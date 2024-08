Puntos violetas itinerantes y en los chiringuitos para un Pino más seguro

Las fiestas del Pino en Teror contarán este año con puntos violetas de información y presencia en los chiringuitos durante los actos. Una iniciativa impulsada por el área de Igualdad del Ayuntamiento de Teror que está apoyada por la campaña Por unas fiestas seguras, con el objetivo de garantizar que la Fiesta del Pino sea un espacio seguro, inclusivo y libre de violencia o acoso.

Esta campaña se ha puesto en marcha con un spot de sensibilización en el que los protagonistas son el DJ Abián Reyes y el tik toker Pablo Vera, ambos canarios. El rodaje, grabado en la plaza Teresa Bolívar y enfocado a un público juvenil, lanza un mensaje en el que pone en aviso a los ciudadanos de que desde el momento en el que haya alguna pelea o acto violento, la música se para. El vídeo se difundirá en redes sociales y en todas las guaguas de Global mientras estén presente las fiestas del Pino.

Con una duración de casi un minuto y medio, el spot comienza con un dron grabando el municipio de Teror. Varios jóvenes bebiendo disfrutan de una fiesta que lleva el ritmo del DJ Abián Reyes. Bailes, risas y diversión enmarcadas en un mensaje claro, el de el tiktoker Pablo Vera. «Un año más, recibimos las fiestas de Teror con gran ilusión. Pero recuerda, si queremos pasarlo bien tenemos que promover la igualdad y prevenir la violencia de género». En un cambio de plano, se observa como dos parejas discuten, momento en el que vuelve a entrar a escena Pablo Vera. «¿Ves?, situaciones así están totalmente fuera de lugar. No es no, así que toma este consejo, rey: no insistas».

Durante su intervención, Vera recuerda que no hay que tocar el cuerpo de una persona sin su consentimiento. «Las manitas relajadas rey». Un mensaje para el bienestar general en el que se expresa que hay situaciones inaceptables y que termina con un claro mensaje. «Si hay violencia se para la fiesta. Porque la música y la fiesta deben continuar, pero siempre desde el respeto y la igualdad».

La concejala de Igualdad de Teror, Laura Quintana, explicó que la campaña se fundamenta en 3 partes o elementos claves: los puntos de Información itinerantes, que se instalarán los días 31 de agosto, 1, 4 y 7 de septiembre en zonas principales del casco de Teror, donde se realicen los eventos festivos/culturales. Estos puntos ofrecerán asesoramiento, apoyo y recursos. Entre los recursos, se cuentan folletos informativos, pulseras y también preservativos para quien decida tener relaciones los tenga a disposición bajo el lema con-sentido y con razón usa siempre el condón.

Los Puntos Violetas estarán atendidos por personal capacitado y profesional (una abogada, una psicóloga y una educadora social) expertas en igualdad y violencia de género para atender cualquier duda o incidencia. El 31 de agosto y 1 de septiembre estarán durante todo el día en el Festival en Pie. El 4 de septiembre en el Punto Joven Fest El Pino; y en 7 y 8 de septiembre en noche del Pino.

Por otra parte, la campaña será estar presente en todos los chiringuitos. Se colocarán carteles informativos que refuercen el mensaje de la campaña y se distribuirán vasos que incluyen un código QR que dirige a los consumidores directamente a la central de emergencias 112. Esto permitirá una respuesta rápida y efectiva en caso de que alguien experimente algún tipo de problema relacionado con su seguridad.

Y como tercer elemento clave de la campaña se ha creado spot para difundir durante las fiestas con la intención de sensibilizar sobre las agresiones sexuales. Este video se incluirá en todas las comunicaciones oficiales de las fiestas, en todas las pantallas instaladas en los eventos festivo/culturales, en el Centro de Turismo, en las redes sociales y en toda la red de guaguas de la empresa Global que dispongan de pantalla. Todos los trayectos y rutas desde cualquier municipio y durante todas las fiestas.

Por unas fiestas seguras. / La Provincia

El programa de prevención, subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria dentro del marco estratégico por la igualdad Gran Canaria Infinita 2024, fue presentado ayer en Teror con la presencia del alcalde, Sergio Nuez, la Consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, y la concejala de Igualdad de Teror, Laura Quintana. Además acudieron al acto la directora insular de Igualdad, Juana María Sánchez, el subdirector de Global, Saulo Castro, así como los jóvenes que participaron en la grabación del spot, entre ellos el Dj Abián Reyes.

El alcalde de Teror, Sergio Nuez, elogió la campaña Por unas fiestas seguras, invitando a toda la ciudadanía «a disfrutar de estos días con la tranquilidad y la seguridad de sentirse protegidos».Por su parte, la consejera insular Isabel Mena destacó que «esta campaña no solo pone en el foco la libertad e integridad sexual durante las Fiestas del Pino 2024 sino que también integra y sensibiliza a los jóvenes de Teror y de toda Gran Canaria».