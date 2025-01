«El gran reto del nuevo Plan de Modernización de Maspalomas es el uso mixto residencial-turístico»

El pleno ha aprobado la firma del convenio para que el Gobierno canario redacte el nuevo Plan de Modernización de Maspalomas. ¿Cuáles serán las líneas estratégicas del documento?

Por un lado, el nuevo documento permitirá la compatibilidad de usos en las parcelas comerciales. Eso significa que una parcela que ahora es comercial podría tener asociada un espacio alojativo, sociosanitario o deportivo. Así tenemos un amplio abanico de posibilidades para que, si viene un inversor, no tengamos que cambiar el Plan General para adaptarlo a sus propuestas y eso hace más atractivo invertir en renovar lo existente o en compatibilizar usos. Por otro lado, el gran cambio será la especialización del uso de las parcelas para que aquellas que son alojativas y se explotan turísticamente especializar su uso a turístico, mientras que aquellas parcelas donde los complejos se han dado de baja de la explotación turística y haya personas residiendo queden con un uso mixto turístico y residencial, y eso va a ser uno de los grandes retos que va a tener este Plan de Modernización de Maspalomas. Para ello contaremos con un equipo de Gesplan, pero además el Ayuntamiento tendrá un equipo externo que asesorará a esos técnicos. Por último, queremos abrir la posibilidad de que los espacios libres de las parcelas puedan tener otros usos para tener una ciudad más verde, por lo que planteamos el aumento de la edificabilidad a cambio de que los propietarios cedan los espacios que no usan a la Administración para hacerlos públicos. El PMM será una herramienta de negociación público-privada.

Alejandro Marichal, primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana. / Andrés Cruz

Con las parcelas mixtas puede tener enfrente la oposición del sector turístico. Y ya en 2015 la Justicia tumbó el anterior PMM. ¿Ve riesgo de impugnación?

En 2023 batimos récord turístico; nunca antes habíamos recibido tantas personas a pesar de que hay personas residiendo en zonas turísticas, por tanto el argumento de que la residencialización va en contra del turismo es falso; eso es matemático, no es una opinión. Hablamos de consolidar lo existente, no de residencializar lo que ahora es turístico. Además, no solo queremos tramitarlo así para darle seguridad a las más de 16.000 personas que viven en zonas turísticas, sino porque estamos convencidos de que ese es el modelo si queremos darle identidad a Maspalomas Costa Canaria y que no sea un destino más. Queremos un modelo europeo donde convivan turistas y residentes, no el de un país en vías de desarrollo. Por todo esto, confío en que las bondades de renovación que tiene el plan sean bien vistas por los empresarios y, si no es así, que lo impugnen y nos vemos en los tribunales.

El PMM plantea el uso comercial con el alojativo. ¿Qué capacidad tiene Maspalomas para seguir creciendo? ¿Tiene un cálculo de cuántas camas más son posible?

No existe un cálculo y puede que el PMM deba hacer ese diagnóstico para analizar la posibilidad de crecimiento del cambio de comercial más alojativo. Pero el mejor estudio que hay es el mercado y si existen inversores que están dispuestos a cambiar un comercial para combinarlo con uso alojativo es porque hay demanda. Y hablo solo en las parcelas urbanas existentes, porque a día de hoy el Ayuntamiento no contempla reclasificar nuevo suelo para construir más; tenemos que rehabilitar lo existente y permitir el desarrollo de lo urbano que se ha quedado a medias, que es Meloneras 2A y 2B. Ese tiene que ser el desarrollo turístico de San Bartolomé de Tirajana.

¿Cuántos millones de euros esperan por ese PMM para ser invertidos?

Es muy difícil de calcular, pero la redacción del PMM abre la posibilidad a que se acerquen inversores y que nosotros en el documento podamos contemplar urbanísticamente lo que ellos plantean. Hasta ahora solo nos han llegado inversores buscando suelo, pero de forma aislada y no sabemos cuánto se iban a gastar.

Renovación comercial. Metro, Anexo II, Plaza...¿en qué punto están?

Sobre Metro, la previsión es que durante este primer trimestre de 2025 resolvamos los recursos interpuestos en vía administrativa para que sea firme la declaración de la ruina económica, luego se darán seis meses a los propietarios para demoler y si no lo hará el Ayuntamiento subsidiariamente. Sobre Anexo II, tenemos que someter a evaluación ambiental el proyecto presentado por los propietarios y si es favorable podríamos otorgar la licencia. Y sobre Plaza y Kasbah hablamos con los propietarios de plantear una modificación puntual de planeamiento para esa zona para cambiar el modelo del ocio nocturno en San Bartolomé de Tirajana, y eso significa quizá menos locales pero más grandes. Pero eso aún está muy verde.

El Siam Park espera por su PMM de El Veril. ¿Qué novedades le traslada el Gobierno y la familia Kiessling?

El PMM sigue en redacción en el Gobierno canario para sacar el borrador en unos meses y la familia Kiessling sigue interesada en desarrollar el proyecto.

Cuando Puertos Canarios anunció que no daría la concesión del muelle de Santa Águeda a Ceisa, usted dijo que el Ayuntamiento modificaría de oficio el Plan General para adaptarlo el planeamiento insular y posibilitar el desarrollo turístico de El Pajar. ¿En qué punto está este asunto?

Cuando modifiquemos el Plan General tendremos que adaptarnos al Plan Insular de Ordenación, pero a día de hoy no contemplamos en este mandato ni siquiera iniciar los trámites para aprobar un nuevo plan general.

Su concejalía ha hecho varias modificaciones de planeamiento para liberar suelo y permitir la construcción de más de 1.500 viviendas. ¿Cuándo serán realidad?

En este mandato veremos que en algunas de las parcelas públicas municipales se iniciará la construcción de vivienda. Vamos a firmar la adenda al traspaso de 35 millones de euros a Visocan para empezar a redactar los proyectos y comenzar a construir. Pero es casi imposible que las entreguemos en esta legislatura. Por otro lado, hemos aprobado un millón de euros para ayudas al alquiler y en breve arrancamos con las obras de rehabilitación de las urbanizaciones de El Pajar y el Grupo Ifa.

Mogán ha constituido el derecho de superficie para construir casas. ¿Se lo plantea San Bartolomé de Tirajana?

Es una de las opciones que tenemos, pero el Ayuntamiento tiene dinero y esa no es nuestra figura prioritaria.

Tasa turística en Mogán, ¿aplicable en Maspalomas?

No la compartimos porque nosotros no tenemos un problema de financiación; nuestro problema es el techo de gasto y en el banco ya tenemos más de 230 millones de euros. n

