‘Mamá Fela’, la abuela tiktoker de Moya, cumple 100 años con paciencia

Paciencia, olvidar las cosas malas, ser fuerte, beber buen vino y comer azúcar. Esas son las claves que Felisa María José Rivero Trujillo da a todo el que le pregunta por la receta mágica. Unos consejos que la han ayudado a celebrar su centenario rodeada de toda su familia. Con cinco hijos, diez nietos y once biznietos, mamá Fela, como es conocida en Moya, lleva a sus espaldas una Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial y un cambio histórico en la historia de España que la han obligado a adaptarse a todas las situaciones posibles.

Amante de la lectura, devora cada mañana toda la prensa que tiene a su alcance sin dejar ni una página sin leer. Además, cada mes su hija le compra un libro, pues una de sus pasiones es pasar los días leyendo sobre la historia de España, uno de sus géneros preferidos a pesar de haberlo vivido casi todo. "Leo sobre la historia para no olvidarme de lo que ha pasado, eso me mantiene viva", comenta Felisa. Con respecto a los periódicos, utiliza su lupa para poder ver mejor las diminutas letras que cubren las páginas, y una de sus secciones estrella es la de deportes. "Soy amante de mi Unión Deportiva", asegura mientras ríe.

Llena de actividad

Hasta hace dos años se encargaba de hacer de comer, y salía a hacer la compra hasta que llegó la pandemia por el coronavirus. Tal y como explica su hija Ángela, su longevidad viene de estar activa, aunque también tiene que ver el amor que su familia le ha dado durante todo este tiempo. "La vejez no tiene cura, pero tengo bien el conocimiento y eso también cuenta", señala Felisa María José, mientras se ayuda de su bastón para caminar hacia otra estancia de la casa.

Mamá Fela recuerda haber tenido una vida feliz. "Cuando era pequeña jugaba mucho en el colegio a saltar a la cuerda, leía y escribía mucho", dice. A pesar de haber nacido en una época complicada para los estudios, Felisa siempre fue el ojito derecho de la profesora, y cuando le llegó la hora de decidir qué estudiar se decantó por el magisterio. "Me gustaba mucho aprender y enseñar, pero cuando empecé la carrera tuve que dejarlo porque mi madre enfermó", comenta.

Bizchocos de Moya

Como suelen decir, no hay mal que por bien no venga. Por ello, aunque Felisa tuvo que dejar sus estudios, unos años más tarde fundó su empresa. "Estuve 30 años al frente de los Bizcochos de Moya, y a día de hoy si me dejan los sigo haciendo porque aún recuerdo todo el proceso", señala Rivero Trujillo. Viajó por Europa junto a su familia, recorrió las calles de muchos lugares de España y visitó Disneyland París cuando tenía 70 años. Una experiencia que nunca olvidará ni ella ni los que la acompañaron. "Se subió a todas las atracciones que podía, y en algunas de ellas no pudo debido a su arritmia, algo que hizo que estuviera enfadada durante mucho tiempo", explica su hija Ángela.

Felisa Rivero se ha adaptado tanto al nivel de vida que hay ahora, que se ha hecho una abuela tiktoker. Impulsada por su nieta Carla y bajo el nombre Cakisuis, de vez en cuando hacen vídeos en los que hablan de moda y de la vida en general, algo que las mantiene unidas. "He vivido cien años, tengo muchas anécdotas que contar, pero lo que más se me queda es poder estar con mis hijos, nietos y bisnietos. Ellos son la alegría de mi vida y soy muy afortunada", asegura mamá Fela. También hubo tiempo de una charla sobre la actualidad del país, aunque a Felisa no le hace gracia tener que recordarlo. "España ha cambiado el doble de lo malo", se limita a decir, un tanto decepcionada.

Cumpleaños en el Varadero

Su hija Ángela Montesdeoca ha sido la responsable, en cierto modo, de llevarla en volandas hasta esta edad. Una admiración eterna hacia su madre, que la describe como una persona "serena y generosa, con mucha templanza ante la adversidad y capaz de dar paz en tiempos de guerra". Un 27 de agosto de 1924, llegaba al mundo Felisa María José Rivero Trujillo, y ayer, 100 años después, vivió rodeada de todos sus seres queridos la fiesta de cumpleaños que se merecía en el Club Varadero con la presencia de mariachis. Un centenario digno de una luchadora en la vida.

