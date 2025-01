El Cabildo de Gran Canaria aprueba de forma definitiva sus 985 millones de presupuesto

El Pleno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado este jueves de forma definitiva el Presupuesto de la Isla para este año, que asciende a 985.801.840 euros, un 7,54% más que en el ejercicio de 2024, pero que con los remanentes de tesorería y un previsible aumento de los ingresos alcanzará los 1.300 millones de euros. En una sesión extraordinaria y urgente que duró 30 minutos, las cuentas de la Corporación insular salieron adelante con los 16 votos de los dos grupos del pacto de gobierno, NC y PSOE, y el rechazo de los tres partidos de la oposición, PP, CC y Vox, que sumaron 12 votos, con una repetición de los argumentos ya expresados en la aprobación inicial del pasado 3 de diciembre.

En el plazo de exposición al público solo se presentaron dos reclamaciones, ambas registradas por Pilar Suárez, en calidad de presidenta de la Junta de Personal del Cabildo y de secretaria general de la sección sindical de Sepca, parcialmente admitidas para modificar las partidas correspondientes al funcionamiento de esos órganos de los trabajadores, pues las cantidades asignadas al principio no cumplían el Acuerdo de Relaciones Laborales del Personal Funcionario. Por contra, no se admitieron el resto de alegaciones de la Junta de Personal sobre las bases de ejecución del Presupuesto “por no encajar dentro de los posibles motivos de impugnación”.

Pedro Justo, consejero de Hacienda, justificó la convocatoria de un Pleno urgente por “el interés general de la Corporación y de todos los Servicios en disponer cuanto antes del Presupuesto aprobado para el 2025, por lo que cualquier adelanto que se pueda conseguir redundará en una mejora de la gestión presupuestaria de cara al ejercicio, teniendo en cuenta que se recogen en el mismo aplicaciones nominativas de subvenciones, en ocasiones necesarias para pagar nóminas por los colectivos afectados, así como distintas aplicaciones cuya aprobación es necesaria para poder dar cobertura a distintas inversiones y gastos necesarias para atender las necesidades de la población grancanaria”.

En la propuesta que se votó se establece como límite del gasto no financiero el importe de 985.176.854, con el que se cumple la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. También se apruaeban las bases de ejecución, en las que se incluye “las retribuciones e indemnizaciones a los miembros de la Corporación”, un incremento salarial para los altos cargos de designación política que fue criticada por los grupos de la oposición. Igualmente, se aprobaron los Planes Estratégicos de Subvenciones para el año 2025 y una masa salarial que asciende a 54.696.870 euros.

En el debate, el portavoz del PP, Miguel Jorge Blanco, empezó reprochando al gobierno de Antonio Morales que se haya que tenido que convocar un Pleno para una modificación presupuestaria de 551 euros, que es la cantidad que se incrementa a la Junta de Personal para sus gastos de funcionamiento, una cifra muy inferior al coste de celebrar una sesión plenaria. A su juicio, eso evidencia que las cuentas son “una chapuza”, pues la primera aprobación por el Consejo de Gobierno se realizó sin los informes preceptivos de la Intervención y del Servicio Jurídico del Cabildo. “Para ustedes es un trámite más, porque es necesario para seguir gastando el dinero sin criterio ninguno y de forma clientelar, no para atender las necesidades de los grancanarios”, criticó el líder de la oposición.

Vidina Cabrera, portavoz de CC, insistió en que su grupo se opone al Presupuesto “no por gusto, sino porque no responde a las necesidades de la ciudadanía, a los problemas del día a día”. Tras denunciar que el gobierno de NC y PSOE no aceptaran ni una sola de las enmiendas que presentó la oposición, la consejera nacionalista sustuvo que en estos ”tiempos críticos y convulsos hay que afrontar los problemas reales, estar a la altura y dejar de alimentar la crispación”. Reclamó que el Cabildo destine más dinero a necesidades como el acceso a la vivienda, el empleo o la educación, aunque no sea de su competencia, y consideró “una vergüenza” que la Consejería de Educación tenga solo seis millones de presupuesto. “¿Qué más vamos a hacer aparte del tren?”, preguntó.

