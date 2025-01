Onalia Bueno: «La tasa turística permite a los municipios dejar de mendigar»

Este año 2025 habrá una tasa turística en Mogán y se aprobó en medio de una gran polémica por el rechazo de la patronal hotelera, el Gobierno autónomo, el Cabildo, otros ayuntamientos y la mayoría de las fuerzas políticas. ¿En qué consiste ese tributo municipal y por qué ha decidido aplicarlo de forma unilateral en Mogán, sin esperar a las propuestas para implantarlo en toda Canarias?

En primer lugar vemos que el Gobierno de Canarias, como ya ha manifestado, no quiere ese impuesto turístico para el Archipiélago, siendo una potencia mundial. Eso nos ayudaría muchísimo si se aplica, por ejemplo, el modelo de Cataluña. Cuando se implantó allí ese impuesto, el Gobierno catalán negoció con los ayuntamientos que el 50% de lo recaudado iba para los municipios turísticos. Canarias ha desechado esa propuesta, pero hemos sido valientes y pioneros a la vista de las necesidades que tenemos, al menos en Mogán, donde el turismo genera unas obligaciones en servicios públicos e infraestructuras que no lo pueden seguir sufragando únicamente los residentes. Los visitantes ya tienen asumido, porque hay más de 150 países en el mundo que aplican una tasa, que deben colaborar. De eso se trata, de una colaboración del turista con el municipio para que pueda mantener esos servicios públicos. A Mogán le ha tocado llevar a cabo esta experiencia piloto en Canarias, pero ya hay ayuntamientos que nos han solicitado información y están a la espera de ver en qué acaba todo esto para ir a remolque. Tras un periodo de exposición de 30 días, y una vez se resuelvan las alegaciones, se implantará la tasa. Ya le hemos manifestado a los empresas cuál va a ser nuestra hoja de ruta y se aplicará a viviendas vacacionales, hoteles y apartamentos.

¿Cómo se aplicará?

A nivel semestral y por autoliquidación. Habrá una aplicación a través de la empresa de tributos Gestiona y tendrán que hacerlo, como pasa en todas partes del mundo. Una tasa es distinta a un impuesto, pues la tasa tiene un carácter finalista. En un impuesto el Gobierno pone la cantidad que quiera y se paga, mientras que la tasa se hace a través de una operación matemática sobre el déficit para saber cuánto le imputas al turista. Se calcula en base a unos servicios y al déficit que nos generan los visitantes. Eso salió 0,15 euros por noche, si bien es cierto que es la puerta que nos da la entrada para aumentarla en el año 2026.

¿Qué supone esa tasa para un municipio como Mogán?

Lo poco que aporta el turista, aunque lo aumentemos en un futuro, sigue siendo algo mínimo en comparación con otros destinos, como Roma, que son 10 euros por noche. Pero la suma de ese poquito dinero de las personas que se hospeden en Mogán permitirá que el municipio genere muchos ingresos con carácter finalista. Significa que ese dinero recaudado va a ir para las zonas turísticas, para aquello que los empresarios siempre nos dicen, y con razón, que debemos tener las zonas públicas en condiciones. Por ejemplo, que las calles tengan buenas aceras y barandillas, mejor alumbrado y más seguridad. Siendo con carácter finalista, donde lo recaudado va a dedicarse a las zonas turísticas, pues es de justicia y lo que nos da de comer, no entiendo que lo rechacen los que también se van beneficiar.

¿A qué achaca las protestas de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) cuando las patronales del sector han aceptado esa tasa en otros lugares, incluso aplaudido?

No hay doble imposición, como dice la FEHT. El hecho imponible no tiene nada que ver con lo que argumentan sus dirigentes. Por eso he manifestado que me parece una mezquindad por parte de los empresarios que han anunciado que van a recurrir a los tribunales. Muchos de los socios de la FEHT, en concreto ocho de ellos, tienen hoteles en otros destinos del mundo donde sí se cobra la tasa o un impuesto y solo se quejan aquí.

