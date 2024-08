Indira Zúñiga García: «En Canarias es muy complicado llegar a la élite mundial del kárate»

Se inició usted con solo cinco años en este deporte y además lo hizo en su municipio.

Sí, además fue en un club pequeño y tenía de maestro a Antonio Abrante. Recuerdo que iba a kárate a jugar y a pasármelo bien. Para mí era como ir a clases extraescolares porque estaba con mis amigos. Las cosas cambian mucho y ahora es como un trabajo al que le tienes que dedicar muchas horas.

¿Y cómo llega a la élite?

En Canarias es muy complicado. Ahora mismo en la selección española soy yo la única canaria. Es difícil porque en los campeonatos que hay, los deportistas andaluces o asturianos cogen una guagua y van a Madrid a pelear, mientras que nosotros tenemos que coger un avión, y muchas veces no nos ayudan para poder ir a esas competiciones. Pero es ir saliendo. Yo cuando cumplí los 19 años me fui a estudiar a Madrid y fue cuando empecé a formarme como karateka. A saber lo que es el kárate de verdad y a competir a nivel internacional. Pero en Canarias me costaba muchísimo. Iba de club en club entrenando pero, aun así, falta mucho que hacer en Canarias con este deporte, aunque estamos luchando por ello.

¿Cree usted que Canarias tiene cantera en este deporte?

Sí, muchísima. Ahora que conozco a los entrenadores y a los niños y niñas que lo practican, veo que son muy buenos y que tienen mucho potencial, pero claro, no ven lo que hay en el exterior. De repente llegan a un campeonato de España y conocen lo que se puede hacer y cómo es ese deporte fuera. Pero sí hay mucha cantera.

Ahora usted se ha convertido, de alguna manera, en un referente para esos niños y niñas, no solo de su municipio, sino de Canarias.

Sí, la verdad es que sí. Cuando voy a algún club a saludar veo que esos niños y niñas lo agradecen mucho, y también los entrenadores, que me conocen desde pequeñita y ven lo que he evolucionado y dónde estoy ahora. Y es que no todo el mundo llega a esa élite.

¿Qué les dice a esos pequeños karatekas?.

Pues que sigan adelante, aunque cueste. Por ejemplo, en una categoría de una niña de 12 años que llega a su primer campeonato nacional y ve que pierde su primer combate y dice ¿y me voy a casa así? Tiene que seguir. Yo no salí hasta los 18 años a competir y tengo 24, y ahora estoy en la selección española. Así que hay que ir poco a poco, porque es una carrera a largo plazo. Es lo que me dice mi preparador síquico. Con 23 años no vas a conseguir nada pero a lo mejor con 28 puedes ser campeona del mundo. Así que hay que llenarse sobre todo de lo que te dan los otros compañeros con los que sueles entrenar y coger experiencia.

Ser un referente para esos menores también es una responsabilidad.

Sí, sobre todo lo tengo con las redes sociales, que las manejan mucho. Tienes que subir constantemente cosas de kárate y no subir tonterías porque, de repente, un niño de 12 años me escribe para decirme que soy su ídolo, y al día siguiente no puedo poner una foto que no es apropiada. Eso lo tengo muy en cuenta.

¿Qué metas tiene?

Ahora mismo, a corto plazo, te diría quedar campeona del mundo por equipos con mis compañeras en noviembre en Pamplona. Y la largo plazo, clasificarme para el mundial individual, que se celebra en El Cairo, Egipto, en 2025. Ahora mismo, que estoy en la número 20 del ranking mundial, pues ir por los circuitos mundiales que se realizan en París, El Cairo o Rabat, para seguir subiendo puestos en el ranking poco a poco, a ver si conseguimos clasificarnos para el mundial.

Usted es de El Tablero. ¿Cómo son esos regresos a casa?

Pues acabo de llegar directamente desde mi casa a la concentración y aún estoy llorando. La verdad es que este año me está costando mucho porque, al acabar la temporada muy pronto, el verano fue más largo. Tengo que volver a la rutina sin mi familia, sin mi abuelo, que lo echo bastante de menos, pero me tengo que hacer de nuevo. También mis amigos son muy importantes. De hecho, ya están reservando vuelos para ir a verme en el mundial de Pamplona, que son los primeros que quieren estar en la grada apoyándome.

Usted ya sabe lo que es colgarse una medalla de oro. ¿Qué se siente?

Sí, fue en Portugal, en diciembre del año pasado. Yo no me lo creía. Era mi tercer o cuarto campeonato internacional y gané el oro. Me acuerdo que mi entrenador me abrazó y me preguntó si era mi primera final internacional, y le dije que era mi primera medalla internacional. Yo no me lo creía. En una categoría con 90 chicas, seis o siete combates y cuando estaba en el quinto sentía que ya no podía más. Era todo el rato pegando y pegando hasta que me dijeron que estaba en la final. Yo empecé a llorar. No me lo creía. Y la verdad que fue una situación que no sabría explicarlo otra vez porque a los dos meses volví a entrar en la final internacional y ya no era lo mismo.

¿De quién o de qué se acuerda una en ese momento?

En ese momento solo me acordé de mi entrenador de Canarias, Toni Abrante, que había ido a verme. A pesar de los años siempre ha estado detrás y sentí esa medalla fue gracias a él, porque yo con cinco años no sabía lo que era este deporte y él me formó como karateka.

Suscríbete para seguir leyendo