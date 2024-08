Manuel Benítez: «La canción que mejor identifica el Pino es ¡Ay Teror, qué lindo eres!»

Entre las muchas canciones dedicadas a las Fiestas del Pino, el pregonero de este año considera que la más representativa es la de Néstor Álamo ¡Ay Teror, qué lindo eres! El músico y actual gerente de la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Manuel Benítez (Teror, 1963), adelanta en esta entrevista que el pregón que leerá este viernes incluirá vivencias de su infancia y versará sobre la cultura y las fiestas.

La familia Benítez es sobradamente conocida en Teror por unas razones muy dulces, pero es usted el primero de la saga al que le encargan el pregón de las Fiestas del Pino. ¿Sorprendido?

Mucho. Que recayera en mi familia se podía entender porque somos muy conocidos, pero sí me sorprendió bastante que recayera en mí. Primero, porque lo normal es que el perfil de las personas que se eligen es el de alguien con conocimientos de historia o de literatura, pero no es el caso. Sorprendido, pero muy honrado, preocupado y feliz, todo a la vez.

Se supone que a estas invitaciones no se puede decir que no.

En efecto. Yo he de reconocer que me lo pensé. Intenté convencer al alcalde de que había otros nombres y otra gente que podía hacer un pregón muy interesante, pero por otra parte pensé mucho en mi familia, hablé con mis hermanos y evidentemente no se puede decir que no.

¿Qué va a contar en el pregón de este viernes?

No voy a hacer nada de lo que no sé hacer. No hablaré ni de historia, ni de arte, ni de teología. Básicamente voy a contar algunas vivencias, voy a tirar de recuerdos de mi infancia, que no de nostalgias. Y luego, como soy músico de profesión y creo que ese es básicamente mi ámbito de conocimiento, haré una pequeña reflexión sobre la cultura y las fiestas.

¿Qué significan para usted las Fiestas del Pino?

Pues las Fiestas del Pino son varias cosas. Si eres de Teror y, como en mi caso, de una familia muy conocida y, además, vives en el centro del pueblo, son algo que te marca desde niño. Es un momento en que el pueblo se llena de gente y ocurren muchas cosas a mucha velocidad. De niño las magnificas y de mayor intentas disfrutarlas. Es un momento que esperas con inquietud porque el año empieza y acaba ahí. La gente de Teror te habla de antes de la fiesta y de después de la fiesta. No conozco a nadie del municipio que mida el año de otra forma, pues el Pino coincide con el inicio de un ciclo. Y realmente todas las vírgenes de septiembre, si no me equivoco, se colocaron en esa fecha porque es cuando empieza un ciclo del año. Estando en Teror es eso mismo, es un disparadero y yo las vivo así, como algo que esperas que llegue y con mucha alegría.

Existe el debate sobre si la creciente parte lúdica de las fiestas está minimizando la vertiente religiosa. ¿Cómo lo ve?

Yo creo que no. Lo que sí puede estar ocurriendo es que esa parte lúdica no se expresa finalmente como antes, con ese fervor mariano a la Virgen. A mí me gusta hacer la madrugada, esperar a la gente que viene caminando, y observo que al final las riadas de personas llegan a la puerta de la iglesia y no dan por terminado el asunto hasta que se paran delante de la imagen. Y ya después viene el bocadillo de chorizo de Teror y todo lo demás. Algo pasa, algo ocurre ahí. Tal como nosotros entendíamos el fervor a la Virgen, posiblemente ya no es lo mismo, lo notas porque el día de la procesión ya no está esa gente, pero por lo que sea, sí por la noche. No hago tampoco mucho seguimiento de cuál es el grado de cumplimiento del rito, pero está clarísimo que la gente no vendría si la imagen del Pino no sale y no está ahí esperando a los que vienen caminando.

Dice que en el pregón hablará de sus recuerdos. ¿Cómo vivió de niño y de joven la fiesta? Le tocaron los últimos años de la dictadura y la Transición, con todo lo que aquello conllevaba de cambio.

Pues justo a mí me toco vivir el cambio de una fiesta en la que el peso de lo religioso era muy grande. En mi infancia y juventud también veníamos de un periodo en el que había un personaje, monseñor Socorro Lantigua, que trascendía de ser el párroco de Teror. Era algo más dentro del pueblo. Su fallecimiento coincidió con la muerte de Franco y con el inicio de una transición. Había muchas ganas de cambiar las cosas y la gente joven también quería intervenir en la fiesta para quitarle ese pasado rancio, entre comillas, ese peso tan fuerte que tenía lo institucional. Yo lo viví ahí, pase de músico a gestor cultural.

¿Cuál es el acto de la fiesta que más disfruta?

Disfruto mucho de la romería, y más de la post-romería, porque es el momento en que te tropiezas con la gente. Soy cantarín y me gusta parrandear. Es el acto que más disfruto. Y luego, porque me trae muchos recuerdos, me gusta el momento de la bajada de la Virgen, porque es el disparadero de los tres días de la fiesta grande y se queda un algo especial en el pueblo. Además, el momento en que la imagen de la Virgen termina de bajar suele coincidir con el arranque del encuentro de folclore.

Usted es músico y estudioso de su historia. Le hemos visto interpretando clásica, folclórica o jazz. ¿Qué papel juega la música en las fiestas del Pino?