En ciudades y destinos turísticos de Europa y de todo el mundo es habitual encontrar un impuesto a los visitantes por pernoctar o para compensar los impactos medioambientales. ¿Por qué cree que en Canarias ha sido siempre tan complicado siendo un destino turístico de primer orden?

No lo sé, no se entiende, pues somos una potencia mundial y presumimos ahora de que vamos a batir el récord con 18 millones de turistas. En la legislatura pasada ya se debatió esto en la Asociación de Municipios Turísticos. Cuando Ángel Víctor Torres y Román Rodríguez dijeron que la querían imponer, nunca se habló del carácter finalista y nosotros dijimos que sí debía tener esa condición. Que el Gobierno canario recaude, pero que se acuerde de que una buena parte de lo que se consiga por el IGIC debe venir a las zonas turísticas porque hay que reconocer que algunas de ellas necesitan una inyección económica para ponerse al día. Y no solo con los tributos que recaudamos los ayuntamientos o los que nos vienen de otras administraciones, pues no son suficientes. Necesitamos un plan de choque y podría sufragarse perfectamente si el Gobierno de Canarias activara el impuesto turístico y una parte de esa recaudación viniera a los municipios. Son las organizaciones de empresarios y las otras administraciones las que nos reclaman, y pienso que con buen criterio, que tengamos las zonas turísticas en buenas condiciones, al igual que los turoperadores. Es lógico porque es lo que nos da de comer, pero con el presupuesto único de los ayuntamientos eso es inviable.

¿Qué se necesitaría?

Estamos hablando de zonas que tienen más de 50 años, hay que levantar aceras para volver a canalizarlo todo y eso cuesta dinero. Nosotros tenemos que copiar la figura catalana, donde se pactó una Ley de Fomento del Turismo con ese impuesto, del que el 50% va a ir destinado a los municipios turísticos. O lo que va a hacer ahora mismo Galicia, que es aprobar el impuesto y cederlo a los ayuntamientos que deseen acogerse. Solo pone la condición de que el 80% de lo recaudado vaya destinado a la mejora de infraestructuras, los servicios y la promoción turística. ¿Por qué no lo hacemos en Canarias? Nos ayudaríamos todos, en vez de estar mendigando. Hace casi tres décadas, cuando teníamos cuatro diputados nacionalistas en Madrid, hubo un Plan de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de España, pero ese dinero ya dejó de venir hace muchos años y los ayuntamientos, con los mismos recursos, muchas veces tenemos que quitarles esos fondos públicos a los residentes para usarlos en las zonas turísticas.

¿Teme que ese impuesto municipal reduzca el número de visitantes en Mogán?

Rotundamente, no. En ninguna parte del mundo donde se ha implantado esa tasa se ha demostrado jamás que deje de recibir turistas. Me han hecho gracia que un dirigente de la FEHT haya dicho que hay mucha competencia de sol y playa en otras partes del mundo. ¡Perdone! En Europa somos el único destino en invierno que garantiza esta temperatura. Los europeos no se van a ir a América a tomar el sol, esos son los estadounidenses. Si estamos diciendo que este año ha sido brutal en llegada de turistas y el 2025 también, hay que ser consecuentes.

Si no tuviera ese efecto negativo, ¿servirá la experiencia de Mogán para convencer a los que se oponen?

Seguramente. Otros están esperando a ver el camino que recorre Mogán para después copiarlo. Si yo no hubiese tenido esta iniciativa, haría lo mismo, sería cauta para ver que hace ese municipio para después copiarlo. Es cuestión de valentía.

La patronal hotelera anuncia acciones judiciales contra el Ayuntamiento y usted les ha retado a verse en los tribunales. ¿Tan claro tiene que la ley está de su parte?

Sí. Lo hemos estudiado con nuestros técnicos. Hay asociados de la FEHT que ya han pleiteado en los tribunales con el Ayuntamiento de Mogán por determinadas actuaciones y las han perdido. Ya decidirán los jueces, pero jurídicamente tenemos bien armada esa tasa.

