El dulce mazapán de Nora en Tunte

En su haber atesora una de las recetas más elaboradas en el casco de San Bartolomé de Tirajana en Navidad: la del mazapán con almendra tirajanera. Nora Santana Suárez es una de las tantas vecinas del pueblo que cada año conserva la tradición de cocinar este postre en estas fecha. Y aclara: es solo de Tunte.

Nora Santana Suárez compra turrones navideños en el supermercado, pero reconoce que en casa «apenas se gastan». Y no es para menos porque las manos de esta vecina de Tunte son capaces de crear dulces navideños mucho más sanos, más ricos, con productos de la tierra y además más exclusivos, porque cuando llegan estas fechas elabora los mazapanes típicos de la capital de San Bartolomé de Tirajana. «Son de aquí de Tunte, ni se hacen en Fataga ni en Santa Lucía de Tirajana, son de Tunte, de Tunte», aclara. Como ella, dice, «el 99% del pueblo de Tunte» elabora estos dulces en Navidad.

A sus 71 años, Nora se empeña por mantener la tradición de la elaboración de mazapanes que en Tunte se remonta a varias generaciones. De hecho, en su familia este dulce no ha faltado en la mesa de Navidad en al menos los últimos 130 años. «Mi abuela hacía los mazapanes y yo, cuando era una niña, también los cocinaba con mi madre», recuerda esta vecina que cada año se pone manos a la obra a principios de diciembre, sobre el puente de la Constitución, para aprovechar los festivos para que sus familiares le echen una mano. «Es que esto lleva mucho trabajo», afirma esta vecina.

En su memoria guarda recuerdos de cuando antaño los dueños de las fincas recolectaban los almendreros y luego trabajadoras como ella iban espigar y cómo después, para hacer el dulce, molían a mano la almendra con ayuda de una máquina anclada a una mesa y de una manivela.

Receta

La receta del mazapán, relata, solo incluye tres ingredientes: almendra, azúcar y ralladura de limón. «Y nada más». Y aunque reconoce que es trabajosa, también es bien sencilla. «Se descascara la almendra, se parte, se pone en agua hirviendo para facilitar que se desprenda la piel, se lava y se pone a secar, pero no mucho porque si no el dulce saldrá seco», explica sentada en el comedor de su vivienda, «luego se muele junto a la ralladura de limón, se incorpora el azúcar y se vuelve a moler para que se junten los ingredientes, se le da forma a la masa y luego se mete en el horno».

En la hornada de este año Nora hizo 19 mazapanes de en torno al medio kilo de peso, aunque reconoce que tres no sobrevivieron porque se quemaron. «Que sea de medio kilo es perfecto porque así el mazapán se queda bien cocinado por dentro», matiza.

Ahora Nora utiliza el horno de su cocina, pero años atrás, recuerda, bajaba hasta el casco de Santa Lucía para guisar los mazapanes en un horno de leña. Al igual, la almendra la cogía directamente en el campo, en la zona de Las Lagunas, aunque ahora la compra en paquetes en el supermercado; eso sí, la almendra de Santa Lucía es prioridad, aunque también adquiere producto de otras zonas del país porque ya en Tirajana hay pocas almendras.

Para esta vecina de Tunte continuar elaborando estos dulces en Navidad supone mantener viva una tradición que se muestra convencida de que no se va a perder. Y no solo porque ese amor por el mazapán de Tunte lo ha transmitido a sus hijos y a sus nietos, sino porque la mayoría de los residentes en el pueblo cocinan este postre en estas fechas. «Aquí hacemos mazapanes la mayoría, así que elaborar mazapán de forma artesanal es una tradición que no se va a perder tan fácil», señala. «Es muy importante que esta receta se siga manteniendo, por eso le dijo a mi hija que no pierda esta costumbre, y ella lo continúa». Al igual que continúa también con las recetas de mantecado, las galletas de mantequilla y el tradicional licor de guindilla típico de este pueblo de las medianías de San Bartolomé de Tirajana.

Nora presume orgullosa de sus mazapanes, galletas y mantecados, aunque solo le queda una pena. ¿Es golosa? «Demasiado, y tengo azúcar», dice con una mezcla de humor y lástima, «pero yo no voy a cambiar el azúcar por la stevia; yo si me como un dulce, me lo como de verdad».

