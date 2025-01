La hija de Anabel Pantoja, hospitalizada en Gran Canaria: lo que sabemos hasta ahora

La situación de Alma, la hija de 40 días de Anabel Pantoja y David Rodríguez, mantiene en vilo a la familia y a los seguidores de la influencer. La pequeña se encuentra ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) del hospital materno infantil de Gran Canaria desde el pasado viernes 10 de enero.

Aunque no se han confirmado oficialmente los motivos del ingreso, las primeras informaciones apuntan a una posible fiebre alta. Según reportes médicos compartidos en redes sociales, es habitual que los bebés menores de tres meses sean hospitalizados de forma preventiva ante episodios febriles. Algunos sanitarios han señalado que esto no necesariamente indica una afección grave, aunque otras opiniones discrepan y destacan que no todos los lactantes en esta situación requieren un ingreso en UMI.

Arabella Otero, enviada especial de Telecinco al hospital, informó sobre el delicado estado de la niña, lo que ha generado una ola de especulaciones en redes sociales acerca de los protocolos pediátricos en casos similares.

Anabel Pantoja, emocionada con su hija Alma, orgullosa de David y muy feliz en el momento del nacimiento / Instagram

Reacciones de apoyo a Anabel Pantoja

El ingreso de Alma ha unido a la familia, que acompaña a Anabel Pantoja en estos momentos tan delicados. Incluso desde programas como GH Dúo, el presentador Ion Aramendi expresó su apoyo a la influencer en directo: "Sabemos que estás pasando momentos muy complicados y delicados, te queremos, Anabel".

El caso ha abierto un debate en plataformas como X (anteriormente Twitter), donde pediatras han compartido posturas divididas sobre el manejo de estas situaciones. Mientras tanto, se espera que la familia o el hospital emitan algún comunicado oficial para aclarar el estado de salud de la pequeña Alma.