Morales ve "muy difícil" evitar la ruptura en NC-BC: "Es un fracaso de todos"

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha afirmado este martes que resulta "muy difícil" evitar la ruptura política en NC-BC, derivada de las tensiones entre el sector alineado con la ejecutiva regional y el bloque de los alcaldes.

"Es un fracaso de todos"

En declaraciones realizadas durante una entrevista en 'Canarias Radio La Autonómica', recogida por Europa Press, Morales señaló: "Es un fracaso de todos, yo creo que es un fracaso de todos. Siempre los que lideran la organización son los que tienen la mayor responsabilidad para afrontar situaciones, los que tienen la respuesta, pero yo no quiero culpabilizar de manera directa a nadie. Es un fracaso de todos los que hemos intentado que eso no se produzca".

A pesar de su diagnóstico, Morales ha indicado que seguirá intentando mediar en el conflicto. "Voy a seguir haciendo lo posible" y tratará de jugar un papel conciliador entre las dos facciones, dado su doble vínculo con la organización como impulsor de Roque Aguayro en el municipio de Agüimes y presidente del Cabildo bajo las siglas de NC-BC.

Sin visos de solución

No obstante, el presidente reconoció que las posibilidades de reconciliación son limitadas. "Si tuviera que apostar apostaría porque esto no tiene viso de solución, con lo cual me parece una enorme irresponsabilidad porque debilita a un segmento de la población, un nacionalismo progresista necesario para esta tierra", expresó.

Impacto limitado en la gobernabilidad del Cabildo

A pesar de las tensiones internas, Morales aseguró que la gobernabilidad del Cabildo y el pacto de gobierno con el PSOE no se verán afectados. "Nosotros tenemos además las dos partes, lo entienden así perfectamente, que hay que respetar los pactos, los acuerdos, el compromiso con la ciudadanía que nos ha votado y nada más. No tengo ningún problema", concluyó.