Mateo tiene solo cuatro años y es el elegido para hacer sonar el bucio que anuncia la Vará del Pescao el próximo sábado y, de paso, continuar con el legado de la familia Estévez desde que se inició la fiesta en playa de Arinaga en 1995.

Dará el pistoletazo de salida por primera vez al recoger el testigo de sus primos y hermana, que se iniciaron en este espectacular rito en homenaje a los pescadores a muy corta edad. Incluso con dos años. Hará sonar su caracola, personalizada por su abuelo Rafael Estévez, uno de los fundadores del evento, que falleció el año pasado. Se inicia en la primera carreta de las 14 participantes este año, la del Ayuntamiento de Agüimes, que irá repartiendo las sardinas frescas recogidas por los marineros por los distintos asaderos populares apostados en la Avenida de los Pescadores. Además, es el único día del año en el que los vecinos podrán hacer asaderos en la playa.

Mateo es el cuarto de la saga familiar. Sus primos David, Mario y Mireia, por este orden, fueron los primeros en dar el aviso de la salida de las barquillas del mar con el pescado, recogerlas en la nave del Ayuntamiento, dirigirse al Risco Verde y desde allí, iniciar el recorrido de vuelta en romería con amigos y parrandas. Se repartirán aproximadamente 1.500 kilos a los participantes. Asadas en los puestos oficiales o bien en las parrillas de las familias del pueblo, que de manera excepcional, permite el Ayuntamiento en las distintas playas del rincón costero del Sureste.

Mateo, relevo del bucio en La Vará

Mateo se subirá a la barca con la caracola que al detalle y a medida buscó su abuelo Rafael Estévez antes de morir, en junio de 2023 y sin poder disfrutar de la última Vará del Pescao. Deja a sus siete hijas y a sus nueve nietos, a los que al igual que a Mateo, regaló en vida un bucio personalizado a cada uno.

Barquillas

Dos de estas siete hijas, Nalleli y Rita Estévez, se esmeraban esta semana en los retoques de la barquilla «porque mi padre estaría arrebatao si ve que todavía no está terminada». Lo confirma la mayor de las hermanas, Rita, (madre de David y Mario), nacida, criada y una de los nueve alumnos que lograron completar la EGB de 6º a 8º por primera vez en la localidad en los años 70. «Había ventanas, pero sin cristales», comentó como ejemplo y porque le vino a la cabeza en ese momento para dar una idea de lo que era antes Arinaga, con el mismo viento.

A Rita le quedaba un pisco de restos de pintura amarilla y azul en un dedo, como los que salpicaron a Mateo, que colaboró a ratos pintando la carreta, otros dando saltos de alegría incontenida o correteando por el garaje del inmueble familiar donde los cuatro primos y familiares terminaban la puesta a punto del brasero ambulante.

Eso sí, Mateo no paraba de hacer sonar su pequeño pero atronador bucio a modo de ensayo dentro del garaje, una práctica que le costó aprender al principio cuando le enseñaba su abuelo. Tenía tres años «y cuando soplaba, él mismo decía buu, buu, porque no sabía soplarla aún para que saliera el sonido», contaba la también docente Rita Estévez entre risas.

«Pero ahora, como el abuelo no está, es Mireia la que me enseña», dijo picaronamente Mateo mirando a su hermana mayor, que ha sido la encargada en los últimos años de abanderar la comitiva con el sonido de su bucio de la llegada del pescado a la orilla de la playa. Lo hizo hasta el año pasado, con 14 años, tras fallecer en julio su maestro de ceremonias. «Es como si se fueran jubilando. Uno va dejando el legado al siguiente cuando ven que el más pequeño ya está preparado para el anuncio con el bucio de La Vará», declaró por su parte Nalleli Estévez, madre de Mateo y Mireia.

La saga viene desde 1995. Mireia previamente recogió el testigo de su primo Mario, quien a su vez, tomó los mandos de esta responsabilidad de David, el mayor y pionero en el arte de abrir la Vará del Pescao en 2002 con apenas dos años.

No perdían ojo de Mateo ni de la conversación mientras acicalaban la barquilla tanto Mireia como Mario. Este último recuerda, «muy bien además», su primera vez en la Vará. Tenía cuatro años y «solo sé que no me podía subir a la barca, era muy chico», comentó el joven ahora con 20 años. No se le olvida sobre todo «el miedo escénico, verme ahí, en la barca, y rodeado de tanta gente; me daba miedo, no estaba acostumbrado a eso». Lo ayudó la broma que siempre hacía Maxi. «Me metió una sardina en el bolsillo, no sé por qué, pero lo siguó haciendo», indicó riendo. Cuando se acostumbraba ya tuvo que delegar la responsabilidad del bucio en su prima Mireia.

Para empezar, destacó que se estrenó en la Vará del Pescao con seis meses, y claro, de ese momento no se acordaba, pero sí de cuando apenas tenía dos años y ya empezó sus pinitos. Muestra una foto que guarda en su móvil con esa edad, vestida con traje típico de las pescadoras, calcado del que llevaba su madre Nalleli, que la cogía de la mano para el posado y recordatorio.

