La escasez de agua provoca cortes del suministro en Arucas

El desconcierto sobrevuela Arucas. Vecinos de la localidad de Los Portales, no pueden más. Desde el 16 de agosto, el barrio sufre un racionamiento irregular del agua de abasto. A falta de un comunicado oficial por parte del Ayuntamiento, los residentes del barrio se van informando «a cuentagotas» de la situación a través de los mensajes que se intercambian en Facebook y WhatsApp.

Adrián Ramos reside en Los Portales con su mujer, Rita González , y la bebé de un año de ambos, Amalia, desde junio de 2022. «He tenido que pedirle agua a mi primo, que vive aquí al lado o, incluso, ir a la gasolinera a comprar garrafas de agua para bañar a mi hija en un balde». Señala que los vecinos se van enterando «a cuentagotas» de las novedades.

De momento, saben que «el depósito se está reponiendo y que van a empezar a hacer cortes de suministro cada dos días, pero no está claro qué días exactamente vamos a tener agua y cuando no», alega. Ramos insiste en la falta de transparencia del Consistorio. «En La Vega de San Mateo sí se hizo un comunicado, pero nosotros no contamos con ello aún. Estamos perdidos ante la mano de Dios».

Ni él ni Rita tampoco han recibido una respuesta clara por parte de Canaragua, la empresa distribuidora del agua en Arucas. «Las versiones de Canaragua no concuerdan. Al hablar con las vecinas y abrir partes con mi mujer, vimos que se hacían los locos».

En un correo electrónico, la empresa respondió a Rita que «la incidencia ha sido causada por problemas de falta de agua» y que «cada día se abrirá el agua» a uno de los tres sectores de la zona afectada. De esta forma, todos tendrán agua «al menos, un día», segura el mensaje. Además, Canaragua asegura que no hay previsión «sobre cuando se repondrá el suministro» al final del texto.

Otra vecina de Los Portales, Melodía Sánchez, confiesa que «lo llevo fatal». En su caso, «el día que nos enteramos que nos iban a cortar el agua fue antes de ayer». Lamenta, además, que «nos tienen abandonados, como si aquí no viviera nadie». Entiende que haya que poner remedio a la sequía, pero «el problema es que no nos han avisado».

Desde la central de Canaragua le trasladaron que «no tenían constancia de ninguna avería y los responsables de averías me dijeron que los cortes iban a ser todos los fines de semana restantes de verano». No obstante, el martes volvió a contactar con la empresa y le respondieron que «en estos días estaban gestionando un comunicado».

Un comunicado que no llega a vecinas como Gloria Esther, quien admitió que "ayer me mosqueé". Está molesta porque desde Canaragua, luego de comunicarle que "en la ciudad de Arucas no hay agua", "no me supieron decir los sectores" en los que se dividieron las zonas afectadas. A pesar de tener intención de llamar al Ayuntamiento, desiste porque considera que "no da la cara para nada".

Sánchez afirma que quinto teniente de alcalde y concejal delegado de Servicios Públicos, José Lorenzo Montesdeoca, le manifestó por correo electrónico que la escacez de agua es debido a que «se ha disparado el consumo». «Me da la impresión que la mayoría de los vecinos no dispone de depósito», opina el edil. La carencia de agua "no la sufren tanto las personas que tienen depósitos, hidros o algibes".

En declaraciones a este periódico, Montesdeoca expuso que la dificultad del abastecimiento en estas circunstancias radica en que «el agua de Arucas proviene de medianías». Por tanto, «un día servimos a la parte alta, y otro, a la baja». «Este verano todos los municipios están haciendo recortes». De hecho, explica que, desde el Ayuntamiento «estamos intentando que Valleseco nos sirva unos litros más», a pesar de que «tenían tres puestos averiados».

Montesdeoca, asegura tener preparado un comunicado oficial. "No sé si lo sacaré mañana, tengo que hablarlo con la alcaldía". El edil explica que se está trabajando en instalar y conectar entre Arucas y Teror "una tubería de agua desalada" para evitar futuras molestias. "Queremos reunirnos con el Consejo Insular de Aguas y Teror", municipio que necesita una solución "más que nosotros".

El concejal delegado manifiesta que "entre menos llueva, menos agua habrá" acumulada en los depósitos y algibes. Además, aduce la falta de comunicación de Canaragua con los vecinos afectados a varias causas. "En principio, la empresa suele mandar un mensaje a los abonados", reconoce. "Habrá gente que no lo reciba por cambio de número de teléfono". Además, defiende la gestión del Consistorio municipal al sostener que "estamos intentando tener agua procedente de las galerías de la Heredadad de Aguas de Arucas y Firgas".

En Los Portales corre el rumor de que los cortes en el suministro se deben al encarecimiento del agua de abasto por parte del proveedor con el que trabaja Canaragua. Con todo, José Lorenzo desmiente las habladurías y mantiene que, si este fuera el caso, "el proveedor está en todo su derecho de subir el precio".