Un papel importantísimo. La música popular por supuesto, porque la Fiesta del Pino es básicamente una parranda. Antes de que existiera la romería, todos los escritos históricos relatan que desde el siglo XIX llegaban gentes a Teror cantando y que luego se formaban parrandas. Después, todo eso se ordenó en la romería–ofrenda. Es impresionante la cantidad de canciones y de música popular que hay alrededor de Teror y de las fiestas. Y por otro lado, se ha desarrollado en un género que, digamos, no es muy utilizado en Canarias, como el de la étnica y la música más religiosa. Creo que algunos de los signos religiosos más importantes de esta comunidad canaria los han dado el Maestro Valle o el Maestro Tejera con la Virgen del Pino. Y luego, para la gente que somos de Teror, lo que ha provocado en el fondo esta fiesta es la necesidad de música de todo tipo, lo que ha hecho que la música siempre esté viva, tanto la banda como grupos que cantan, que tocan y quieren hacer una música un poco más culta, pues la música de la fiesta es la popular.

En esa post-romería de la que hablaba hasta se habrán creado algunos grupos folclóricos.

Creo que muchos han salido de ahí, desde siempre. Se animaban los parranderos. Conocemos la Parranda de Teror, pero hay muchas más, como la del Millo, y siguen saliendo.

¿Hay cantera para el folclore canario?

Yo creo que hay mucha cantera y que están cambiando muchas cosas. Hay una parte importante que yo conozco menos, que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Y lo conozco menos por una cuestión generacional, pero aquí se rinde culto al buen tocador y al buen cantador. Canarias es de esas comunidades donde el folclore y la música popular siguen ganando la calle a diario. Evidentemente, hay gente joven a la que no le interesa, pero curiosamente, la gente joven que tiene otro lenguaje también se identifica con la música popular. Me contaron una anécdota en Madrid, cuando empezaron las escuelas de música, y es que había comunidades en España donde era difícil poder encontrar una melodía que conocieran todos los niños. Eso en Canarias no ocurre. Cualquiera de las cinco grandes melodías del folclore canario son conocidas por los niños, aunque en la vida vayan a cantar folclore y lo que les guste sea el hip hop. Todo el mundo reconoce el Somos costeros o Me voy p’al Pino porque lo llevan oyendo toda la vida. Eso dice mucho de la comunidad canaria.

Al Pino se le han dedicado muchas canciones, desde la famosas de Néstor Álamo ‘P’al Pino’ o ‘Caminito de Teror’ al homenaje de Compay Segundo y Santiago Auserón. ¿Cuál es la canción que mejor identifica estas fiestas?

Seguramente ¡Ay Teror, qué lindo eres!, con la parte en que se canta «esta es la parranda que va p’a la fiesta», porque es la que en el fondo la identifica más. Hay muchas canciones, muchísimas, y algunas muy bonitas que se dejaron de cantar. Con la irrupción de la Parranda de Teror se intentan sacar todas las que hay por ahí, como las de Herminia Naranjo. Pero la que todo el mundo al final toca es la de ¡Ay Teror, qué lindo eres!

¿Influyó la música que escuchaba en la fiesta del Pino en su posterior vocación profesional?

En mi caso influyó más la banda de música. Fue lo que hizo que luego me dedicara a esto. Por supuesto que durante las Fiestas del Pino yo cantaba porque pertenecía a los grupos de música popular, como todos los chiquillos de mi época, pero lo que influyó en que me dedicara a la música no fue la popular, sino mis primeros contactos con la música ya más culta a través de la banda.

Le encargaron gestionar la parte administrativa de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) de una forma casi provisional, tras los enfrentamientos entre el gobierno del Cabildo y los anteriores responsables. Sin ruido ha logrado pacificar la Fundación y le han pedido que siga. ¿Se han resuelto ya todos los problemas? ¿Qué proyectos tiene para un futuro inmediato?

Mi vinculación con la OFGC es desde mis inicios como músico y he pasado prácticamente por todas las facetas. La entidad, como Fundación, existe desde el año 1981 y yo fui becario en los primeros meses del año 1982. He pasado por todas las categorías posibles. Ahí empecé como músico y cuando dejé de ser intérprete profesional me dedique a la gestión, muchos años como coordinador artístico de la Orquesta. Mi paso por la Gerencia es provisional, entre otras cosas porque mi perfil tampoco es el de un gerente al uso. Conozco perfectamente la casa porque he vivido desde la beca hasta ahora y lo que he aprendido es que las orquestas son muy complicadas de manejar. Es un grupo muy amplio de profesionales altamente cualificados, que tienen una dirección artística clara que hay que respetar porque es la que se decide desde la entidad. Realmente la mejor gestión es la que no se hace notar, que es la que yo he intentado hacer. Problemas hay muchos porque, entre otras cosas, seguimos arrastrando los que nos provocó la pandemia del Covid-19. Al igual que otras muchas orquestas, vimos truncado el sistema de selección de personas para cubrir plazas. Durante prácticamente tres años fue imposible ir cubriendo esos puestos y en una plantilla tan grande de músicos, de casi cien personas, estar tanto tiempo sin cubrir plazas te crea un montón de vacantes. En este momento, estamos en un proceso de audiciones y siempre son complicados. Ese es el mayor escollo que hay ahora para que la OFGC recupere una cierta normalidad. Hay un cambio generacional evidente y yo mismo formo parte de ese cambio. Los que estamos más cercanos de la jubilación que de otra cosa tenemos poco que preparar. Yo del pasado no puedo hablar, ni de los problemas que hubo o no. Problemas siempre hay. La Fundación tiene 120 empleados, de los cuales una inmensa mayoría es el personal músico. Es un colectivo altamente cualificado y complejo, muy complejo de llevar. Yo lo que aporto aquí es experiencia y espero que discreción, pero evidentemente no es un lugar en el que permaneceré. Mi plaza sigue siendo provisional y entiendo que ahora hay que terminar de cerrar este proceso de audiciones. Creo que este camino no estará exento de conflictos, pero es algo lógico en una empresa con tanto personal especializado.

Suscríbete para seguir leyendo