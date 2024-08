Global pone guaguas cada minuto para volver de Teror los días 7 y 8

Bajo el lema Todos los caminos conducen a Teror, Global reforzará su dispositivo para las fiestas del Pino los días 7, 8 y 15 de septiembre con motivo de los días grandes del programa de actos. Durante la madrugada del sábado al domingo, las guaguas tienen previsto salir de Teror cada un minuto para facilitar la vuelta a los municipios de origen de los visitantes. Para agilizar las colas de todas aquellas personas que no sean titulares de tarjetas Wawa Joven, Bono Residente, Bono Oro y TransGC, la compañía pondrá puntos de venta que emitirá billetes especiales de ida y vuelta que podrán ser adquiridos de forma anticipada en las oficinas de la Estación de San Telmo desde el 2 de septiembre. Los precios de los billetes no han cambiado con respecto a otros años, siguiendo los topes establecidos en el año 2012.

Según el director general de Global, Víctor Quintana Hernández, la parte más compleja del dispositivo tendrá lugar durante las siete de la mañana del sábado y las 24 horas del domingo. Durante esas horas coincidirá la prestación de los servicios regulares de toda la Isla con el dispositivo especial que transportará a más de 65.000 personas hacia y desde Teror con motivo de la tradicional Ofrenda Romería. Además, cabe recordar que la Estación de Guaguas de Teror dejará de estar operativa entre las 14:00 horas del sábado día 7 y las 08:00 de la mañana del lunes día 9. Durante este intervalo se establecen andenes de salida según la localidad de destino.

Tal y como confirmaron desde Global, la mayoría de los trayectos son directos o mediante transbordos en la estación de Guaguas de San Telmo, Gáldar o San Mateo, mientras que los puntos de la isla que estarán conectados con Teror de forma directa son Las Palmas de Gran Canaria desde San Telmo y Tamaraceite. Con respecto a los trayectos del norte, los servicios directos serán desde Gáldar, Guía, Moya, Firgas y Arucas, y en el centro de la isla las conexiones directas serán desde Valleseco, San Mateo, Santa Brígida y Valsequillo. Desde el sur operará con carácter directo al Pino Telde, Carrizal, Cruce de Arinaga, Vecindario y Doctoral.

Para reforzar la seguridad durante las fiestas, además del plan especial organizado por el Ayuntamiento de Teror y en el que destaca un dispositivo de vigilancia aérea con drones, Global ha planificado su propio servicio privado. En total, 45 agentes y 100 auxiliares se sumarán al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Local, estando también presentes en los andenes en las horas de mayor afluencia de viajeros. Siguiendo los datos del año pasado, en el que Teror registró un récord con 65.000 visitantes, esta edición la intención es superarse, motivo por el que todos los recursos humanos de la compañía y la integridad de la flota estarán activos y prestando servicios los días 7 y 8 de septiembre.

Dispositivo de tráfico

Al igual que se ha hecho otros años, los días principales de las fiestas, el 7 y 8 de septiembre, la carretera GC-21 que une Tamaraceite y Teror queda en sentido único para el tráfico con dirección Teror y la carretera GC-43, que une Teror con Arucas se queda en sentido único de bajada hacia Arucas, y desde allí a los municipios de destino por la GC-3. Además, entre las 19.00 horas del día 7 hasta las 02:00 horas del día 08, la GC-21 quedará cerrada de manera total al tráfico por seguridad de los que van a pie, por lo que la llegada a Teror se desarrollará por Arucas hasta la Cruz de Firgas, desde donde se continúa por Los Chorros hasta llegar al cruce de La Laguna, y desde allí a Teror.

Durante la presentación de este dispositivo especial de Global, Víctor Quintana hizo hincapié en la importancia del transporte público para disfrutar, teniendo en cuenta la singularidad geográfica de la Villa Mariana, la escasez de aparcamiento, y los condicionantes de tráfico. Por su parte, el director insular de Transporte del Cabildo de Gran Canaria, Manuel López, insistió en que el transporte público también es la herramienta más sostenible para proteger el medio ambiente. “El traslado de 65.000 personas en vehículo privado supondría la emisión de 145 toneladas de CO2; en guagua se reduce a 35 toneladas”, detalló.

El alcalde de Teror, Sergio Nuez, recordó la iniciativa solidaria de Global La Guagua de Las Promesas, que convierte en kilos de alimentos cada promesa registrada en www.laguaguadelaspromesas.com y animó a toda la población a participar “para batir todos los récords de solidaridad y seguir siendo sensibles con las familias más vulnerables y que más necesitan”.

Día de las Marías

Entre los actos principales del programa de las fiestas del Pino destaca el Día de las Marías, que este año se celebra el 15 de septiembre. Para este domingo, Global también reforzará sus servicios y todas las líneas regulares y extraordinarias operarán desde la Estación de Teror. Los servicios especiales previstos para este día comenzarán a las 07:00 horas y finalizarán a las 23:00 horas. Desde Teror saldrán guaguas directas hacia Las Palmas de Gran Canaria, Tamaraceite, Arucas, Telde, Valleseco y San Mateo. El resto de los municipios quedarán conectados mediante transbordos en la Estación de Guaguas de San Telmo, Arucas, Telde o San Mateo.

Además, Global ha presentado un anuncio para promover el transporte público durante las fiestas a través de un anuncio. "Virgen del Pino, la verdad que no sé bien cómo se hace esto", comienza, en el que una adolescente entra a la basílica y se sienta en uno de los asientos. "Mi abuela me dijo... tú háblale, que si le pides desde el corazón, ella te va a escuchar", continúa. Se trata de una charla íntima en la que la protagonista mantiene una conversación con la Virgen del Pino y le cuenta la primera vez que su abuela la llevó a conocerla. "Desde entonces hemos venido todos los años, aunque ella no ha podido estar aquí con nosotras hoy".

Además, en el spot publicitario se observa como esta joven da las gracias a la Virgen por el nuevo trabajo de su madre, conductora de una de las guaguas Global. "Por último quiero pedirte que mi abuela se mejore, así el año que viene podemos venir juntas, que sé que le haría mucha ilusión, y si no podemos venir caminando, venimos en la Global", finaliza.

Suscríbete para seguir leyendo