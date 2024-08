Una vida ligada al oro en polvo canario

Quince años han pasado desde que José Antonio Hernández comenzó a trabajar en el molino de gofio San Pedro. Desde entonces su vida ha cambiado, haciendo que el oro canario cobre sentido.

Jamás llegó a imaginar José Antonio Hernández Rivero que el destino le tuviera preparada una vida envuelta en gofio. Con una familia que sacar adelante, siempre fue partidario de buscar el alimento donde fuera. Pasó por diferentes sectores, y llegó a probar en la construcción, como jardinero, de mantenimiento o incluso de pintor, pero de un momento a otro la economía empeoró y Hernández Rivero se quedó en el paro. Nacido y criado en La Atalaya de Santa Brígida, como él mismo describe, un día cualquiera su teléfono comenzó a sonar y recibió la llamada de los dueños del molino de gofio de San Pedro, muy conocido en el barrio y a unos metros de su casa.

«Me preguntaron si estaba trabajando y al decirles que no me dijeron si estaba interesado en trabajar en el molino», explica José Antonio. La propuesta le generó dudas, pues era un sector que nunca había probado, pero fue su mujer la que le dio el empujón definitivo. «Yo me quedé pensando, pero mi esposa me dijo que fuera a probar y así fue», señala. Acudió al local, aprendió y a los pocos días le dejaron solo. Desde entonces, ya han pasado quince años, de los cuales nueve de ellos estuvo de empleado y los últimos seis como autónomo.

Oro al mejor gofio

Durante todos estos años al mando del molino de gofio San Pedro, José Antonio ha ganado dos medallas de oro y una de plata, además de un galardón por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estos premios han sido por utilizar productos de kilómetro cero y por tener el mejor gofio de todo el Archipiélago. «Esos momentos han sido los mejores, unido a la admiración mutua que siento hacia mis clientes, que muchas veces vienen a comprar y me piden por favor que nunca me vaya», recuerda con una sonrisa en el rostro. Sin embargo, los malos momentos también han estado presente. «Cuando te viene un mes malo de venta y tantas facturas que pagar es complicado, no lo vamos a negar», confiesa.

Próximo a Bandama pero localizado en el mapa como La Atalaya de Santa Brígida, el molino San Pedro tiene una historia de muchos años. En la carretera de Las Goteras número 19, un caminito de tierra sube hasta lo que a simple vista es una casita amarilla y verde, coqueta y un tanto envejecida. Tres escalones suben hasta el interior del local, donde se puede visualizar dos molinos de gofio, algunos cachivaches antiguos en el que se amasaba el gofio hace muchos años, una pesa, alguna que otra ventanita, y varios sacos de este cereal canario.

Molino de gofio San Pedro / Andrés Cruz

Ya en el interior, varias cestas separan los diferentes tipos de millo, desde los más tostados hasta los más crudos. Un poco más al fondo, una tostadora que funciona con gasoil se dedica a tostar naturalmente, y a mano derecha un pequeño almacén guarda los sacos de grano, el pienso de los perros que vende y un molino independiente que es el que utiliza para hacer el gofio de consumo animal.

Aunque parezca mentira, durante los meses de verano es cuando más consumo de gofio hay. «Te sorprende porque cuando más calor hace es cuando la gente quiere comer gofio, es como cuando las madres y abuelas hacen potaje con los termómetros más altos», apunta José Antonio. Además del punto de venta tradicional, este atalayero tiene varias tiendas dispersas por toda la isla en la que se puede comprar su producto, pero también hay bares que lo compran para sus comidas, o colegios que hacen sus pedidos para los niños en el comedor.

Compradores de toda la isla que a la hora de buscar uno de los mejores gofios de Gran Canaria llegan hasta el molino de San Pedro, como es el caso de Francisco Ojeda, que llega desde Tunte. En las tierras que posee junto a su hermano para un uso personal después de haberse jubilado, planta millo. Cuando lo recoge, se lo lleva a José Antonio, quien se encarga de molerlo y hacerlo gofio. De esta manera, esta familia de Tunte consume su propio producto. «Me llevo un saco de 25 kilos, y aunque tardo una hora en llegar no tengo dudas de que merece la pena», dice Ojeda mientras se coloca en el hombro el saco de gofio para toda la familia.

Cinco tipos

Con leche, con potaje, con una pella, para los biberones de los bebés o incluso para acompañarlo con el queso. Todas las opciones son válidas cuando preguntas a un canario con qué acompaña el gofio. En concreto, San Pedro fabrica cinco tipos de gofio. El número dos es el normal, que sirve para el potaje, leche o pellitas. El dos y medio es para la leche de los niños pequeños o para los adultos, con la diferencia de que es más tostado. El tres, cuatro y cinco es mucho más amargo y es recomendado a los diabéticos. «Yo no le echo ni azúcar, ni sal ni colorantes, es todo natural», comenta José Antonio. Además de esos cinco tipos, también ofrece a su clientela gofio de trigo blanco o tostado, de cebada, de avena, de cinco cereales y de espelta. Toda una variedad para cada uno de los paladares.

