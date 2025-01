José Armengol asume la alcaldía de Santa Brígida con un ojo en los barrios y en el mamotreto

El hasta ahora alcalde de Santa Brígida, José Miguel Bravo de Laguna, se despidió ayer emocionado después de casi 40 años de trayectoria política. «He estado 13 años de diputado nacional, 12 de diputado en el Parlamento de Canarias, 12 de consejero del Cabildo de Gran Canaria -de los cuales cuatro años como presidente- y año y medio como alcalde», recordó, «este es el fin de una etapa política, he llegado a la meta y he tratado de hacerlo con la mayor dignidad posible». «Me voy con plena satisfacción desde el punto de vista personal y políticamente siempre habrá cosas que hubiese podido hacer mejor y habrá gente a la que no le gustó, pero eso es la democracia», añadió. Ahora será un espectador más y vecino de su municipio, y aunque confiesa que no es muy crítico porque, con su trayectoria, comprende las dificultades de la Administración, sí reconoce que «si hay algo que criticar, desde luego que no me callaré». Hoy entrega su acta y dimite como concejal. Se marcha de la política activa, y lo primero que hará será celebrar su 58 aniversario de bodas con María Dolores Cabrera, que fue ayer pero no pudo «ni ir a dar un paseo» por su agenda política.