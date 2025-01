José Armengol: «Nunca temí que los socios de UxGC no respetaran lo pactado»

El líder de Ando Sataute ha recuperado la Alcaldía y confía en que el pacto con el PSOE y UxGC se mantendrá hasta el final. En esta entrevista anuncia sus planes para el ‘mamotreto’ y valora las disputas internas de Nueva Canarias

Ha vuelto a la Alcaldía de Santa Brígida cinco años y medio después de dejarla y da la impresión de que aquí han cambiado pocas cosas, pues ahí sigue el mamotreto como una fea osamenta de hormigón en el centro del pueblo, más otras carencias del municipio. ¿Qué diferencias encuentra desde su primera toma de posesión en 2015 y la de este martes?

La diferencia, a nivel personal, es la experiencia. Cuando llegamos en el año 2015 no teníamos experiencia en lo que es la gestión política de la administración de forma directa. En ese sentido, ha sido un proceso de aprendizaje en que estuve cuatro años en el gobierno, tres de ellos en minoría, luego una etapa en la oposición de otros cuatro años, y en este último año y medio gobernando con una experiencia que ya me da otra visión y perspectiva. Pero sí hay cosas que han cambiado en estos años.

¿Cuáles?

Cuando llegamos en 2015 no se había recuperado la mole y se logró a finales de 2019. Para la corporación que yo presidía fue un éxito. Y ahora hay que afrontar el reto de darle una solución final a ese espacio que tenemos ahí. Hemos decidido llamarlo Gran Canaria Central, como referencia a que somos el punto central de la Isla y para cambiar esa visión negativa en la denominación de la mole [el mamotreto]. Hemos hecho todo un proceso participativo que culminó el noviembre del año pasado y que establece una hoja de ruta y las funciones a cumplir en ese espacio. Y también hubo que adaptar la ficha en cuando a edificación, pues había que corregir unos errores y dicha modificación se llevó a uno de los últimos plenos del año pasado. Ahora estamos culminando el pliego de licitación del concurso de ideas y de la redacción del proyecto. Espero que a lo largo de este mes o el próximo podemos terminarlo y sacarlo a la Plataforma de Contratación del Estado, de forma que para octubre o noviembre podamos hacer la adjudicación de la obra en las distintas fases.

«Es imposible que la obra del ‘Gran Canaria Central’ en el espacio del ‘mamotrero' se acabe en el mandato»

Dar una solución definitiva al mamotreto es algo que se lleva intentado desde hace 20 años. ¿Podrá lograrlo antes de que acabe este mandato?

Ese es el reto del actual grupo de gobierno. Hemos dado los pasos pertinentes, pero obviamente será imposible que esté culminada toda la obra que se defina en ese concurso de ideas. Sería lo ideal y lo deseable, pero creemos que será imposible que esté terminada la totalidad de la obra, aunque sí se van a acometer varias de las fases que sean previstas en el proyecto que salga adjudicado. Evidentemente, lo queremos afrontar por fases y estamos ahora en la estrategia de captación de recursos, pues estamos hablando de una obra que supone una inversión de 17 a 19 millones de euros. De lo que estamos seguros es de que ese Gran Canaria Central va a quedar enfocado, realizándose y quizá con algunas de las fases ya acabadas.

¿Cuáles son las otras urgencias en estos próximos dos años y medio?

Hay una cuestión que nos preocupa y que debemos afrontar con prontitud, que es la organización interna del funcionariado. Los ayuntamientos son las administraciones más próximas a los ciudadanos y es donde se percibe si los programas políticos tienen un impacto o no. Es fundamental para nosotros acometer la organización interna de la administración, que es la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que ya se ha avanzado en su redefinición porque partía de documentos antiguos. También hay un Plan de Ordenación de los Recursos Humanos y estamos culminando una parte del Plan de Estabilización, con lo que mejoraremos la gestión. También hay que incorporar las nuevas tecnologías en los servicios de atención al ciudadano, pues sabemos que hay un bloqueo y un retraso administrativo en determinadas demandas de los vecinos, como trámites, licencias urbanísticas o certificados. Por otro lado, seguimos con nuestra política de igualdad, hemos consolidado el servicio de atención a la infancia y también recuperado el de violencia de género. Eso ha sido un éxito de este mandato, pero hay que seguir trabajando en la igualdad de derechos para toda la población, en todo lo que sea atender a las personas en situación de exclusión social.

