La avería de dos camiones deja miles de kilos de basura en la calle en San Bartolomé de Tirajana

La avería de los dos camiones de los que dispone la empresa que recoge el papel y cartón y los envases de plástico en San Bartolomé de Tirajana ha provocado que miles y miles de kilos de basura se hayan acumulado en el exterior de los contenedores de las calles de la zona residencial y turística del municipio durante 15 sin haber sido retirados, una situación que ha llevado al Consistorio a exigir a la compañía que alquile un nuevo vehículo para atajar esta circunstancia, según explicó ayer el edil de Limpieza, Ruymán Cardoso, que recuerda además que la prestataria del servicio opera en precario desde que el 2019 caducase el contrato para la recogida selectiva de papel, cartón y plásticos. «Estos episodios llevan sucediendo años, pero ahora se ha agravado», añade. La oposición ha cargado contra el gobierno local por la acumulación de residuos, con mayor incidencia aún tras el Día de Reyes.

Cardoso aclaró este martes que desde que llegó al gobierno local su concejalía puso en marcha la licitación del nuevo servicio y que sacar adelante los pliegos ha llevado al Consistorio más de un año, y sugiere que desde que el nuevo contrato ha salido a concurso «ha coincidido» que la empresa que presta el servicio en precario desde hace cinco años ha reducido aún más el servicio. Señala que, si los plazos se cumplen, para principios de marzo estará adjudicado el nuevo contrato, que va a suponer más personal, más maquinaria y se cambiarán todos los contenedores. «Hemos hecho los deberes», afirma.

Tras dos semanas sin que se haya retirado el papel y el cartón, y coincidiendo además con la época navideña, los contenedores están a rebosar. De ahí que la compañía haya alquilado un camión para retirar esos residuos mientras concluye la reparación de los dos camiones con los que presta el servicio. «Pero ese vehículo tiene otro sistema de carga distinto en la parte trasera y lo único que permite es recoger lo que se encuentra acumulado en el exterior de los contenedores, lo que ocasiona que al día siguiente estén igual de rebosados porque los depósitos siguen llenos y no se ataca el problema», explica Cardoso. «Según la empresa, con suerte esta semana puede sacar un camión del taller y empieza a vaciar los contenedores», añade.

Limpieza prevé tener adjudicado el servicio de recogida selectiva de residuos en los próximos dos meses

A la acumulación de basura se suma otro inconveniente: la quema indiscriminada de contenedores. En los últimos dos meses se han producido seis incendios en los que se han visto afectados una veintena de contenedores de recogida selectiva -ya denunciado por el Ayuntamiento-, unos actos vandálicos que merman aún más la capacidad del servicio de recogida.

Cuestionado por la aplicación de una alternativa para mejorar el servicio, Cardoso señala que mientras la empresa no comunique que están en situación de precariedad y preste el servicio mínimo, Limpieza no puede rescatar el servicio y adjudicarlo nuevamente por urgencia.

La imagen que presentan las calles de San Bartolomé de Tirajana han valido a la oposición para cargar contra el gobierno local. En un comunicado, el portavoz de NC, Samuel Henríquez, quien calificó la estampa de «lamentable». «La imagen deja patente la dejación y la falta de gestión del grupo de gobierno», critica. Por su parte, la portavoz socialista, Conchi Narváez, consideró que «no es un tema puntual» y que este «descontrol» puede tener afecciones sanitarias. «Exigimos al gobierno que tome medidas urgentes; Limpieza es un área de CC pero eso no quita responsabilidad al alcalde, que parece mirar hacia otro lado cuando la concejalía no es de su partido», lamentó. A este respecto, el edil Ruymán Cardoso criticó que la caducidad del contrato «viene de atrás; tuvieron cuatro años [en relación al pacto PSOE-NC y Ciudadanos tras la expulsión de CC] pero alegan que no pudieron adjudicarlo por el Covid».