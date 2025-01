Antonio Santana«Los 12.500 montañeros podríamos aportar ideas para el Roque Nublo»

¿Qué le parece las medidas para regular el acceso al Roque Nublo que presentó recientemente el Cabildo de Gran Canaria?

De alguna u otra forma tenían que hacer algo, sobre todo con el follón que se montaba allí con el aparcamiento y los coches estacionados de aquella manera por esa zona. Pero creo que hasta que los hoteleros no den información esto va a seguir igual. Tenían que regularlo, aunque lo que pasa es que esa regulación es de cara a los turistas, y a los montañeros hay que dejarles más chance. Es que tenemos la sensación de que hay que pedir permiso para todo, y yo nunca he visto que se ponga puertas a la montaña, que creo que es lo que está pretendiendo el Cabildo. La gente llegaba allí y tiraba las cholas para arriba, aunque eso pasa en todos los sitios. Subir en esas condiciones es ponerte en riesgo, que es lo que está pasando aquí. De hecho, en los últimos dos años, ha habido un par de muertes en la zona del Tablón del Nublo. Aunque, es cierto que las autoridades se han dejado ir, sobre todo con ese sendero. Nunca vimos vigilancia en el lugar, porque cuando la gente la ve se retrae un poco.

Dice usted que el Cabildo no se ha reunido con la Federación Gran Canaria de Montañismo para hablar de esta regulación.

No, no nos han convocado nunca. Desgraciadamente es así. Ellos se lo guisan y se lo comen. No se tiene en cuenta el número de montañeros federados, que somos 12.500. Una cifra que debería importar porque somos conocedores del ámbito natural de esa zona y de toda la Isla.

¿Cómo cree que debería hacer actuado el Cabildo con la Federación insular?

Pues igual que han tenido consideración con los habitantes censados en Tejeda y Artenara, yo creo que con la misma o más relevancia, porque podemos ser auxiliares o ayudantes en este objetivo. Como dije, 12.500 federados son muchos montañeros que pueden aportar ideas para que esto sea más asumible. Creo que sí se han reunido con la Asociación Canaria de Empresas de Turismo Activo, por el interés económico que tiene. El turismo es el que crea ese problema y a ellos sí los tienen contemplados.

La piedra del Roque Nublo hace muchos años que se escala.

Sí. La primera vía la abrieron sobre 1932 unos ingenieros alemanes que vinieron a Las Palmas de Gran Canaria a trabajar en el puerto, por eso se llama La de los Alemanes o La Alemana. Actualmente hay como once, la Gran Canaria, la Eladio Pérez, la San Bernardo, la Álamo-Galayo y la vía de la Enam, de la Escuela Nacional de Alta Montaña y la Paco Quintana, entre otras. Antes ibas a escalar sin tener que pedir permiso, cosa que ahora no puedes hacer sin él.

Comentó que la Federación también gestiona los refugios de la Isla.

Sí. Nosotros teníamos cedidos los refugios Díaz Bertrana, La Retamilla y el de Pargana. El Díaz Bertrana hace ya dos años y medio que se terminó la obra, que por cierto, estuvimos más de 15 años detrás del Cabildo para que lo arreglaran, y después de terminarlo continúa cerrado. A saber en qué condiciones estará cuando se abran esas puertas, porque más de dos años en ese medio natural, a 1.600 metros de altura, no es lo mismo que en la parte baja de la Isla.

¿Cómo está esa red de refugios?

Te puedo decir que tengo llamadas internacionales. Solo el año pasado tuve 40 o 50, además de un montó de correos electrónicos. Ya estoy cansado de decir que está cerrado por obras porque algo tengo que decir. El de Pargana está abierto, y el de la Retamilla también. Con los nuevos senderos que se han homologado, sobre todo los de gran recorrido, como el del Camino de Santiago, la gente pregunta mucho por esos refugios y sobre todo por ese por el que pasa precisamente por la Cañada del Escobón, que es donde está el Díaz Bertrana. Como queda de paso, si lo hacen en dos o tres etapas si salen de Tunte o de Maspalomas, pero no se puede ofrecer porque está cerrado. Igual que se habló en su momento de las casas forestales que están por ahí y están todas cerradas en Tamadaba o en el Juncal de Tejeda. Inagua también tiene un aula de la naturaleza que hace ya más de diez años que está cerrada.

¿Y cómo se puede arreglar toda esa red de refugios?

Pues poniéndose a trabajar, cederlos en precario y darle uso, porque montañeros hay y gente que viene de fuera a caminar. Los refugios no son un tema de hacer dinero, es un servicio que se da a la población. Cierto es que siempre hay que cobrar algo. En el caso de la Federación, para los montañeros federados eran 6 euros por noche, y para los no federados 7 euros. Es sobre todo para el mantenimiento de agua, acondicionamiento del recinto o el mantenimiento de los motores para la luz.

Los montañeros tienen una educación ambiental importante.

Llevamos muchos años educados. En nuestras salidas no solo no dejamos basura, sino que recogemos lo que vamos viendo por las rutas que hacemos. Hay algunos sitios concretos, como el barranco de Los Cernícalos, donde la gente que está acostumbrada a tirar el papeles en las calles de la capital hacen lo mismo en el monte. El tema es que por allí pasa el barrendero o los operarios de limpieza, pero en el campo no. Aquí no viene nadie a limpiar. Es la mentalidad con la que llevamos muchos años trabajando. Vas concienciando a la gente de cómo comportarse en la montaña.

¿Qué le pediría a las administraciones?

Pues que colaboren más y abran más las puertas, porque la percepción que tienen los montañeros es que cada vez ponen más cortapisas para que la gente disfrute del medio natural y de la montaña.

