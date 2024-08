Expertos señalan que prohibir el baño por dragones azules es «excesivo»

El socorrista Kevin Castellano fue el primero en detectar la tarde del martes la presencia en la Playa del Inglésdel dragón azul (Glaucus atlanticus). Haciendo patrulla por la orilla junto a un compañero se percataron de que había en la arena «una especie de bolas azules con líneas blancas, y claro, este animal cuando está en el agua tiene los brazos abiertos, pero al ser un molusco, cuando llega a la orilla, se enrolla y parece una bola».

Se encontraron a su paso cinco o seis ejemplares, que recogieron y metieron en una botella con agua del mar. «Al entrar en contacto con el agua abrió las patas y nos dimos cuenta de que era un dragón azul», explicó.

Ante la presencia de este invertebrado en la playa decidieron ponerse en contacto con el coordinador del Servicio de Socorrismo, que a su vez llamó al Ayuntamiento, que es el responsable en ese momento de tomar la decisión de prohibir o no el baño en la playa.

Dragones azules capturados en la orilla Playa del Inglés. / LP/DLP

Una vez que el concejal de Seguridad y Emergencia de San Bartolomé de Tirajana, José Carlos Álamo, conoció los hechos decidió prohibirlo en esa zona de Playa del Inglés «por precaución». Los socorristas izaron la bandera roja para advertir a los usuarios del riesgo y permanecieron en la orilla hasta el final del servicio para evitar que la gente entrara en el agua.

A primera hora, Servicios de Playas, Policía Local y Cruz Roja inspeccionó la zona donde apareció el animal

Castellano reconoció que en un primer momento hubo un poco de revuelo entre los bañistas, que preguntaban por qué no podían bañarse. «Al principio no podíamos trabajar bien porque la gente se abarrotaba a nuestro alrededor y nos paraban en cada paso para preguntarnos, y muchos se pusieron a buscar en la orilla al animal, a pesar de que les habíamos dicho que es muy tóxico al tocarlo», apuntó el socorrista, quien subrayó que intentaron en todo momento controlar la situación, «y creo que no hubo problema alguno ni incidencias por picaduras del dragón azul».

Kevin Castellano y su compañero recogieron en total siete u ocho ejemplares como muestra para tener pruebas de la presencia del animal en la playa, «lo que pasa es que era imposible recoger toda la orilla de Playa del Inglés». También señaló que el día había transcurrido con normalidad, «hasta que apareció este animal sobre las cinco de la tarde», pero insistió en que no hubo ningún incidente entre las personas presentes en la playa en ese momento.

El dragón azul es un molusco que mide entre los tres y los cuatro centímetros. / LP/DLP

Medida preventiva

Por su parte, el concejal de Seguridad y Emergencia explicó que el cierre al baño de la playa en esa zona se hizo «por precaución», teniendo en cuenta que el Servicio de Socorrismo terminaba poco tiempo después de detectar a estos dragones azules en la orilla. Álamo explicó que la decisión se tomó informando a los bañistas, a quienes agradeció la colaboración «desde el primer momento».

El edil señaló que a primera hora de ayer equipos del Servicio de Limpieza de Playas, Policía Local y de Cruz Roja realizaron una inspección «y se corroboró que no había ningún tipo de incidencia al respecto, por lo que se recuperó la normalidad en la costa», quitando así la restricción al baño en esa zona e intensificando la vigilancia a lo largo del día.

El Ayuntamiento dispone de una señalética especial para avisar cuando hay medusas

El concejal recordó que las medusas suelen aparecer en la costa del municipio en determinadas épocas del año, «y a veces en grandes cantidades, pero la incidencia que hemos tenido ha sido mínima». Ante el riesgo que supone para los bañistas picadas de las medusas y la necesidad de informar, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana adquirió en 2016 una señalética especial que se coloca junto a la bandera amarilla para facilitar la información a los usuarios de la presencia de estos animales.

Señalética específica

Álamo señaló que es «más la alarma que se ha generado que la peligrosidad que realmente tiene este animal, y sobre todo el mal manejo de la información», de cara a las personas usuarias de las playas de este municipio.

En esa misma línea, el doctor en Ciencias del Mar, José Juan Castro Hernández, señaló que «está bien ser prudente pero puede ser excesivo», señaló respecto al cierre de las playas por la aparición de este pequeño animal. Esta medida de cierre de la zona de baño también se ha tomado en la zona de Los Dos Roques, en el municipio de Gáldar, hace 14 días.

No es extraño avistar al dragón azul en Canarias. Su presencia estos días se debe a la alta mar y a las fuertes corrientes de fondo que han imperado estas semanas, «que son capaces de arrastrar a estos diminutos animales hasta la orilla, algo que ocurre todos los años», recuerda Castro Hernández, queriendo rebajar el nivel de alarmismo que se genera en las redes sociales. Este experto aclaró que este pequeño animal en sí mismo no supone una amenaza.

Suscríbete para seguir leyendo