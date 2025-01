Largas colas y esperas de hasta 25 minutos para coger un taxi en Mogán

Esperas de entre 20 y 25 minutos para poder coger un taxi en Mogán. La fuerte densidad del tráfico en varios puntos del municipio ocasionada por la alta ocupación turística y los desplazamientos hasta las zonas comerciales para realizar las compras navideñas, sumado al tránsito habitual de los vehículos de trabajadores y los proveedores, está provocando la generación de largas colas de personas en varias paradas. Algunos usuarios elevan el tiempo de espera hasta los 40 minutos, pero el colapso, que se produce en horas puntas y puede prolongarse durante varias horas, sobre todo por la tarde, no responde a una falta de taxis, sino a los atascos que dejan a estos profesionales bloqueados en la carretera y tardan más tiempo en llegar a las paradas, según afirma Aythamy Medina, presidente de la cooperativa de taxis, quien pide al Consistorio más regulación del tráfico por parte de la Policía Local. El Ayuntamiento, por su parte, ya plantea aumentar la duración de los semáforos para los vehículos para dar una mayor fluidez a la circulación.

Imagen de decenas de turistas esperando un taxi en una de las paradas situadas en la avenida Tomás Roca Bosch de Puerto Rico, esta semana. / LP/DLP

En las últimas semanas las colas han sido fácilmente detectables en las paradas de taxi situadas en la avenida Tomás Roca Bosch de Puerto Rico, en el entorno de los tres centros comerciales; en la parada de la Explanada del Castillete de Playa de Mogán; y en las ubicadas en Amadores y Arguineguín.

«En Puerto Rico hay varios semáforos en zonas clave, mucha gente pulsa el botón pero luego sigue andando por la acera a pesar de que ha frenado a los coches, y en muchas ocasiones no hay policías que regulen el tráfico», señala Aythamy Medina, «y los taxis, como todos los coches, también sufren la caravana».

La misma situación se produce en la calle Viera y Clavijo, la principal arteria que atraviesa Arguineguín. Allí, el presidente de los taxistas vincula la peatonalización de la calle Miguel Marrero Rodríguez, paralela a la playa de Las Marañuelas, con el aumento del tráfico en la vía principal. «Antes la calle baja era una vía de escape, pero con el cierre todo el tráfico va por la carretera principal, donde también hay semáforos que reducen la fluidez de la circulación», añade.

La cooperativa pide más policías para regular el tráfico y el Ayuntamiento planea ampliar el tiempo del semáforo para coches

Medina señala que si bien esta situación es más o menos habitual, no es un problema de falta de taxis, pues en el municipio operan 183 licencias con una media de 160 trabajando de forma simultánea -la diferencia resulta, apunta, de aquellos propietarios que trabajan solos, sin empleados, y que paran el vehículo después de finalizar su jornada laboral-. Además, afirma, influye la meteorología. «Si hay sol, los turistas van a la playa, pero si está nublado se van de excursión y eso carga la carretera con más vehículos», afirma. A ello se suma la amplia oferta comercial disponible en Puerto Rico, que atrae a miles de personas hasta la zona para realizar sus compras navideñas.

¿Hay solución? A juicio del taxista, sí. Y pasaría por implementar el número de policías locales dedicados a regular el tráfico -aunque el Ayuntamiento ya ha puesto agentes en Tomás Roca Bosch que ha permitido agilizar la circulación-, así como que el Consistorio estipule turnos obligatorios para la prestación de este servicio público.

Solución municipal

El Ayuntamiento, si bien reconoce la existencia de este problema, también apunta a una posible solución: revisará la duración del tiempo que los semáforos tienen para los vehículos y para los peatones. Así, en el caso de la zona más crítica, la avenida Tomás Roca Bosch de Puerto Rico, donde actualmente el semáforo tiene una duración de poco más de un minuto para el tránsito de coches y 15 segundos para los peatones, la Corporación plantea aumentar el tiempo para los vehículos hasta los tres minutos para darle una mayor fluidez al tráfico, según explica Víctor Gutiérrez, concejal de Transporte del Consistorio moganero, quien sostiene que aunque hay pocos policías disponibles, se está priorizando la regulación del tráfico en la zona.

Decenas de turistas esperan un taxi en la parada situada en la Explanada del Castillete de Playa de Mogán, esta semana. / LP/DLP

En este escenario, la dirección del Centro Comercial de Puerto Rico propuso hace dos años reducir la rotonda que se encuentra en la confluencia entre la avenida Tomás Roca Bosch y la calle La Gomera para que los taxistas no tengan que hacer colas para dar la vuelta hacia la parada -próxima al edificio comercial-, una propuesta que aún no ha sido atendida por la Corporación. «Si queremos que los turistas se lleven una buena imagen del destino turístico, no podemos dejarlos esperando un taxi de pie durante una hora», señalan fuentes del centro, «no consideramos que existan culpables pero sí que tenemos que buscar una solución que pasa por reducir los tiempos de espera; en temporada alta existen clientes mayores o con problemas de movilidad que deben permanecer de pie».

Ante esta situación, que no es nueva, el Ayuntamiento de Mogán presentó en marzo de 2023 el Plan Estratégico de Mogán 2023-2033, un documento que incluye el futuro soterramiento de un kilómetro y medio de Tomás Roca Bosch entre la rotonda del centro comercial Mogán Mall y la entrada a la urbanización desde laGC-500. Así, en la superficie quedará un bulevar con áreas infantiles, zonas de descanso y máquinas biosaludables. «Es una obra necesaria porque Puerto Rico necesita un respiro», sostuvo entonces la alcaldesa, Onalia Bueno. n