En la toma de posesión anunció que otra de las prioridades son los barrios. ¿En qué sentido?

Vamos a avanzar en el plan de inversiones en los distintos barrios, pues tenemos una visión de conjunto del municipio y actuaciones priorizadas. Hay que mejorar servicios básicos como el alumbrado público. En el abastecimiento de agua ya está vencida la concesión administrativa y hemos hecho los estudios para la nueva adjudicación. En el servicio de recogida de residuos, donde hay muchas críticas de los vecinos, hemos lanzado un sistema de supervisión y vamos a instalar el quinto contenedor, algo que nos viene impuesto por ley, así como modificar la tasa de basuras y regularizar las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento, también en lo relativo al urbanismo, porque muchas están desfasadas. Y por último, continuar reforzando el plan de inversiones en política educativa y deportiva.

«Que sea el municipio con mayor renta ‘per cápita’ no quiere decir que no haya exclusión social y marginalidad»

Santa Brígida es el municipio más rico de toda Canarias en renta per cápita, pero en algunos barrios eso no se nota. ¿Hay miedo a aumentar los tributos a los más pudientes para favorecer a esas zonas más deprimidas?

Yo soy muy crítico con ese estudio y con sus conclusiones. El que sea el municipio con mayor renta per cápita no quiere decir que todos los ciudadanos de Santa Brígida tengan una renta media elevada. Es como si se cogiera una muestra y le tocara a determinadas personas que viven aquí y que sí tienen un nivel alto de renta, como algunos empresarios. Por eso saltan esos picos de renta en los estudios que se realizan a nivel nacional, pero en Santa Brígida existen también situaciones de exclusión social y marginalidad. El 98% o el 99% de la población tiene una renta media.

Decía que hay retrasos en las licencias urbanísticas. ¿Es partidario el gobierno municipal de que Santa Brígida crezca en población?

Santa Brígida se considera un municipio residencial y hay muchas personas que viven aquí y no están empadronadas, porque hacen su vida en Las Palmas. Eso lo vemos al contrastar el número de cartillas sanitarias. Estamos en torno los 18.500 habitantes, pero hay una población flotante que no está registrada en el municipio eleva esa cifra. Calculo que ya se superan de largo los 19.000 habitantes. Ese crecimiento hay que hacerlo de forma ordenada. Tenemos que desarrollar el Plan Parcial de Los Olivos y, sobre todo, lo que nos interesa es que la gente joven de aquí pueda encontrar vivienda en el propio municipio. Ver qué zonas son susceptibles para una política de vivienda activa y construir. Hay que adecuar y localizar ese nuevo suelo, pero sin mucha ambición.

Hay quejas sobre el estado del Parque de El Galeón, que iba a ser el pulmón de Santa Brígida y no está cumpliendo esa función de zona de esparcimiento.

Eso fue en una etapa anterior. El Parque de El Galeón es una infraestructura del Cabildo, pero también un diamante en bruto para Santa Brígida y para la isla entera. Fue un problema con los horarios de apertura por falta de recursos humanos, algo que afecta a todas las administraciones, pero ya llevamos unos meses de normalidad, abriendo las instalaciones hasta las seis de la tarde. El Cabildo nos ha solicitado la colaboración y una vez que apruebe los presupuestos de este ejercicio de 2025 va a afrontar un modelo de gestión del parque en consenso con el Ayuntamiento. Las quejas que hubo en su momento por los horarios de cierre han desaparecido y la idea es dinamizar ese espacio. Es un parque urbano, pero también agrario y su interior se encuentra probablemente la mejor infraestructura hidráulica tradicional de toda Gran Canaria.

