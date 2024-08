El Ayuntamiento de San Bartolomé idea un plan social para paliar la desmotivación escolar

El volcado de datos obtenidos de un estudio realizado en diferentes centros educativos del municipio sobre la situación socioafectiva de la población infantil y juvenil del municipio en el ámbito socioeducativo recoge que más del 90% del alumnado se encuentra «desmotivado» en la realización de las actividades de sus estudios.

Esta información fue aportada por el equipo de Inspección Educativa del Sur grancanario y solicitada por las concejalías de Servicios Sociales y Educación de San Bartolomé de Tirajana, con el objetivo de articular un plan de actuaciones para la protección del bienestar socioeducativo de la infancia y la juventud en los centros escolares y educativos del municipio y a la vez conocer de qué forma trabajar con las familias .

El concejal de Servicios Sociales, Acción Social y Mayores, Dimas Sarmiento, explicó que es la primera vez que hacen este volcado de datos, «que tiene una gran importancia para nosotros a la hora de planificar proyectos y acciones para afrontar esta situación».

El edil, quien subrayó que «estamos hablando que son datos muy brutos, que todavía no han empezado el proyecto para hacer una investigación», adelantó su intención de crear el Consejo de Bienestar Infantojuvenil para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes, «y ahí es donde estaríamos todas aquellas instituciones que trabajan con los menores y las familias».

El 57,1% de los padres o madres no acuden al centro cuando se les cita para una reunión

Sarmiento aseguró que estos datos que ahora manejan les permitirá también contar en el municipio con una Unidad de Salud Mental en Maspalomas, «porque esa demanda estaría más que justificada».

Tristeza y baja autoestima

Otros indicadores que recoge el estudio son que el 71% de adolescentes y jóvenes muestran síntomas de tristeza y baja autoestima, y el 42% evita hablar de su familia y de sí mismo. Sobre el rendimiento académico, las faltas de justificación para las inasistencias a clase, un 42,9%, los desajustes educativos y las negativas a ser ayudados o apoyados, 42,9%; y la no presentación de los deberes o actividades educativas que se les solicita desde el centro, 85,7%. También, el 35,7% manifiesta una conducta sexual inadecuada para su edad.

El concejal señaló que detrás de los menores y jóvenes están sus familias. Dimas Sarmiento apuntó que van a comenzar a trabajar para conocer el origen de estos datos y ver qué incidencia tienen en la población. «Tenemos una ventaja, que es el mestizaje que vive en el municipio. Aquí hay unas 109 nacionalidades, entonces es un sitio ideal para estudiar la problemática de la convivencia asociada a las formas sociales o educativas de San Bartolomé de Tirajana», apuntó, el edil, quien también destacó la paz social que tiene el municipio. «A lo mejor tenemos que enseñar al mundo y aprender a mejorar o adelantarnos a la problemática que puede venir», señaló.

En la relación de las familias con sus hijos e hijas, el estudio expone que el 57,1% no muestra interés en mejorar la actitud negativa de sus descendientes respecto a sus estudios, el 57,1% no acuden al centro cuando se les cita a una reunión, el 35% utilizan una disciplina y una actitud demasiado rígida y autoritaria con sus hijos en aspectos educativos, y el 85,7% dejan a su hijo o hija sin supervisión y por ello no realiza ninguna actividad de estudio en el horario extraescolar. Este último dato, Dimas Sarmiento lo achaca a que muchos de los progenitores están empleados en la hostelería del municipio, con los horarios que se manejan en este sector.

Las adicciones y las enfermedades psiquiátricas en los jóvenes del municipio son otros ámbitos en los que Servicios Sociales quiere actuar con los nuevos proyectos.

El 35,7% de los jóvenes manifiesta una conducta sexual inadecuada para su edad

El edil subrayó la importancia de poner en marcha nuevos planes de acción «porque el servicio de Infancia y Familia ya está saturado, al igual que el de la Unidad de Trabajo Social (UTS) por la problemática escolar que les está llegando». Dimas Sarmiento señaló que uno de los problemas a los que se enfrenta desde la administración es que el área de Servicios Sociales no está digitalizada. «Es lo primero que tenemos que hacer porque así tendríamos un control mucho más eficiente de las personas usuarias de este servicio, y también, con una administración digitalizada, haciendo uso de las herramientas pertinentes, la persona puede solicitar la ayuda directamente y llega más rápido».

El edil aseguró que ante la falta de esta herramienta electrónica, «los trabajadores sociales en todas las Islas se han pasado los últimos 20 años «haciendo el trabajo de administrativos, en lugar de estar en los barrios y calles trabajando con las familias y detectando a aquellas que precisan ayuda». El edil subrayó que la intervención que se está coordinando con los Servicios Sociales para atender la vulnerabilidad del alumnado tendría una media efectiva del 46,2%.