Desde la 'Operación Góndola' ha tenido que pisar los juzgados en muchas ocasiones y recientemente se ha archivado la última causa que tenía pendiente. Ahora que está abierto el debate sobre la imparcialidad de algunos jueces o fiscales y el uso de los tribunales por motivos políticos, ¿se considera una perseguida?

Pero no por los tribunales. Perseguida por Nueva Canarias. El caso Góndola nació por denuncias de los actuales dirigentes de NC de Mogán, con el beneplácito de sus superiores. ¿Qué ha supuesto eso? Lo que no han ganado en las elecciones quieren lograrlo en los tribunales para la inhabilitación de esta que le habla. No lo han podido conseguir, sino que esta alcaldesa sea la más votada de toda Canarias. Al final, la gente de mi municipio ha aplaudido el trabajo que se ha hecho a pesar de las imputaciones a lo largo de mi vida política. Ese trato contra mí ha sido castigado por la población.

También hay quien opina que los jueces han sido benevolentes con usted al ir archivando denuncia tras denuncia.

Eso es lo que dicen los rivales políticos y algún medio de comunicación digital pagado por ellos. La justicia es la justicia.

En la crisis de Nueva Canarias la han acusado de ser una de las impulsoras de la división interna para llevar a los alcaldes independientes a Coalición Canaria. ¿Qué hay de cierto?

Eso es falso. Lo único que ha hecho esta alcaldesa desde hace un año y pico es manifestar la fragilidad de ir por separado y la necesidad de la unidad. Sobre todo por lo que se ha visto y se sigue viendo en la política nacional. Hay que volver a cuando el nacionalismo estaba unido, pues todos los avances para Canarias se consiguieron cuando había cuatro diputados en el Congreso. Siempre nos estamos quejando, mirando para Cataluña y el País Vasco. ¿En qué estamos fallando? En el divide y vencerás. Tenemos que volver a ser fuertes y esa fuerza nace de la unión. No hay ninguna fórmula que acredite lo contrario. Ahora, con una generación nueva, con liderazgos nuevos de personas que no tenemos mochilas cargadas, ni egos personales que nos impidan unirnos, yo entiendo que deberíamos confluir, pero cada uno a su paso. Estamos hablando de 2027 y cada uno debe arreglar las cosas internas que tiene en su casa, pero debería ser así. Esa confluencia debe darse para que Canarias sea más fuerte, con liderazgos fuertes.

¿Cabe en el escenario político de Gran Canaria un partido de grupos municipales independientes al margen de las formaciones clásicas? Se asegura que ustedes ya tienen registradas unas nuevas siglas.

Ha salido el compañero Teodoro Sosa y he salido yo. Cada uno está trabajando en su círculo más próximo y ese trabajo tiene que confluir en una sola marca. Eso es lo que entiendo yo, porque si no seremos muchos más partidos compitiendo. El fin es que seamos todos una alternativa con fuerza.

Lo que parece claro es que políticamente ya se le ha quedado pequeño el Ayuntamiento de Mogán. ¿Aspira a encabezar la candidatura al Cabildo o al Parlamento autónomo en 2027, ya sea con CC o con esos alcaldes independientes?

Lo que hemos dicho es que desde Mogán le vamos a dar el apoyo a Teodoro Sosa para que sea presidente del Cabildo de Gran Canaria. Y referente a mi persona, no sé que voy a hacer, no lo sé. Mogán todavía tiene muchas cosas por hacer, pero sí es cierto que desde Mogán hemos liderado determinadas cosas para beneficiar a las Islas y a Gran Canaria. Desde este rinconcito del sur intentaremos seguir apostando por una Canarias mejor. Y la gestión y el liderazgo que está llevando mi partido en Mogán se quiere implementar en determinados municipios, entre ellos en Las Palmas de Gran Canaria. Ese movimiento quiere llegar hasta la ciudad para cambiar las cosas y ya se ha creado un equipo humano potente para dar el paso. La idea es un grupo municipal independiente, un Juntos por Mogán en otras partes de Gran Canaria, generando ilusión y poniendo toda la carne en el asador en la capital.