¿Como espera resolver el conflicto de la Policía Local?

Es un problema de organización y de reconocimiento de determinadas horas de trabajo, unas se han abonado en parte y otras quedan pendientes. Es cuestión de que se cumplan las funciones en la prestación del servicio público con criterios de eficiencia y eficacia. Hay sintonía para seguir trabajando conjuntamente.

¿Temió en algún momento que sus socios de Unidos por Gran Canaria no respetaran el pacto?

No. Nunca lo temí porque desde el principio la trayectoria ha sido de trabajo sano. Hemos colaborado con reuniones semanales de todo el grupo de gobierno y en esa mesa hemos resuelto las discrepancias sobre determinadas cuestiones o sobre la organización de tareas. No hemos entrado en conflictos políticos en ningún momento. El gesto de José Miguel Bravo de Laguna pone de manifiesto que todavía es recuperable la dignidad en política. Estamos todos satisfechos y continuamos con el acuerdo de gobierno hasta el final. Y no solo en la alternancia en la Alcaldía, sino también en seguir con el programa político que hemos formalizado.

«Me he sentido cómodo con Bravo de Laguna porque ha buscado el consenso permanentemente»

¿Ha gobernado cómodo con José Miguel Bravo de Laguna? ¿Ha sido un buen alcalde?

Sí. No he sentido presión en ningún momento. Es una persona de consenso y lo ha buscado permanentemente. Además, con su trayectoria política, para el resto de los componentes del grupo de gobierno ha sido un proceso de aprendizaje.

Bravo de Laguna augura que este pacto entre Ando Sataute, el PSOE y UxGC durará hasta el final, aunque él ya está fuera del Ayuntamiento y no puede decidir por la concejala que le sustituirá. ¿Tiene garantías de que no habrá movimientos para buscar otra mayoría, sobre todo ahora que las pugnas internas en Nueva Canarias han revolucionado el tablero político municipal?

Las dos concejalas de UxGC son de nuestra plena confianza, son compañeras que han estado aquí y con una de ellas ya hemos gobernado en el anterior mandato. Y José Miguel Bravo de Laguna, como responsable de UxGC, también nos ha dado su compromiso de mantener el pacto hasta el final. Intentos de contaminación siempre han existido y más en Santa Brígida, donde todo el mundo conoce las historias políticas de quienes los promueven.

Ando Sataute, el partido que usted lidera, es aliado de NC, aunque siempre ha mantenido cierta independencia y un perfil bajo en la actual pugna entre oficialistas y renovadores. ¿En qué bando se quedará si hay ruptura?

Cuando hicimos esa alianza para las últimas elecciones ya dijimos que era puntual, para mostrar nuestro apoyo a la lista del Cabildo y del Gobierno de Canarias. Siempre nos hemos identificado con el proyecto que abanderaba NC para el Cabildo en la figura de Antonio Morales. Ese fue el debate que hubo en aquel momento en Ando Sataute para aquella alianza puntual con NC, pero ahora no tenemos ese debate interno porque no formamos parte ni estamos integrados en NC, como ocurre con otros alcaldes y partidos municipalistas que sí tienen representación en los órganos de NC. Personalmente creo que hay que seguir empujando para que esas dos líneas confluyan. Que busquen un punto de reencuentro, porque si se mantiene esa disputa hasta el final terminaremos perdiendo todos, también Gran Canaria y Canarias. Sé que la situación es tensa, hay muchas heridas abiertas, pero vamos a confiar en que pueda haber un posible reencuentro porque todas las personas son valiosas. Cada uno cumple su papel y sabe hasta cuando lo tiene que cumplir. Es necesario ese reencuentro porque a la izquierda del PSOE no hay otra fuerza que puede aglutinar o abanderar a todo el sector progresista que se mantiene en Gran Canaria y en todo el Archipiélago.

