El pulso al tiempo de ‘Pepito’

Fue uno de los primeros taxistas de Maspalomas. Testigo del desarrollo de la zona turística, José Rodríguez Vega, conocido como ‘Pepito el de Las Flores’, va camino a cumplir 96 años. En su memoria guarda un paraíso de arena virgen, donde los tomateros llegaban casi hasta la orilla de la playa.

José Rodríguez Vega, conocido popularmente como Pepito el de Las Flores, fue uno de los primeros taxistas que tuvo su parada en el municipio de San Bartolomé de Tirajana a comienzos de los años 60. A las puertas de celebrar sus 96 años el próximo mes de diciembre, Pepito guarda en su memoria la visión de una Maspalomas virgen, de dunas de arena dorada y aguas limpias, del oasis de la charca y de los cultivos de tomateros que llegaban casi hasta la orilla de la playa.

Cuando se sienta a hablar de sus recuerdos se emociona y pide perdón por las lágrimas que le caen de sus mejillas. Confiesa que a esta altura de la vida se conmueve fácilmente, pero se repone y habla con la sabiduría de una persona que ha vivido mucho, y con la honradez como la mejor carta de presentación.

Nació en el poblado de Buenavista, que ahora se conoce como Bellavista. Sus abuelos eran pastores en esa zona del Sur. Él, con algo más de cinco años, acompañaba a su abuelo hasta Amurga. Dice que el corral de los animales todavía está allí, y lo sabe porque fue a verlo no hace mucho, «cuando estaba bien para caminar». Ya más joven, con 16, su padre lo mandaba a vender pescado en Agüimes e Ingenio.

su primera vuelta a la isla con dos parejas de turistas suecas. / La Provincia

El trabajo en serio lo tuvo en una panadería, que tenía en Bellavista con un cuñado suyo. El horno era prestado. Con el tiempo llegó a dejar más de mil panes al día, la mayoría en casas de familias que trabajaban en la zafra y tenían vidas muy humildes.

Pudo comprar un Alfa Romeo, con el que además de hacer el reparto, en ocasiones servía de pirata para transportar a personas. Fue con ese primer automóvil con el que le ofrecieron tener una licencia de taxi, una de las primeras en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, para prestar servicios en una zona turística que comenzaba a dibujarse sobre aquellos terrenos áridos.

Los suecos lo contrataron para dar la vuelta a la Isla por 500 pesetas, y Pepito la descubrió con ellos

«Fue el alcalde de aquella época, Marcial Franco, el que me la ofreció. Era la licencia número 38», asegura Pepe, que en un principio no le convenció la idea de dedicarse a esa profesión porque en ese momento no habían turistas en la zona que precisaran de ese servicio. Era el año 1963. Él empezaba a poner a disposición su transporte a la espera de los primeros extranjeros. En ese momento ya estaban construidos el restaurante La Rotonda y los bungalow Los Caracoles en la zona de San Agustín. Y fue el primero que se instaló en esa zona a la espera de clientela foránea.

Las otras licencias de taxi, en vista de que en esa época no había tanto movimiento en la zona, que comenzaba a despegar poco a poco, preferían prestar servicios en el interior del municipio.

Primera vuelta a la Isla

Su siguiente coche fue un Peugeot 404 tipo ranchera. «La cosa se empezaba mover» y hacía viajes a Las Palmas de Gran Canaria. La carretera, de un carril para cada sentido, atravesaba localidades como Vecindario o Carrizal, «que se puede imaginar lo que eran en esa época». La gran mayoría de las carreteras de la Isla eran aún de tierra o de picón.

Fueron dos parejas de suecos los que le pidieron dar la vuelta a la isla. Era un domingo. «Como yo no sabía, ellos eran lo que me guiaban con un mapa que tenían», afirma. José Rodríguez Vega confiesa que para él, la vuelta a la isla era llegar a Ingenio, tirar para Agüimes, y seguir por Temisas, Santa Lucía, Tunte, Ayacata y vuelta para abajo». Recuerda que en ese recorrido el Museo de Piedra de Ingenio en esos momentos era un bum.

Pepito con ‘Lilo’, la alemana que decidió transformar la costa de la zona de Bahía Feliz / La Provincia

Comenta que en un momento del viaje el pasaje se empeñó en ver algo relacionado con las almendras. La gente del lugar le explicó que eso estaba «de Ayacata tirando para Tejeda», en una zona que se llamaba El Serrador, donde estaba la máquina para moler almendras. «Les comenté que había que volver por donde habíamos venido, y cuando llegamos al coche de nuevo había una rueda pinchada».

Sacó un fuelle, que aún conserva, y contó con la ayuda y fuerza de la joven sueca, que no dudó en bombear. «En ese momento nos encontramos a un rancho de gente que venía de misa. Y a aquella mujer, de la fuerza con la que presionaba el fuelle, se le echaban fuera las tetas del sujetador, y me empezaron a gritar que me los tenía que llevar de allí porque iban a pecar todos», se ríe.

José Rodríguez Vega plantó un árbol en San Agustín, «que me agradecerán cuando se cobijen en su sombra»

Una vez solventado el problema, llegaron de nuevo a Ayacata y bajaron hacia Mogán por la carretera de tierra, y de ahí le pidieron que siguiera hacia La Aldea. Y Pepito comenzó a descubrir la Isla en la que habitaba a la vez que lo hacían los suecos. «Yo jamás había estado por allí. Me recreé tanto como ellos», confiesa. Nunca había pasado de Maspalomas para abajo.

El trayecto siguió hacia Agaete y Las Palmas de Gran Canaria, «ahí ya respiramos», y siguieron para el Sur. El precio por dar la vuelta a la Isla, 500 pesetas de las de antes. Pepito también presume de ser el primer taxista que tuvo un Mercedes en esta zona, «un coche que daba prestigio».

Lilo, la inversora alemana

En una de sus jornadas laborales, Rodríguez Vega conoció a la alemana Lilosolette Klara María Kellermann (Lilo), que le pidió que la llevara al aeropuerto a buscar a su marido, Enrique. Durante el viaje se presentó como una arquitecta que había visto el potencial que tenía en ese momento la zona de San Agustín. Y de ahí salió una gran amistad personal y profesional. A la vez que Lilo le buscaba clientes para su taxi, Pepito le enseñaba paisajes del Sur. «En aquel momento llegaban a Gran Canaria aviones con 400 alemanes, y en el mismo aeropuerto estaban los Fokker que los trasladaba a Tenerife para ir al Puerto de la Cruz, que no había otra cosa allí», dice.

Lilo estaba convencida que Maspalomas era un paraíso. Y comenzó, no solo a invertir, sino a invitar a periodistas alemanes para dar a conocer la isla al mercado de su país. Como dato, fue ella quien construyó en San Agustín algunos de los primeros apartamentos, Las Flores, que luego tuvo dos complejos más con ese mismo nombre. De ahí también sale el apodo que lleva Pepito con orgullo.

José Rodríguez Vega dice que no sabe cuánto tiempo más le queda. Amante de la playa, ha plantado junto al paseo de San Agustín un árbol con una leyenda escrita a mano: «Quiero dejar para el futuro un recuerdo que seguro me lo agradecerán todos aquellos que se cobijen debajo de su sombra. Espero que lo traten con cariño, que lo rieguen con agua sin detergentes. Gracias». En la posdata añade «para que no se queden con la incógnita de cuántos años cumplo, nací en el año 1928». Y lleva su firma, Pepe el de Las Flores.

Suscríbete para seguir leyendo