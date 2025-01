Ana Cruz: "Mi hijo Cefe se fue tras lograr su cometido, dar alegría, y ahora yo lo comparto"

Ana Rosa Cruz, del Cruce de Arinaga, Agüimes, acabó lo que empezó hace diez años y nueve meses desde que falleció su hijo. Es su primer libro, Tú me enseñaste a vivir, un homenaje a Ceferino Pérez Cruz, murió de un cáncer raro y explica que "quería contar la vida de ese ser que tanto me enseñó en su corto paso por esta vida. Quería transmitir la alegría que nunca perdió. Tuvimos un gran maestro y le haría un feo si no lo hiciera así".

No es un libro al uso. No es triste. Todo lo contrario. Relata trazos de vida que recopiló durante los cuatro años que duró el proceso desde que le detectaron su enfermedad a los 25 años. Lo hizo en sus inseparables libreta y boli escribiendo a mano, sentada en los pasillos del hospital lo que veía, lo que iba recordando, anécdotas de infancia y vivencias, curiosamente, todas alegres "porque nunca puso mala cara a nada". Lo plasmó por escrito mientras él se sometía a las sesiones de quimio y la esencia es ahora "reflejar y contagiar a los que puedan pasar por este proceso de vida su valentía en la vida". Transmitir, por ejemplo, cuando relata la última sonrisa que le regaló a su madre mirándola en el mismo momento de irse.

Cefe, al final de su proceso, fundó la asociación Ante la adversidad una sonrisa. Iba por distintos centros para dar a conocer su idea, por la sede de la UD de la que era abonado y conocido y sobre todo, por sus visitas a centros escolares, donde regalaba narices rojas de payaso a pequeños para hacerlos reír. Nunca confesó que él estaba ya ingresado en el Hospital Insular, sometiéndose a esas sesiones de quimio que no frenaron su fallecimiento. Ese fue el final de su historia. O el principio, que ahora recopila su madre Ana Rosa, activista y cooperante en actos solidarios siempre en su silla de ruedas en el Cruce de Arinaga, en Agüimes.

Ana Rosa Cruz publica su libro 'Tú me enseñaste a vivir' tras diez años del fallecimiento de Ceferino Pérez / La Provincia

Cumplió su cometido

Ana Rosa Cruz, pero considera y tiene claro que "en la vida cada persona viene a cumplir un cometido, y mi hijo lo hizo a través de la alegría, la bondad, la sonrisa y regalar buenos momentos a todos". Y lo hizo desde niño, cuando no había mutado un gen heredado que le ocasionó el cáncer, feocromatoma que afecta a las glándulas suprarrenales.

"Cuando Cefe se fue me dije ¿Y ahora qué hago yo con todo esto?", resaltó la autora del libro, cuando vio apiladas las libretas con sus recuerdos. Tardó diez años en procesarlo, ordenarlo, revivir incluso las situaciones más adversas, pero se dijo "tengo que sacarlo en homenaje a él. Le haría un feo a mi hijo si contara esto hoy día con tristeza". Mientras se dice a sí misma "ojalá tuviera yo el valor que tenía Cefe". Pero lo ha logrado y haciéndolo como él quería.

El libro, de 200 páginas, está ilustrado con distintas fotografías de su hijo desde niño que guarda en su álbum, que hoy hace públicas en la edición en la que ha colaborado altruistamente la editorial Bilanio.

Ha solicitado a organismos como el Ayuntamiento de Agüimes un espacio para su presentación. No obstante, hasta ahora nadie se ha hecho eco, salvo una amiga activista de Mogán. La presidenta del Proyecto Vecinal de Alimentos de Mogán Nabohjelpen, que le ha ofrecido la sede de la asociación. No obstante, espera que en el municipio donde ha residido toda su vida pueda darlo a conocer.

Anécdotas

Entre las distintas anécdotas, detalla cuando ya con 3 años, "no lo escuchaba. Estaba trasteando y me puse a llamarlo; ni caso. Cuando me levantaba para ir a buscarlo aparece por la puerta con un traje del padre, que es un ropero de grande, y con sus zapatos. Venía arrastrándose así por el pasillo riéndose hasta que apareció", llegó a comentar.

Ceferino era abonado a la UD Las Palmas, y compartió momentos con sus jugadores. Fue recibid por el club cuando ya estaba malito, comenta su madre. Pero además, las bromas iban más allá. Solo quería verme reír, subraya su madre. De hecho, "un día que salíamos tras el partido, formaban en fila delante de nosotros los agentes de la Policía Nacional. El me llevaba en la silla de ruedas y de repente se paró y comenta en voz alta. Qué bonito se ve el paisaje desde mi altura. Y tú, ¿qué ves desde ahí debajo? Mira, mira al frente. Empecé a reírme porque claro, mira que tenía yo delante de mis ojos. Eran bromas, solo para hacerme reír y lo conseguía", detalla riendo.

Entre otras Cefe era activo en red social como Facebook, donde compartía sus ideas con amigos. Grandes ideas y reales, en las que basaba su vida, En este extracto mantiene una conversación en la que explica su teoría sobre los efectos positivos de una sonrisa: "Me gustaría compartir contigo un descubrimiento que, a simple vista, puede parecer elemental pero que tiene raíces profundas en nuestro ser: el poder transformador de una sonrisa. ¿Alguna vez te has parado a pensar en el poder que esconde una sencilla sonrisa?" Sonríe. Parece una acción simple, ¿verdad? Pero en realidad, cuando sonríes, ocurre algo mágico en tu interior. No solo lograrás sentirte más alegre y confiado, sino que, como un espejo, reflejarás esa alegría y confianza a las personas que te rodean. Es como si se encendiera una pequeña luz que ilumina la oscuridad.

Así hay un sinfín de anécdotas y pasajes de su vida con referencias siempre a su lado solidario hacia los demás aun estando enfermo. Mención aparte merece la otra hija de Cruz, Joana, enfermera y a la que cuida cuando llega de esas guardias de hasta 24 horas para que duerma y descanse. "Desconecto hasta el teléfono para que nada la moleste. La cuido".