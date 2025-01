La regulación del Roque Nublo ignora a la Federación de Montaña

«En ningún momento nadie del Cabildo se ha puesto en contacto con nosotros para presentarnos las nuevas medidas para acceder al Roque Nublo», asegura Antonio Santana, que lleva al frente de la Federación Gran Canaria de Montaña desde hace más de 24 años, y que subraya que «ahora vienen a regular como si lo supieran todo, cuando nosotros llevamos más de 60 años escalando y caminando toda esa zona y no se nos ha consultado nada».

La reordenación de accesos empezará con la puesta en marcha de una nueva plataforma web que va a permitir a los visitantes reservar días, número de personas y horarios. Los permisos para el acceso -que no serán necesarios para las personas que lleguen a través de senderos adyacentes- se tramitarán a través de www.grancanariasenderos.com y los interesados podrán programar las visitas entre las 9.00 y las 17.00 horas. La medida entrará en vigor el 3 de febrero y la web se activará desde el 15 de enero. Las empresas de turismo activo tendrán una limitación de 30 personas cada dos horas. Global pondrá cinco guaguas híbridas con capacidad para 60 pasajeros. Una de ellas conectará la ruta con el Faro de Maspalomas a través de la línea 18. Las guaguas lanzaderas alrededor del monolito tendrán salida cada media hora, en un sentido o en otro, desde las 9.30 a las 17.00 horas, y el cálculo es que en unos 30 minutos pueda estar en el sendero de Roque Nublo.

La Federación insular cuenta con un total de 12.500 personas federadas, de un total de 24.000 de Canarias

La Federación Gran Canaria de Montaña cuenta en la actualidad con 12.500 personas federadas de un total de 24.000 de toda Canarias. «Somos la actividad que más tenemos después del fútbol», afirma el presidente, que deja claro que no reciben subvenciones de ningún tipo y que se mantienen de las cuotas de los propios federados.

Santana señala que echa de menos la presencia de más personal de medioambiente en los montes, y especialmente en la zona del Roque Nublo. «Entendemos que hay que regularizar el tema turístico en esa zona, pero también hace años que no hay vigilancias forestales presenciales. Nosotros salimos todos los sábados a caminar por toda la isla y no los ves por ningún sitio», apunta. Santana, quien manifiesta que «no se le puede poner puertas al campo», añade que han dejado el paso al monumento natural abierto a todo el mundo «sin ningún tipo de organización o control, y ves a los turistas subiendo en chancletas y luego pasa lo que pasa». Sobre la aportación que puede hacer la Federación insular a esas medidas presentadas por el Cabildo destacan el conocimiento del terreno y la política medioambiental que vienen haciendo desde hace muchos años.

Antonio Santana explica que el monolito natural del Roque Nublo cuenta con 11 vías de escalada. La primera de ellas, conocida como La Alemana, fue abierta por unos ingenieros germanos que vinieron a trabajar al Puerto de la Luz a principios de los años 30. La escalada precisa de permiso del Cabildo, y suele durar un mes desde que se solicita, algo que no ven muy lógico algunas de las empresas dedicadas al turismo activo. Fernando, uno de los miembros de un club de montaña que ofrece actividades en la naturaleza, señala que el mundo de la montaña está cambiando «para mal».

La gerencia de la Asociación Canaria de Turismo Activo afirma que tuvieron reuniones previas y que habrá más

El montañero asegura que ya no ofrece subir el Roque Nublo a turistas o deportistas nacionales «porque hay tanta gente ahí debajo que me da miedo que se suelte una piedra o que se te caiga un mosquetón y le des a alguien, y ya la liaste». También señala que no hay mucha empatía con el empresariado del sector. «Las alertas o semáforos rojos para actividades en la naturaleza los ponen a las doce de la noche, y ya no te da tiempo de avisar a las personas que han contratado contigo, porque no todos son turistas que van de excursión».

El Cabildo sí que ha mantenido reuniones con la Asociación Canaria de Turismo Activo, que cuenta con una veintena de empresas que ofrecen servicios en la zona del Roque Nublo. La gerencia explica que han tenido encuentros previos y que «está todo coordinado» y que se muestran a favor de controlar el acceso a este espacio natural «porque las empresas de turismo activo son las primeras interesadas en proteger ese espacio y su entorno». Además van a continuar reuniéndose «porque estamos en el proceso de gestionarlo todo, con las empresas y con Medioambiente».

