La cúpula de NC niega estar detrás de la censura en Guía y Morales le pide que reaccione

La moción de censura en Santa María de Guía y las acusaciones del alcalde Pedro Rodríguez contra la dirección de su propio partido han intensificado el pulso entre los dos sectores de Nueva Canarias (NC) hasta el punto que la dirección del partido se ha visto obligada a negar que esté detrás de la caída de uno de sus gobiernos municipales y que el presidente del Cabildo, Antonio Morales, haya admitido que la organización está «aturdida y apabullada por su crisis interna».

En respuesta a las declaraciones del alcalde de Guía, que responsabiliza al presidente de su partido, Román Rodríguez, y al secretario de organización, Carmelo Ramírez, de haber alcanzado un acuerdo con el PSOE para defenestrarlo por pertenecer al grupo de ediles que reclaman una renovación, la cúpula de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) emitió un comunicado en el que desmiente «cualquier participación de la dirección nacional en ningún procedimiento de moción de censura».

La cúpula de NC no solo niega las acusaciones de Pedro Rodríguez, sino que asegura que son «falsas» y «totalmente injustas», según reconoció en privado uno de sus máximos dirigentes.

«Una vez publicitado en los medios de comunicación, hemos tenido conocimiento y trasladado todo el apoyo a los compañeros de Juntos por Guía-NC, ya que somos la opción política censurada por todas las demás fuerzas del municipio», señala el comunicado de la dirección del partido, que entiende que «esta moción de censura responde a las lógicas políticas locales, como las que han ocurrido en otros municipios de Canarias como San Mateo, donde se desplazó del gobierno a Alternativa por San Mateo-NC; y Puerto de la Cruz; o las que se están anunciando en medios de comunicación y foros políticos en Granadilla de Abona, Güímar, Arucas y Telde».

Aunque sean «procedimientos legítimos y democráticos», la dirección de NC lamenta «la inestabilidad que producen, más si no están sustentados en la mejora del interés general». Por tanto, anima a los concejales de NC de Guía «a agotar todas las vías de diálogo para revertir esta situación y mantener el gobierno progresista».

Por último, la cúpula de NC insiste en que los «asuntos internos deben ser tratados por los cauces orgánicos», por lo que expresó toda la «disposición a ayudar, cooperar y colaborar con los y las compañeras de las asambleas locales que así lo requieran, como ha ocurrido en otras ocasiones».

Deslealtades

Antonio Morales, que públicamente se ha mostrado neutral en la disputa entre la dirección de NC y los alcaldes que reclaman una renovación del partido, también ha reaccionado en esta ocasión. Mayormente para acusar al PSOE de la moción de censura en Guía y de los supuestos movimientos contra otros alcaldes, pero también para reclamar una intervención de la cúpula directiva para atajar el enfrentamiento interno y las deslealtades de los aliados socialistas.

«Es verdad que NC está aturdida. Apabullada por su crisis interna. Su dirección tenía que haber reaccionado con mayor rapidez y contundencia. Debe actuar, pero la culpa no está ahí. El responsable es el PSOE que rompe pactos, siembra dudas, deslealtades e inestabilidad en la isla», publicó en redes sociales.

Previamente, Morales había afirmado que «PP y PSOE no se hablan para solucionar la crisis de la Justicia, la inmigración en Canarias, etc, etc. Nos han llevado a una espiral de enfrentamientos y polarización. Pero aquí llegan a rápidos acuerdos para censurar a alcaldes de Nueva Canarias».

Ángel Víctor Torres, secretario general del PSOE canario, también reaccionó a las acusaciones del alcalde de Guía y, en declaraciones recogidas por Efe, consideró que tiene que ser Pedro Rodríguez quien aclare «qué ha hecho y qué no» para que el líder de los socialistas guienses, Alfredo Gonçalves, haya decidido firmar la moción de censura junto a los cuatro grupos de la oposición, UxGC, Ahora Guía, PP y CC.

«El actual alcalde de Guía», puntualizó Torres, «tendrá que recordar que hace un año se le ofreció a Alfredo Gonçalves la Alcaldía, todos los partidos de la oposición así se lo ofrecieron, y él recordará que la dirección regional e insular, y entre ellos quienes le habla y así lo sabe Pedro Rodríguez, convencimos a Alfredo Gonçalves que había que mantener los acuerdos».

Los dos concejales del PSOE en el Consistorio de Guía renunciaron el jueves a sus responsabilidades en el gobierno municipal y este próximo lunes presentarán la moción de censura.

