Las mil cestas de Navidad de Santa Lucía acaban con una denuncia en el Tribunal de Cuentas

¿Por qué el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana regaló un millar de lotes de Navidad a sus empleados si ese gasto está prohibido por sentencias del Tribunal de Cuentas? ¿Y quién suministró finalmente esas cestas si el concurso para la adjudicación del contrato quedó desierto? Estas son dos de las muchas interrogantes que se incluyen en una denuncia contra el alcalde, Francisco García, y los responsables de autorizar un gasto de 37.450 euros para ese fin, una cifra que los demandantes tampoco conocen con certeza porque no tienen constancia de ningún expediente de contrato o adjudicación directa.

En un escrito al Tribunal de Cuentas, el portavoz del grupo PP-AV, Juan José Ramos, pone en conocimiento estos hechos «en orden a exigir la responsabilidad contable» que pudiera derivarse contra Francisco García, «en su condición de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, y/o contra cualquier otra autoridad y/o empleado público cuya responsabilidad pudiera establecerse, previa su instrucción y enjuiciamiento a través del procedimiento de reintegro por alcance que corresponda».

En la denuncia también se advierte de una eventual causa penal, pues el demandante sostiene que «sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad contable que pudiera derivarse de estos hechos (artículo 49.3 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas), también cabría calificarlos como un presunto delito de malversación (artículo 432 y siguientes del Código Penal) al destinar fondos públicos para fines no amparados por la normativa, sin causa válida ni finalidad pública, en concurso con un delito de prevaricación (artículo 404)».

Aparte de esa reclamación de responsabilidad contable, que supondría que la persona que autorizó el gasto tendría que restituirlo de su propio bolsillo, el portavoz del PP-AV relata que el gobierno municipal aprobó el pasado 28 de noviembre un expediente para la adjudicación de un contrato, denominado Suministro y entrega de lotes de Navidad 2024, mediante tramitación ordinaria y procedimiento abierto simplificado abreviado y no sujeto a regulación armonizada.

Imagen de las cajas incluida el el escrito de denuncia ante el Tribunal de Cuentas / LP/DLP

En los pliegos, como objeto del contrato, se especificó que «consiste en la necesidad de este Ayuntamiento de contratar a una empresa que se encargue del suministro y entrega de mil lotes o ‘cestas’ con productos de Navidad para el personal del Ayuntamiento».

Tras distintos avatares, el 17 de noviembre se dictó una resolución que en su punto primero acordó «excluir de la licitación» a la empresa Cenvesu por haber renunciado al encargo a través de un escrito presentado el día anterior. «Y en consecuencia», añade esa resolución, «declarar desierta la licitación del contrato mencionado ante la ausencia de otras ofertas válidas presentadas, a tenor de las actas de las Mesas de Contratación celebradas y actos administrativos dictadas a este respecto».

«A pesar de que la licitación en cuestión fue declarada desierta, este suministro fue finalmente adquirido por cauces desconocidos para esta parte», resalta el denuncia ante el Tribunal de Cuentas, que subraya que se ignora «las razones, el procedimiento seguido y la identidad del contratista”.

Según el concejal opositor, este hecho «se descubrió el mismo día 23 de diciembre a través de un correo electrónico dirigido por el propio alcalde a todos los Jefes de Servicio», en el que se les convocó para que esa misma jornada acudieran a las 13:15 horas a un salón de actos de las Oficinas Municipales para que cada uno de ellos retirara las cajas del personal a su cargo.

A su juicio, también es «grave» que no consta recibo de entrega alguno, por lo que se desconoce el destino y la identidad de las personas que recibieron esa caja sufragada con fondos públicos, «que no necesariamente tenían que haber sido personal municipal».

Sentencia del Tribunal

El escrito de denuncia recuerda en primer lugar el pronunciamiento del propio Tribunal de Cuentas «en cuanto al carácter no ajustado a derecho de las actuaciones de una administración pública que tienen por objeto destinar fondos públicos para abonar lotes o cestas de navidad a favor de los empleados públicos de esa misma administración pública». Así, apunta que la Sentencia número 7/2023, dictada en un procedimiento de reintegro por alcance, se abordó «un caso en el que el alcalde de un municipio fue considerado responsable contable por la compra y entrega de lotes de Navidad a empleados municipales, cargos políticos y otros colectivos».

El Tribunal de Cuentas, según el escrito, «determinó que esta acción constituía una liberalidad no amparada por ninguna norma, lo que generó un daño económico al Ayuntamiento». Entre otros argumentos, añade el demandante, la sentencia señaló que la adquisición de los lotes navideños no tenía una causa válida ni perseguía una finalidad pública, lo que la convertía en un gasto arbitrario y contrario a la normativa. Igualmente, la entrega de las cestas no cumplía con los requisitos establecidos en la legislación aplicable para ser considerada una Condición Más Beneficiosa (CMB) o una subvención.

La sentencia del Tribunal de Cuentas también recalca, según Juan José Ramos, que «la entrega de lotes de Navidad no está amparada por ninguna ley ni normativa y no se puede justificar simplemente como un reconocimiento al esfuerzo realizado por los empleados». E insiste en que «el hecho de que regalar cestas de Navidad sea una costumbre o práctica habitual en un municipio no la convierte en una acción legal, ni exime al gestor de los fondos municipales del deber de garantizar la integridad de los mismos».

El gobierno defiende «el detalle» a los empleados El gobierno municipal de Santa Lucía achacó la denuncia ante el Tribunal de Cuentas a que el grupo PP-AV «ha decidido en este mandato hacer una oposición jurídica, no política, con el objetivo de hacer ruido mediático», pues también ha presentado otras demandas en Juzgados o en la Fiscalía. «Esto no es nuevo para nosotros», señalaron fuentes del grupo gobernante encabezado por NC, que defendieron la entrega de la cesta navideña y consideraron que es «un detalle» a los trabajadores públicos. En contra de lo que sostiene el denunciante, las mismas fuentes aseguraron que el procedimiento para adquirir esas mil cajas fue «transparente, ajustado a la normativa» y visible en el Portal de Contratación del Ayuntamiento», aunque sí reconocieron que la empresa adjudicataria renunció al no poder entregar los productos en la fecha estipulada. También afirmaron que se trata de cesta «muy modesta», pues el valor de cada caja ha rondado los 30 euros y se repartieron no solo entre los funcionarios, sino también entre el personal laboral, el de los convenios y las empresas públicas. «No se ha incurrido en ningún comportamiento reprochable y, de hecho, los miembros del partido denunciante también vinieron a recoger su cesta», apuntaron.