Durante la mañana, son varios los clientes los que acuden hasta el lugar. Entre ellos destaca Santiago Déniz, que lleva más de 30 años comprando el gofio en este lugar. «Vengo a comprar una vez al mes, y lo hago desde hace muchos años, tanto que recuerdo a Vicente, el antiguo propietario», dice. En estos 30 años siempre ha sido fiel a su compra, algo que ha trasmitido a su hijo, que aunque vive en Barcelona por trabajo, siempre que viene se lleva sus paquetes de gofio.

José Antonio introduciendo en los paquetes el gofio / Andrés Cruz

«Probablemente el sabor haya variado, pero la esencia sigue ahí», explica Déniz. «Esto ha cambiado mucho, con los años todo se transforma», señala pensativo, apoyado en el mostrador. «Ha cambiado el envase donde se pone el millo, la estructura del molino interior o incluso el piso, que recuerdo que antaño era de cemento», recuerda. Natural de Santa Brígida, Déniz ha probado muchos tipos de gofio, pero lo que tiene claro es que como el de San Pedro, ninguno. «En mi casa el gofio y las papas son un producto fijo, nunca pueden faltar», asegura.

José Antonio define su trabajo como «costoso y sacrificado». No solo por lo que cuesta elaborar el producto de manera artesanal, sino también por lo que supone ser autónomo. «Es muy duro para poder pagar todo y hay que vender mucho para poder sobrevivir», explica. Sus gastos al mes superan los 3.000 euros entre gasoil de la tostadora, el alquiler del local, el millo o los gastos extraordinarios que pueda haber algún mes, como que se rompa alguna de las máquinas.

Varias fases

La elaboración también es costosa, y pasa por diferentes fases. La primera de ellas consiste en comprar el millo a los agricultores de la isla y acto seguido limpiarlo. El siguiente paso es tostarlo y ponerlo a enfriar en las casetas. Una vez frío se coge y se vierte en la torva para que se muela y salga el gofio. «Son dos piedras, una cogida con hormigón y la otra se mueve con un volante y van pegando las piedras. Esta escacha el millo y va saliendo el gofio», señala José Antonio. Un proceso que en total puede tardar media hora.

Entre sus clientes, Noelia Peña lleva casi un año haciendo el camino desde Siete Palmas hasta La Atalaya para comprar gofio de cinco cereales para su hijo. Encontró el lugar cuando su pequeño tenía cuatro meses, y tras navegar en internet y comprobar cuál era el mejor gofio de la Isla, el Google maps la trajo hasta esta casita amarilla y verde en la carretera de Las Goteras. Tanto le gustó el producto que incluso ha recomendado el lugar a sus amistades. Una de ellas es Saray Ramírez, que visita el molino de San Pedro por primera vez. «Hace dos meses introduje el gofio en mi dieta. Lo como en el desayuno porque es un cereal y un producto canario que siempre me gustó y lo aparté, y ahora he vuelto a mi niñez», apunta Saray Ramírez.

Además, después de tantos años en el mismo lugar, José Antonio lleva algunos pedidos a domicilio a aquellas personas mayores que ya no pueden salir de casa. Por este motivo, de vez en cuando, el teléfono del local suena y al otro lado de la línea está Josefa. «Me dice que se lo lleve cuando me venga bien, y cuando llego estamos un rato hablando. Es reconfortante para ambas partes», asegura con cierta melancolía.

Tal y como explica José Antonio Hernández, en Gran Canaria quedan menos de diez molinos, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura quedará uno a lo sumo. «Quiero mandar un mensaje a todos los canarios y decirles que se dediquen a consumir productos de aquí, porque los agricultores y ganaderos lo están pasando mal mientras se consume productos de fuera. Ellos cada vez más ricos y nosotros cada vez más pobres, y si no nos ayudamos entre nosotros esto va de mal en peor», sentencia.

Gofio canario para animales Además del gofio de consumo humano, que se clasifica en los numerosos tipos que José Antonio vende en el molino de gofio San Pedro, también existe una variedad para los animales. «Tengo millo para los animales porque me compran para cabras o gallinas, y eso lo tuesto, lo muelo y lo hago para los animales», explica Hernández Rivero. Una vez finalizado el proceso, vende los sacos de 25 kilos o por kilos, adaptado a lo que el cliente prefiera. Por si no fuera poco, también se ha comprometido con algunos vecinos y vende pienso de perro y gallina. Teresa Santana es una de las que acude hasta este rinconcito de La Atalaya para comprar alimento para sus gallinas. «Llevo ya unos años y las gallinas están contentas porque lo mezclo con restos de pan y comida. Los gatitos también se lo comen, así que malo no debe ser», comenta entre risas. Una tradición que ha aprendido de su padre, quien alimentaba a sus animales con millo de gofio. | C. G. A.

Suscríbete para seguir leyendo