El portavoz de Vox, Yeray Suárez, ratificó el votó en contra de su partido porque, en su opinión, “son casi 1.000 millones de los impuestos de los españoles que van a despilfarrar” y beneficiarán “solo a las redes clientelares” del gobierno. “Estos presupuestos son obsoletos, pasados de moda, y no van a resolver las necesidades de las familias grancanarias, sino todo lo contrario”, añadió.

En las réplicas, Pedro Justo, preguntó a los portavoces de la oposición que a quién se refieren cuando hablan de clientelismo. ¿”Se refieren a las subvenciones que le da el Cabildo a Cruz Roja, a Cáritas y a otras?”, espetó. En respuesta a Vox, que también había criticado que se sufraguen gastos de la Junta de Personal y de los sindicatos del Cabildo, el consejero de Hacienda le recordó que el grupo Vox también recibe fondos para su funcionamiento y lo ha gastado todo, por lo que retó a su portavoz “a ser consecuente” y devolver ese dinero.

Teodoro Sosa y Antonio Morales al llegar al Salón de Plenos / David Delfour

El presidente Antonio Morales no intervino en el Pleno, pero tras la aprobación manifestó que el Presupuesto de 2025 "viene a afianzar las políticas sociales y económicas que desarrolla el gobierno insular, que han permitido que, en estos momentos, el Cabildo lidere la creación de empleo y que se haya convertido en los últimos años en el motor de la inversión en la Isla".

En una nota, resaltó que las partidas para este recién comenzado ejercicio tienen una carga fundamentalmente social y de reactivación económica, porque el 62% del Presupuesto, más de 600 millones, va destinado tanto a las políticas sociales, que aumentan en 20 millones con relación a 2024 y alcanzan así el 29% de la cuantía total, como a las actuaciones económicas, que suponen el 38,1%.

"Desde el Cabildo de Gran Canaria, vamos a seguir acometiendo políticas sociales, que tienen en cuenta la creación de empleo y de plazas sociosanitarias, y vamos a seguir potenciando las inversiones y la diversificación económica, que es el modelo de ecoísla que defendemos", declaró el presidente, quien aseguró que, "en estos momentos, somos la institución más inversora de Gran Canaria y, probablemente, de todo el Archipiélago, ya que llegamos con más de 1.500 millones al conjunto del territorio insular, en cada uno de sus municipios, y esto se traduce en las cifras de bonanza económica y de creación de empleo de los últimos años, que han llevado a la Isla a registrar indicadores anteriores a la gran crisis de 2008 y la que pasó en 2019", aseveró.

Y con la voluntad decidida de seguir por esa misma senda y de mantener esa tendencia al alza, el Gobierno de la Isla ha incrementado en 66,1 millones, un 7,54%, los fondos que ya gestionó en 2024, hasta alcanzar esos más de 985 millones de euros, "que pueden llegar probablemente a los 1.300 millones al final del ejercicio y sin endeudarnos, porque, en estos momentos, el Cabildo de Gran Canaria tiene una deuda de solo 765.000 euros", especificó. "A partir de este momento, vamos a trabajar para cumplir con este Presupuesto y a darle salida desde todas y cada una de las áreas de la Institución", subrayó.

El gobierno insular, detalló, ha diseñado sus cuentas para 2025 con base en cinco criterios fundamentales: aumentar la cohesión social y la igualdad de género, y reforzar los servicios públicos; dinamizar la economía y el empleo, y consolidar el Cabildo como el máximo inversor de la Isla; favorecer una Gran Canaria sostenible, para adaptarla al cambio climático y luchar contra el calentamiento global; promover la actividad cultural y proteger el patrimonio histórico y cultural, y, finalmente, en fomentar los derechos democráticos en la participación ciudadana.

