La vuelta a Gran Canaria en 21 trajes típicos

La Asociación cultural Entre Amigos ha pasado dos años entre telas y agujas con el objetivo de remarcar los valores y las costumbres de los antepasados canarios. De este modo, siguiendo unas láminas que en su día realizó el etnógrafo José Antonio ‘Teno’, han recreado 21 trajes típicos canarios por municipio tanto de mujeres como de hombres. Cada uno de ellos tiene sus particulares características dependiendo de la zona.

Dos años, muchas horas dedicadas a la aguja y la tela, ilusión y en el horizonte el deseo de transmitir a la población canaria la importancia de llevar una buena vestimenta canaria. Ese ha sido el objetivo de la Asociación Cultural Entre Amigos, que han elaborado vestidos típicos de Gran Canaria municipio por municipio tanto de hombres como de mujeres. En total, 42 trajes que han ido variando según la zona de la isla, siendo más ligeros o más gruesos dependiendo de sus determinados climas.

La exposición, enmarcada en el proyecto de desarrollo comunitario y realizada por hombres y mujeres está presente en el Centro Cívico de Jinámar, en Telde. Algunos municipios de la isla ya han mostrado su interés en llevarse esta exhibición de trajes durante unos meses, como es el caso del Museo Castillo de Mata, en Las Palmas de Gran Canaria, que contará con ella durante el mes de octubre. La vestimenta, perfectamente cuidada, está expuesta en maniquíes en el interior de una vitrina de metacrilato con la intención de que las telas no se estropeen.

Según Jesús Santana, presidente de la asociación Entre Amigos, estos trajes típicos están inspirados en unas láminas que en su día realizó el etnógrafo José Antonio 'Teno' Pérez Cruz. "Lo que hemos hecho es reproducirlas de nuevo, de manera que toda la historia de Canarias no caiga en el olvido", señala. Aunque en el siglo XX no había tantos municipios como ahora, desde la AC Entre Amigos decidieron hacer uno por cada rincón de la isla para que ninguno se quedara fuera.

Concienciar a la juventud

Estas 42 variedades solo se han hecho para exponerlas en vista a la población más joven. "Lo que queremos es concienciar a la juventud de que a las fiestas hay que ir bien ataviado y no disfrazado", explica Jesús Santana. "Tenemos un problema grande de desconocimiento y eso tenemos que solucionarlo", asegura Santana. Uno de los remedios que barajan desde Entre Amigos es meter estas vestimentas en los colegios, llevando las vitrinas y explicando a los alumnos lo que es un traje de gala o un campesinado. Además, otra de las intenciones a medio plazo es meter la guía audiovisual de los bailes tradicionales canarios.

Aunque hay gustos para todo tipo de vestimenta, el traje de campesina de Guía ha sido el más llamativo entre las mujeres debido a sus telares y su composición. "Hay quienes prefieren las rayas, y otras que son más tradicionales y se van a lo liso", explican los componentes del grupo. Gorros, pañuelos, fajines y complementos que van variando según el lado de la isla del que se esté hablando.

Victoria Pérez elaborandu uno d euss trajes de canaria / Jose Carlos Guerra

En términos generales, la Asociación Entre Amigos se ha convertido con el paso de los años en un espacio multidisciplinar en el que se trabaja en diferentes aspectos de la cultura canaria, bien de la mano del folclore, la artesanía o proyectos textiles entre otros. En los últimos dos meses, según explica Jesús Santana, un total de 150 personas se han unido a los talleres de tradición y cultura, en los que se aprende a tocar instrumentos, cantar y bailar. "Lo que más sorprende de todo es que no hay suficientes jóvenes, mientras que mucha población de 50 años se ha animado a aprender a tocar la guitarra", apunta el presidente de la Asociación.

Victoria Pérez, mejor conocida como Victorita, es una de las más veteranas de la agrupación con más de 20 años implicada en ella. Tal y como explica, comenzó con Jesús Santana contando cuentos e historias y ayudaba cuando hacía falta echar una mano. "Lo que más me ha gustado desde siempre y con lo que me he ganado la vida ha sido cortando y cosiendo", apunta Pérez. Sentada en una de las sillas del local social y rodeada de telas, Victoria recuerda su traje típico de Agüimes como una de sus mejores creaciones de todos los años. "Se trata de un traje de campesina de Agüimes, porque yo nací y me crie en Temisas", dice ilusionada.

Un look para El Pino

Aunque ese vestido ya no puede ponérselo debido al peso y su edad, tiene otros muchos de los que puede presumir cada vez que va a alguna fiesta popular alrededor de la isla, como es el caso del Pino este próximo fin de semana. "Este año pienso volver a vestirme y para ello me estoy curando las rodillas", explica. El sábado a las dos menos cuarto, una guagua recogerá a todos los interesados en la plaza de Jinámar y desde ahí irán juntos hasta Teror. Su look ya lo tiene en mente: una falda de rayas moradas, verde y blanca tejida por ella misma y una blusa verde, blanca o malva, según le dé ese día. De zapatos, unas botas con las que se siente cómoda, pues aunque el verano está presente, una vestimenta típica necesita de un zapato adecuado y no unas playeras. Después de 54 años subiendo a ver a la Virgen del Pino, Victoria tiene claro a la hora de definirla que "lo es todo" y que los canarios deberían "tenerla en un pedestal".

Trajes típicos canarios / José Carlos Guerra

Conservar las costumbres

Por otro lado, la voz de la juventud la pone Adrián Cubas. Este seis de septiembre hará ocho años formando parte de la Asociación, aunque lleva desde los 6 años relacionado con el mundo del folclore. "Aquí me han enseñado a respetar las tradiciones y a conservar las costumbres y los valores del folclore", asegura. Él, aunque forma parte del grupo de canto, también ha puesto su granito de arena a la hora de echar una mano en la elaboración de los 21 trajes típicos canarios. "Hice una falda del siglo XVIII de Agüimes, un desafío debido a que siempre me ha encantado este mundo", apunta Cubas.

Adrián siempre creció con la tradición corriendo por sus venas, motivo por el que siempre ha estado muy concienciado sobre lo que podría suponer el que la cultura canaria cayese en el olvido. "Ahora mismo tengo 22 años y me daría mucha pena que se perdiera la tradición, porque esta es nuestra costumbre y si no hay relevos va a desaparecer", argumenta. Habla en términos generales, pero se puede apreciar perfectamente que también habla por él mismo. "El folclore es nuestra vida y a muchas personas las ha sacado de apuros. Son tardes de hacer amigos y entretenimiento, de tener un día de bajona, llegar y que se te olviden las penas", señala Adrián Cubas.

Jesús Santana junto a uno d elos maniquíes / Jose Carlos Guerra

Con cinco vestimentas típicas en su armario, Adrián manda a la juventud un mensaje de concienciación hacia la cultura canaria y asegura que en su playlist de Spotify no está ni Saiko ni Bad Bunny, sino Los Gofiones, Los Sabandeños y el grupo Entre Amigos. "Eso no quiere decir que no escuche canciones de reggaetón, pero lo cierto es que me decanto por lo tradicional canario", finaliza Adrián.

Como ellos, Edurne Quevedo y su madre Mari Carmen Alonso también han sentido que el trabajo de la Asociación Entre Amigos les ha salvado la vida, al igual que el trabajo de transmitir allá donde van la ilusión de mantener vivas las tradiciones canarias. No solo con 42 trajes típicos, sino también por luchar activamente para que los más pequeños conozcan lo que ha sido la isla de Gran Canaria. Una vuelta a la isla a través de la exposición de las vestimentas que han marcado la historia de todo un Archipiélago.

