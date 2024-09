El nuevo ‘pentapartito’ de Guía reparte las áreas entre diez concejales

La maquinaria está engrasada para que en dos semanas tome posesión de la Alcaldía de Guía el hasta ahora primer teniente alcalde, Alfredo Gonçalves (PSOE), en sustitución del regidor de la última década y media, Pedro Rodríguez (Juntos por Guía-NC). El ‘pentapartito’ que saldrá de la moción de censura presentada este viernes de forma telemática ya tiene confeccionado el reparto de áreas de gobierno entre sus diez concejales, para tomar las riendas del municipio en los próximos tres años.

«Hoy mi vida política toma un nuevo rumbo; ha sido más de un año de mandato en pacto que no ha dado los resultados que imaginaba al comienzo de esta andadura. No siempre ocurre lo que esperamos y no siempre nuestras decisiones son del gusto de todos, pero sí tienen que ser lo más acordes con lo que creemos correcto. Por el bien y el progreso de Guía y todos los habitantes, que siempre fueron el objetivo principal de nuestro proyecto». Así se expresaba esta pasada semana Alfredo Gonçalves cuando hacía oficial su marcha del gobierno para dar paso a la censura junto al resto de grupos de la actual oposición.

Los cinco partidos darán a conocer este lunes algunos detalles del nuevo pacto, tras formalizar telemáticamente el viernes la censura y formalizarlo hoy también en la Secretaría del Ayuntamiento.

El pacto ya ha distribuido también las líneas maestras de las competencias. El nuevo alcalde socialista cederá su área de Deportes y mantendrá Empleo. Su compañera, Ruth Martín, asumirá Fiestas y continuará con sus actividades de Juventud y Participación.

El cabeza de lista de Unidos por Gran Canaria (UxGC), Felipe Pérez, volverá a llevar Deportes, al igual que hace tres mandatos cuando estuvo en las listas de Pedro Rodríguez, y Bienestar Animal. Su compañera Nayra Pérez llevará la hacienda municipal, además de repartirse el partido junto a José Fernando Estévez Parques y Jardines, Limpieza y Playas.

José M. Santana asume Urbanismo; Alejandro Rivero las áreas sociales; y Julián Melián, Cultura

Los ediles de Ahora Guía, José Manuel Santana y Juan Jiménez, tendrán a su cargo las áreas de Urbanismo, y Vías y Obras.

A su vez, los concejales del PP, Alejandro Rivero y Alejandra García, gestionarán Servicios Sociales y Mayores, y Turismo y Sector Primario (con Mercados). Y, por último, Julián Melián (CC) se hará cargo de Cultura y Patrimonio Histórico.

Los cuatro partidos ya le ofrecieron a Alfredo Gonçalves tras las elecciones municipales de mayo del año pasado la Alcaldía. Sin embargo, y tras varias reuniones, los socialistas optaron por la continuidad y reeditar el pacto que ya mantenían desde el mandato anterior con Pedro Rodríguez.

Las tensiones internas han desembocado en que el futuro alcalde se haya repensado la situación. De esta forma, mientras los concejales y los vecinos disfrutaban de las fiestas patronales de la Virgen de Guía, los diez ediles fueron dando forma a la censura que ahora se ha oficializado.

Los grupos políticos tienen previsto dar a conocer hoy lunes los detalles de la moción de censura

Las cinco fuerzas políticas suman 10 concejales, con un total de 4.936 votos en conjunto, mientras que Nueva Canaria mantiene siete.

Alfredo Gonçalves Ferreira es licenciado en Geografía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y está en posesión de un máster en Comunicación y Protocolo.

Según su propia biografía, «mis inicios en política empiezan desde muy joven, por aquel entonces entré a formar parte de las Juventudes Socialistas, motivado por las ganas de cambio y mejora del pueblo de Santa María de Guía. Soy una persona comprometida con las causas sociales y con ganas de seguir trabajando por el bienestar y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Guía».

Desde 2016 a 2019 fue gerente director del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria, dependiente del Cabildo.

«En 2019 tuve mi primera experiencia en el Ayuntamiento de Guía como concejal en la oposición y en noviembre de 2020 me convertí en el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Sociales Básicos, Desarrollo Local, Empleo, Actividad Física y Deportes (2020-2023)». Luego seguiría un año más en este mandato, con Deportes, Desarrollo Local, Empleo, Transporte, Bienestar Animal, Sanidad y Consumo.

«Me siento orgulloso de ser un vecino de Guía que desde muy niño ha estado vinculado a los movimientos sociales, culturales y deportivos. En general me gustan todos los deportes, aunque desde siempre he estado comprometido con el baloncesto, siendo cofundador y durante varios años presidente del Club Baloncesto Cenobio de Guía», ha añadido.

Además, se declara aficionado al fútbol, la lectura, el cine, la naturaleza, paseos con su perro Nash, viajar y pasar tiempo con la familia. «Soy padre de una niña de 13 años que es mi alegría diaria».

