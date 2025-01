Arguineguín tendrá nuevo velatorio con tres salas en el parque de Pino Seco

Arguineguín tendrá un velatorio más grande. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mogán ha aprobado recientemente el proyecto para levantar un nuevo velatorio en el municipio, un edificio que se ubicará en el entorno del parque y barranco de Pino Seco, prácticamente en la zona centro de la localidad, será más amplio que el actual y estará aún más cerca de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. En este proyecto, el Consistorio invertirá una partida de 3.008.440 euros financiados con cargo a un plan extraordinario del Cabildo de Gran Canaria con los ayuntamientos.

La nueva infraestructura tendrá tres salas, una más que el que los vecinos de Arguineguín utilizan ahora para velar a sus difuntos; una sala de tanatoestética y oficinas para la atención a los familiares. La parcela donde se emplazará el inmueble se encuentra en el parque de Pino Seco y tiene una superficie de 7.542 metros cuadrados, de los cuales se ocuparán 1.150 metros cuadrados, según recoge el proyecto.

El espacio tendrá un coste de más de tres millones de euros y albergará una sala de tanatoestética

El velatorio se construirá en una parcela de titularidad municipal situada entre el Centro para la Autonomía Personal y el parque de Pino Seco, y con el objetivo de que la infraestructura no modifique las alturas actuales en la zona ni quite visibilidad desde las zonas superiores, el proyecto contempla el vaciado de la parcela para insertar el edificio de manera enterrada en el terreno. Así, el velatorio quedará integrado en todo el ámbito del parque. Precisamente para no perder las vistas del entorno la fachada que da hacia el barranco tendrá amplias cristaleras. Esa ubicación genera que el edificio quede debajo de la rasante de la calle Tanausú y con acceso por la senda peatonal que discurre por el barranco, rehabilitada en el verano de 2021.

Esa senda peatonal conecta directamente con la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Arguineguín, situada en la Plaza Pérez Galdós, por lo que la localización del velatorio permitirá que los familiares puedan desplazarse hasta la iglesia sin necesidad de coger el coche. De hecho, el velatorio actual se encuentra a alrededor de un kilómetro de distancia mientras que el nuevo apenas estará a 400 metros de la iglesia.

El objetivo de la construcción de este espacio es el traslado de la actividad desde el actual velatorio, un inmueble que en el año 2006 se instaló de forma temporal junto a las instalaciones del Complejo Deportivo David Jiménez Silva de Arguineguín, pero se quedó de forma permanente en un espacio que no es el adecuado porque no se adapta a los requisitos de la Sanidad Mortuoria. El nuevo espacio también llega motivado por el incremento poblacional que ha registrado el municipio en los últimos años. Con el futuro traslado del velatorio, el edificio ahora utilizado para velar a los difuntos quedará, en principio, fuera de uso, a la espera de que el Ayuntamiento de Mogán decida darle otra utilidad.

El proyecto aprobado en la Junta de Gobierno saldrá próximamente a concurso.