Con cuatro años también hizo su primer anuncio de La Vára: «Yo ni miedo ni nada. Soy como mi abuelo y me encantaba subirme a la barca y tocar el bucio, era súper emocionante», contaba con mucho cariño y emocionada. Es más, la joven, hoy a sus 14 años, quiso poner de relieve que su aprendizaje al saber hacer sonar el bucio y su significado es gratificante y ha tenido repercusión, incluso a nivel educativo. No en vano, este último curso escolar fue invitada para hacer una demostración por la semana de Canarias a los alumnos del colegio Nuestra Señora del Rosario del casco de Agüimes. Allí impartió su clase y con su demostración y explicación, invitó a los estudiantes a continuar con esta tradición marinera canaria.

Ahora, este año, Mireia se despide y pasa el testigo al pequeño Mateo. «¿Triste? Sí», confiesa, pero a la vez contenta de que sea su pequeño Mateo el que continúe. Ella ha sido precisamente la que terminó de formarlo para afinar y hacer sonar el bucio. Así lo comentó el pequeño de cuatro años: «Como ya no está el abuelo, ahora quien me enseña es ella». Y para demostrarlo volvió a tomar entre sus manos la pequeña caracola y la hizo sonar en varias ocasiones inflando sus pequeños mofletes para coger aire primero y soltarlo poco a poco después. Lo hizo a la perfección.

David fue el que se estrenó. Ahora es el único de la saga de expertos del bucio que trabaja. Se subió a su primera barquilla a soplar el bucio con apenas dos años en 2002. A sus 26 años, se muestra tranquilo al ver que los pequeños de la familia recogieron el testigo y siguen y siguen.

El sonido del bucio es calco del profesional de la pesca que anunciaba de este modo a los vecinos que el pescado fresco que habían recogido en sus barcas ya estaba en la orilla, de la playa de Arinaga, justo en la zona que hoy se conoce como Los Barquillos. Era la varada oficial que se hizo tradición.

Rafael no fue nunca pescador, pero sí se empeñó en reconocer este oficio, que daba de comer al pueblo. Tomó la determinación junto a otros colegas de la playa para conmemorar este sacrificado trabajo con alegría. Y la idea cuajó.

Precisamente ocurrió en el año 1995 cuando su joven hija Rita Estévez fue elegida con Juan Ramírez para leer el pregón de las fiestas patronales de la Virgen del Pino. En su discurso, ambos pusieron la guinda y la base de la hoy multitudinaria fiesta. En su pregón honraban el oficio y la labor del pescador y sus mujeres, que cargaban con seretos a la cabeza, las cestas repletas de pescado para venderlos puerta a puerta a los vecinos.

Hoy son los nietos de Rafael los encargados de dar continuidad a una parte de la historia canaria que no quieren perder.

Son siete hermanas, y aunque no todas viven en la isla «te aseguro que el viernes próximo estaremos todas y los nueve nietos que tienen mi padre y mi madre en la Vará», dijo contundente Rita.

Con 200 personas

El marido de Nalleli, Víctor del Río, también se afanaba en la puesta apunto y los detalles múltiples de la barca, de este año cargada de simbología e historia. Está adornada con dos grandes réplicas de fotos en blanco y negro de Arinaga de los años 60 o 70, cuando apenas existían casas.

De la barca inicial, la misma que sacó Rafael en la primera Vará, solo conserva la proa o parte delantera. La mitad trasera se convierte en un espacio bien habilitado por partes. En los laterales, grandes botelleros que parecen flotadores

Se apoya en ruedas para su fácil arrastre desde un timón en la parte delantera. Está pintada con los colores de la bandera canaria y no le falta detalle. Por ejemplo, destaca en el frontis una bandera amarilla, que deja un amplio espacio donde se subirá Mateo tras finalizar la romería.

A falta de otros pequeños detalles, solo restaba por pintar lo más importante. El nombre de la barca. Este año se estrena porque en uno de los laterales llevará la inscripción Rafaelito, en conmemoración al abuelo al que todos adoran.

Del Río se encargó de describir el diseño y distintas partes de la barquilla así como también sus recuerdos de la primera Vará del Pescao. «Eran solo unas 200 personas, y una o dos barquillas. Y vino hasta la banda de Agaete, o Guayedra», comentó. En ese detalle, Rita quiso matizar que ese primer encuentro fue gracias a la comisión de fiestas y al Ayuntamiento de Agüimes, «si no, esto no habría sido posible», apuntó. Su hermana Nalleli también recalcó que después del primer año, se sumaban más vecinos con sus braseros ambulantes que se hacían con la parrilla y hojas de palmera, luego se le ponían ruedas y así íbamos en romería».

A la izquierda, Mateo, el más pequeño y Mireia, con el bucio en la barca que se llamará «Rafaelito». Posan junto a las hermanas Rita y Nalleli y Víctor, y los nietos, Mario, David y Eduardo. A la derecha, ariba Mario y debajo, Mateo pintando. /

