayuda y no es por capricho.

Es necesario descender más de una decena de escalones desiguales, anchos y estrechos, que obligan a hacer equilibrio, agarrarse a las paredes para llegar a un tramo que acaba en un estrecho paso de unos 40 centímetros de un inmueble que hace esquina. Hay que saltarlo para llegar a una especie de senda en la que no cabe una persona apenas. Es la segunda etapa para llegar a casa.

Ayer lo hicieron dos vecinos para demostrar sobre el terreno y paso a paso lo que deben hacer a diario, aunque ellos con un físico en condiciones, para acceder a las casas, alineadas de cara al mar al borde de «este ¿paseo? jajajaj». Así se reía con ironía Mary Carmen Melián al definir el mísero camino lleno de socavones.

Vive en la calle Piedras Negras de Las Gaviotas. Son tantas las quejas que no sabe por donde empezar. Lo hace por lo que más le importa.: «Mi madre no viene, está en silla de ruedas y ahora con alzhéimer. Si viene es por la parte de la calle para quedarse en el garaje que da a la carretera. No ve el mar». Lo relata con humanidad, sin rabia pero sí con determinación al describir también que fueron sus padres quienes construyeron esta casa con sus manos en 1975. «Mi padre, con 84 años, viene a veces, pero tenemos que ayudarlo entre dos a bajar, a dar el salto al camino y luego arriesgar a que se tropiece y se caiga».

Lo define señalando esas escaleras por las que a veces cae «mierda» de los callejones estrechos que discurren a lo largo de la calle Piedras Negras al susodicho paseo, «por llamarlo de algún modo», indica por su parte Nicolás Rodríguez. Aunque no vive en esta calle, como vecino de Pozo Izquierdo y asiduo a la zona, quiere no solo expresar su solidaridad, sino lo que considera, como todos, «una vergüenza, por llamarlo de algún modo». Además de la accesibilidad, dice que «clama que el barrio carezca de red de saneamiento. En este siglo. No creo que exista algo como esto, sin alcantarillado». Se desbordan por las escaleras de estos accesos y como las tuberías rotas, cae todo al mar . Se ve y se huele.

El compañero de Melián, Víctor Fleitas, se arriesgó a grabar un vídeo tras salir al paseo. Se había desplomado en bloque parte del muro que separa la puerta de su casa del mar, que supuestamente sirve de protección. El remedio fue colocar vallas de protección que también las derribó el viento y la fuerza del agua. La distancia entre el tramo del paseo y los callaos de la playa es de dos o más metros, «imagina traer a alguien aquí», comentó María tras ver hace cuatro días un nuevo desprendimiento.

La secretaria de la Plataforma Ciudadana El Yodo, Carmen Ruano, acudió a ver a los vecinos ayer. Trabaja mano a mano con el presidente Víctor Martel. Es representante vecinal y también madre. «Mi hijo viene a surfear a esta parte de la playa. Siempre le digo que se tape la boca para no pillar bacterias». Lo comentó solo a título de ejemplo y sin broma. Apostilló que este espacio de costa de Pozo Izquierdo «no está declarado como playa, con lo cual, Sanidad no hace los análisis exigidos». Son apéndices que tienen también en el extenso dosier que elabora la plataforma para continuar denunciándolos aunque «la última fue rechazada pesar de contar con un informe favorable del área del Gobierno de Medio Ambiente». Se ha vuelto a interponer.

Hace escasas fechas un vídeo se hizo viral. Era Saro, vecina de más de 80 años. Lo grabó y colgó su hija en la plataforma de Tik Tok. Muestra cómo Saro va en silla de ruedas y para llegar a su casa en La Gaviota, precisa del apoyo de personas para caminar como puede sobre el pedregal de la avenida, por donde no rueda la silla.

