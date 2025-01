Domingo Martín, el bloguero que regala flores a su mujer cada semana

El bloguero agüimense Domingo Martín ha sido galardonado en 2024 con la Espiga de Oro que otorga anualmente el Ayuntamiento de Agüimes a personalidades y colectivos cuyo trabajo, méritos y trayectoria son merecedores del reconocimiento institucional. Es la voz informativa de Agüimes a través de la radio municipal en la que trabaja y sobre todo, de su blog, al que dedica "dos horas al día" en casa, pero si cuadra, en la calle porque siempre carga con su portátil y su cámara donde hay convocatoria. Su gancho es que informa de todo lo que acontece en el municipio, de sus vecinos y barrios por pequeños que sean. Da voz a sus fiestas, quejas, sus logros, a los que no se les escucha en otros medios. Lo plasma a diario en domingomartínblogspot, que desde que comenzó en 2026 ya con fotos y hasta la actualidad ha recibido 5,3 millones de visitas. Su gran apoyo y amor en la vida es su mujer, Sonia Quintana y saca su lado tierno: "Todas las semanas le regalo flores, ya sea un ramo, unas rosas preparadas, un centro…"

Martín es uno de los cinco elegidos en 2024 para ser galardonado con la Espiga de Oro, un reconocimiento que entra en el capítulo de Honores y Distinciones aprobado en el último pleno ordinario del año en el Ayuntamiento que celebra su gala para la entrega de reconocimientos, el domingo 19 en el teatro auditorio de Agüimes. "¿Que cómo reaccioné? Ni me lo creía. Sentí una gran satisfacción y desde entonces lo bonito han sido las felicitaciones de la gente, desde jóvenes a mayores, me paran por la calle", comentó. También las recibió desde países como EE.UU, Colombia, Reino Unido, Francia y por supuesto desde puntos de la Península, donde residen agüimenses y que gracias a su medio se mantienen informados de la actualidad de su municipio.

Martín, en Radio Agüimes. / La Provincia

De la radio al blog

Empezó en 2006 introduciendo notas, de 30 a 40 al mes, ahora oscilan de las 150 a las 200, lo que le permite su tiempo porque su trabajo remunerado es en la radio municipal de Agüimes, donde lleva 30 años. Es presentador de los informativos además de responsable del control técnico. Ah, recuerda aparte y con orgullo también que fui el primer presentador de TeleAgüimes, la primera tele local que emitió de Canarias, afirmó.

Su información se nutre de su trabajo de calle que cubre en distintas convocatorias y sus fotos, que ofrece gratuitamente a otros medios siempre que se lo piden. Su fuerte está sobre todo en dar cabida a los vecinos "porque son noticias que un medio de comunicación no puede cubrir. sería imposible. Pero a la gente le encanta ver cómo el nombre de su barrio, asociación vecinal o de cualquier tipo, tiene cabida". Completa su blog con las noticias de los medios de comunicación de la provincia que tengan relación con el municipio de Agüimes y de la comarca Sureste. Es más, "incluso en vacaciones, tanto si me quedo en casa como si viajo, le dedico también tiempo al blog" indica y como ejemplo afirma que "he llegado a escribir noticias estando, por ejemplo, en París, El Hierro, Tenerife o o Conil de la Frontera".

Hace un aparte para su esposa Sonia Quintana, con la que quiere compartir la Espiga de Oro. "Le quito horas al día para dedicarlo al blog y me da ánimos incluso para que acuda a algún evento. Con su carácter amable y su generosidad se ha granjeado el respeto. Y quiere hacer público su amor por su esposa con un detalle que le gusta compartir aquí: "todas las semanas, le regalo flores, ya sea un ramo, unas rosas preparadas o un centro".

Acto institucional

Los galardonados, además de Martín, son el joven deportista Adrián Santana, varias veces medallista europeo y mundial en natación adaptada la murga Los Sombreritos, la más antigua de Gran Canaria, que en el próximo carnaval celebra sus 50 años de actividad ininterrumpida; la organización no gubernamental Canarias con Mozambique, que cumple 25 años de labor humanitaria, y la fundación Observatorio Astronómico de Temisas, referente en la divulgación científica y la observación astronómica en Canarias.

El acto institucional que se celebrará el próximo 19 de enero en el Teatro Auditorio Agüimes, en el marco de las fiestas patronales de San Sebastián.